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AI驅動旅遊元件搭配選擇權 AsiaYo鎖定郵輪客群推一站式服務

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
AsiaYo在2026年將鎖定高度黏著性的旅遊克群馬拉松族群，推出保證參賽名額、安排接駁直達會場等服務，受到各界好評。圖／AsiaYo提供
AsiaYo在2026年將鎖定高度黏著性的旅遊克群馬拉松族群，推出保證參賽名額、安排接駁直達會場等服務，受到各界好評。圖／AsiaYo提供

隨著全球AI發展，旅遊產業也邁入新紀元。旅遊科技平台AsiaYo分析發現，市場正轉向「體驗導向」與「一站式服務」，自由搭配的組合成為了市場關注焦點，AsiaYo在2026年將鎖定市場趨勢，做出AI科技驅動數位化轉型，郵輪商品推出船票加機票加住宿等全包服務，更鎖定高度黏著性的旅遊克群馬拉松族群，推出保證參賽名額、安排接駁直達會場等服務，受到各界好評。

原本僅提供訂房服務的AsiaYo，目前已拓展其業務內容，從元件、一日遊、多日遊、團體旅遊、郵輪、馬拉松、滑雪、運動賽事等多樣化旅遊產品都可訂到。

AsiaYo行銷長游棨元表示，根據疫情前的市場比較，單純的訂房已無法滿足現代旅客需求，市場正轉向「體驗導向」與「一站式服務」，自由搭配的組合成為了市場關注焦點。根據內部數據分析，旅客更重視旅遊產品新鮮度、多元配套旅遊產品，甚至高度提升品牌黏著性與回購率，因此為2026年鎖定市場趨勢，做出AI科技驅動數位化轉型，持續搶攻多元旅遊商機。

AsiaYo積極與目前在台3大郵輪品牌麗星郵輪、歌詩達郵輪、MSC地中海郵輪深度合作，並同步深耕海外Fly-Cruise行程，於2025年郵輪產品上架超過300個航線，成功送出逾3萬人出發。內部數據顯示，訂單量連續3年皆為3位數的翻倍成長，成為華語最大郵輪旅遊預訂平台，下單郵輪旅客年齡層以30至49歲青壯年為主，多為攜帶長輩與小孩的家庭旅遊。

值得一提的是，約有近4成旅客是第一次搭郵輪，顯示AsiaYo成功降低了使用門檻。旅客的消費行為也反映了對「情緒價值」的追求，陽台房的訂單數量遠超其他房型，而短線 (日韓 3-6 天) 航程的年成長率達1.5倍， 歐美等長線亦有1倍以上的成長。AsiaYo更以單一品牌麗星郵輪年成長5倍的佳績，位居全台銷售冠軍，奠定與郵輪公司的深化合作優勢。

展望2026 年，AsiaYo 將維持1倍以上高成長目標，並針對郵輪市場痛點，嘗試推出「船票+機票+陸地住宿」 或 「船票+岸上包車」 等「一站式」套裝方案，尤其看好「周五出發免請假航程」與低門檻的新加坡、日本出發的Fly-Cruise航程，並將同步佈局高詢問度的阿拉斯加等長程航線。

在主題旅遊方面，AsiaYo旗下運動產品（滑雪、運動賽事、馬拉松等）表現亮眼。在市場中掌握稀缺元件，如知名馬拉松保證參賽權、經典棒球賽事觀賽門票、或是知名滑雪度假村一站式服務。海外馬拉松在2025年送出近3000組以上參與近50場賽事，年成長率翻倍，跑者足跡遍布日本、韓國、甚至南非、澳洲。

AsiaYo數據顯示，馬拉松旅遊跑者多集中在30至59歲之間，且具有極「高黏著度」，有近36%的跑者重複回購兩場以上不同地區的賽事套組。此外，超過70%的跑者選擇雙人房並攜帶非跑者同行，反應出海外賽事多數人傾向與親友同行，放大了周邊的旅遊消費效益。

調查出跑者最在乎的3大焦點為，飯店到賽事會場的便利性 、物資可直接於飯店領取、賽道是否為認證賽道。藉此深度洞察，AsiaYo爭取到許多國際型難訂賽事的參賽名額，飯店步行或安排接駁直達會場的規畫贏得跑者好評，建立強大口碑，未來除了持續增加馬拉松自由行產品，也將嘗試與跑團合作團體旅遊，並規畫與運動相關品牌進行異業合作，為高黏著度客群提供更多價值。

AsiaYo在2026年將鎖定市場趨勢，做出AI科技驅動數位化轉型，郵輪商品推出船票加機票加住宿等全包服務。圖／AsiaYo提供
AsiaYo在2026年將鎖定市場趨勢，做出AI科技驅動數位化轉型，郵輪商品推出船票加機票加住宿等全包服務。圖／AsiaYo提供

郵輪 旅遊

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