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黃金與綠的永恆榮耀時刻 勞力士擔任第98屆奧斯卡金像獎榮譽贊助

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士今年贊助了第98屆奧斯卡金像獎，展現與電影的連結、對文化藝術的深厚支持力量。圖／勞力士提供
勞力士今年贊助了第98屆奧斯卡金像獎，展現與電影的連結、對文化藝術的深厚支持力量。圖／勞力士提供

第98屆奧斯卡金像獎將在台灣時間下周一早上舉辦。今年的注目強片、話題明星層出不窮，然在頒獎台後、鏡頭之外還有一個更私密的空間聚焦了電影與時間長達數十年的邂逅，由勞力士贊助的綠坊休息室（Greenroom）將提供本屆入圍、得獎的電影人員使用，更傳達了勞力士「藝術傳承・恒動不息」的重要文化價值觀。

勞力士是從50年前的1976年與女高音奇里特卡娜娃女爵士（Dame Kiri Janette Te Kanawa）開始合作，時間再前回探、1951年時，勞力士曾製作了動畫短片《時間的故事》(The Story of Time)，並獲得奧斯卡金像獎提名；2017年，勞力士正式與美國電影藝術與科學學院、奧斯卡合作；而勞力士在選擇代言人時也並非以流量、知名度考量，更傾向在各自領域的重要突破，例如名導馬丁史柯西斯創立「電影基金會」（The Film Fundaiton）修復經典，李奧納多狄卡皮歐致力於環境保護，而名導詹姆士卡麥隆則勇於深海探險、更與勞力士在潛水、冒險的價值觀不謀而和。

而自2016年起由勞力士負責推動的「綠坊休息室」（Greenroom），2026除了延續勞力士經典綠色，並以「蠔式腕表問世100周年」為靈感，以綠色天鵝絨、香檳金色慶祝了所有電影人的榮耀時刻，同時空間內還將展出歷代重要巨星、電影人的肖像，現場更將「加碼」陳列勞力士金色表殼、綠色面盤的Daytona計時碼表，象徵致敬好萊塢經典時刻，並展現時間積累的真正價值。

值得一提的是，勞力士曾出現在大螢幕上電影角色的配戴，皆非勞力士的商業置入，然在電影之外，身為時間、鐘表儀器的製造商與精品品牌，勞力士確實與電影建立起深厚連結，如此來說，此種跨界的關係更提供一種深層意義：當人們配戴一只勞力士時，或無形參與了對音樂、電影藝術的守護，在快時尚與速食文化盛行的年代，抱持更宏觀的角度，追逐突破而非當下，或體現了勞力士的品牌精神：生生不息、追求永恆。

好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐除戲路多變、演技出眾，同時長期投身於環保、永續領域。圖／勞力士提供
好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐除戲路多變、演技出眾，同時長期投身於環保、永續領域。圖／勞力士提供

女星千黛雅（Zendaya）自2025年10月起成為勞力士代言人。圖／勞力士提供
女星千黛雅（Zendaya）自2025年10月起成為勞力士代言人。圖／勞力士提供

中國電影導演賈樟柯亦是勞力士代言人，賈樟柯並導演多部知名電影包含《故人山河》、《天注定》、《風流一代》，其敘事多關心中國社會轉型時期下的常民階層。圖／勞力士提供
中國電影導演賈樟柯亦是勞力士代言人，賈樟柯並導演多部知名電影包含《故人山河》、《天注定》、《風流一代》，其敘事多關心中國社會轉型時期下的常民階層。圖／勞力士提供

勞力士贊助的綠坊休息室僅提供當屆提名的電影人士，今年則以蠔式腕表100周年為靈感，並使用香檳金色與綠色，典雅大方。圖／勞力士提供
勞力士贊助的綠坊休息室僅提供當屆提名的電影人士，今年則以蠔式腕表100周年為靈感，並使用香檳金色與綠色，典雅大方。圖／勞力士提供

2021年9月正式開館的「奧斯卡電影博物館」（Academy Museum of Motion Pictures），勞力士正是其創始支持者。圖／勞力士提供
2021年9月正式開館的「奧斯卡電影博物館」（Academy Museum of Motion Pictures），勞力士正是其創始支持者。圖／勞力士提供

好萊塢 勞力士 奧斯卡

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