聽新聞
0:00 / 0:00
以墨暈暗喻無限思潮 萬寶龍全新明星傳承時計古典飄墨韻
萬寶龍（Montlanc）為旗下「明星傳承系列」（Star Legacy）發表新作，以墨暈無煙煤色為視覺聚焦、帶來三款新作：全日曆腕表、星期日期顯示自動表，以及日期顯示自動表，透過漸層、低調的墨暈視覺，暗示了墨水在紙張上渲染後的無盡思潮。
六角白星扭索紋飾亦是三款全新設計核心亮點，將誕生於1913年、靈感源自白朗峰的靄靄白雪在細節處還原，重現自天際俯瞰白雪覆蓋山頂的曼妙景緻；墨暈的概念不僅出現在面盤上，同時小牛皮表帶上的暈染效果則出自品牌藝術總監Marco Tomasetta之手，同時表帶末端的尖形輪廓也聯想到鋼筆的金屬筆尖，讓靈感如時間般、緩慢醞釀湧現。
三只新作裡的全日曆腕表選用42毫米精鋼鵝卵石形表殼搭配改良後的MB 24.30自動上鍊機芯，可以四個按鈕更為簡便的操作時間資訊調整，月相、星期與月份視窗比例也加大，便於閱讀；星期日期顯示自動表則為39毫米的中性精鋼表殼，並搭配六點鐘方向的六芒星紋飾，簡約俐落。
日期顯示自動表則提供了日常的商務風格之選，以古典風格的羅馬時標搭配軌道式分鐘刻度，並延續墨暈色面盤、白色六芒星紋飾，三只表款皆通過「MONTBLANC的（500小時）實驗室測試認證」，可洽全台萬寶龍專門店、授權經銷商詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。