以墨暈暗喻無限思潮 萬寶龍全新明星傳承時計古典飄墨韻

萬寶龍（Montlanc）為旗下「明星傳承系列」（Star Legacy）發表新作，以墨暈無煙煤色為視覺聚焦、帶來三款新作：全日曆腕表、星期日期顯示自動表，以及日期顯示自動表，透過漸層、低調的墨暈視覺，暗示了墨水在紙張上渲染後的無盡思潮。

六角白星扭索紋飾亦是三款全新設計核心亮點，將誕生於1913年、靈感源自白朗峰的靄靄白雪在細節處還原，重現自天際俯瞰白雪覆蓋山頂的曼妙景緻；墨暈的概念不僅出現在面盤上，同時小牛皮表帶上的暈染效果則出自品牌藝術總監Marco Tomasetta之手，同時表帶末端的尖形輪廓也聯想到鋼筆的金屬筆尖，讓靈感如時間般、緩慢醞釀湧現。

三只新作裡的全日曆腕表選用42毫米精鋼鵝卵石形表殼搭配改良後的MB 24.30自動上鍊機芯，可以四個按鈕更為簡便的操作時間資訊調整，月相、星期與月份視窗比例也加大，便於閱讀；星期日期顯示自動表則為39毫米的中性精鋼表殼，並搭配六點鐘方向的六芒星紋飾，簡約俐落。

日期顯示自動表則提供了日常的商務風格之選，以古典風格的羅馬時標搭配軌道式分鐘刻度，並延續墨暈色面盤、白色六芒星紋飾，三只表款皆通過「MONTBLANC的（500小時）實驗室測試認證」，可洽全台萬寶龍專門店、授權經銷商詢問。

Montblanc明星傳承系列日期顯示自動表（MB134359），精鋼、42毫米、MB 24.17自動上鍊機芯、時間與日期顯示，10萬8,700元。圖／萬寶龍提供

Montblanc明星傳承系列星期日期顯示自動表（MB134296），精鋼、39毫米、時間、星期與日期顯示，11萬8,900元。圖／萬寶龍提供