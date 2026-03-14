新竹喜來登打造月月情人節 祭出情人套餐優惠再送雙人房住宿

除了2月14日西洋情人節及3月14日白色情人節，接下來的每月14日，新竹喜來登大飯店為民眾浪漫打造月月都有專屬情人節，2026年接下來的每月的14日，「迎月庭鐵板與日式料理」推出雙人限定情人套餐，加贈特調飲品2杯，用餐集滿6次消費點數另可兌換「豪華雙人房」住宿一晚，月月共享浪漫情人節。

新竹喜來登「迎月庭鐵板與日式料理」於今年每月14日推出「鍾愛14‧每日有你」情人專屬餐飲優惠─雙人海陸日式或鐵板套餐，原價5,980元，優惠價4,880元，同時享用鮮美龍蝦搭配日本頂級「A5黑驊和牛」或「F1和牛」，加贈特調飲品2杯；點用活動限定雙人套餐可獲得1點，集滿6點即可兌換「平假日豪華雙人房」住宿一晚，以上價格須另加10%服務費，更多「鍾愛14‧每日有你」餐飲優惠請洽新竹喜來登(03)620 6000轉接迎月庭鐵板與日式料理。