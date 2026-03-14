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搶攻高端商務客群 ANA攜手義大利百年皮革品牌推過夜包　

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
全日空ANA表示，與義大利百年皮革品牌FRANZI聯名打造全新頭等艙及商務艙過夜包。圖／ANA提供
全日空ANA表示，與義大利百年皮革品牌FRANZI聯名打造全新頭等艙及商務艙過夜包。圖／ANA提供

航空市場搶攻高端商務客群紛紛推出有質感的新服務。日籍航空全日空ANA表示，與義大利百年皮革品牌FRANZI聯名打造全新頭等艙及商務艙過夜包，並與日本TENTIAL公司聯名推出ANA 原創「BAKUNE」頭等艙機上睡衣。

ANA表示，全新過夜包兼具環境友善的永續素材與深厚傳統淬鍊出的高雅品質，為旅客獻上具備質感與格調的設計，將自今年4月起，陸續月起陸續於日本往返北美、歐洲及澳洲航線上提供。

本次的過夜包聯名夥伴「FRANZI」於1864年在義大利創立，且深受世界各國王室喜愛的百年皮革製品品牌。ANA表示，在保留其高雅質感的同時，材質上則採用了再生聚酯纖維，在守護超過160年傳統的同時，更體現了關注永續未來這一現代奢華的定義。ANA將依季節供應旅客不同設計的款式。

過夜包內附贈的肌膚護理產品方面，ANA表示，頭等艙過夜包採用了日本頂級「DECORTÉ 黛珂」保養組；商務艙過夜包則選用以洗鍊香氛為特色的義大利「CULTI MILANO」保養組。上述兩個品牌均為全球首度與航空公司合作推出機上過夜包。

另一方面，ANA4月起，在ANA國際線全航線頭等艙，開始提供與TENTIAL聯名推出的ANA原創「BAKUNE」系列機上睡衣。為了減輕長途飛行中的身體負擔並協助體態調節，去年7月在部分國際線頭等艙航線試行提供「BAKUNE」系列睡衣，獲得好評，因此決定在國際線全航線頭等艙正式全年提供。旅客可於下機後直接攜回。

全日空ANA表示，與日本TENTIAL公司聯名推出ANA原創「BAKUNE」頭等艙機上睡衣，減輕長途飛行中的身體負擔並協助體態調節。圖／ANA提供
全日空ANA表示，與日本TENTIAL公司聯名推出ANA原創「BAKUNE」頭等艙機上睡衣，減輕長途飛行中的身體負擔並協助體態調節。圖／ANA提供

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