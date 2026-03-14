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樂高推「丁丁」火箭登月套組 布魯塞爾航空加碼特殊塗裝暢遊歐洲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
包含《藍蓮花》、《金螯蟹》、《獨角獸號的秘密》、《太陽神的囚徒》與《月球探險》都是《丁丁歷險記》系列經典之作。圖／摘自IG@tintin
包含《藍蓮花》、《金螯蟹》、《獨角獸號的秘密》、《太陽神的囚徒》與《月球探險》都是《丁丁歷險記》系列經典之作。圖／摘自IG@tintin

創意無限的樂高（Lego）又有新消息！以經典漫畫《丁丁歷險記》系列《月球探險》為靈感，帶來Ideas系列 #21367「#登月火箭」（Tintin Moon Rocket），將在4月1日正式開賣！

比利時經典漫畫《丁丁歷險記》（Tin Tin）自1929年出版以來，24冊主題在全世界銷售超過3億本、翻譯超過70種文字，並曾多次翻拍成電影、動畫。身為記者的男主角「丁丁」以調查的好奇心發掘全世界不為人知的秘密，這對1950年代全世界旅行還不特別發達的時刻，無疑透過他視角，探索非洲、古文明以及外太空的想像；同時漫畫中豐富的人設包含魯莽的哈達克船長、卡爾庫魯斯教授，以及跟著丁丁探險的狗狗米魯，都是漫畫歷久不衰的原因。

本次樂高推出的「登月火箭」則以《月球探險》為主題，不僅將漫畫中的紅白雙色火箭經典還原、同時一次附上包含丁丁、哈達克船長、綠頭髮的杜朋與杜邦兄弟、卡爾庫魯斯教授，更送上超可愛的白色萌犬「米魯」（Snowy）等5+1迷你人偶！整「組」火箭共使用了1,283個零件，組裝完成後高約49公分，官方售價為159.99美金，同時火箭頂部的可拆卸結構，同時還原了漫畫中在控制室的可愛場景。紅白格紋的強烈配色，加上火箭不對稱的三角結構，只能說原作者的想像力真的很前衛！

除了收藏一組登月火箭，近期布魯塞爾航空（Brussels Airlines） @flyingbrussels 也發表了全新塗裝的OO-SNJ（#Gravity）A320客機；布魯塞爾航空目前共有兩架「丁丁專機」，分別是以《#紅海盜的寶藏》為主題的OO-SNB（#Rackham），以及新發表的OO-SNJ（Gravity）。

兩架班機主要是從布魯塞爾飛往歐洲其他主要城市包含米蘭、維也納、里斯本、柏林。根據tintin.com網站教學，可透過Flightradar24或FlightAware 兩個網站追蹤即時航班，先搜尋OO-SNB或OO-SNJ並查看當前航班編號，再前往布魯塞爾航空官網訂票，至於先入手Lego還是搭布魯塞爾航空玩歐洲？小孩子才做選擇！

長風衣、金髮同時伴隨著一只白色小狗，正是《丁丁歷險記》中主人翁的招牌視覺。圖／摘自IG@tintin
長風衣、金髮同時伴隨著一只白色小狗，正是《丁丁歷險記》中主人翁的招牌視覺。圖／摘自IG@tintin

樂高發表Ideas系列、編號21367的「登月火箭」，將在4月1日正式開賣，是一艘為大人打造的太空旅行。圖／摘自IG@lego
樂高發表Ideas系列、編號21367的「登月火箭」，將在4月1日正式開賣，是一艘為大人打造的太空旅行。圖／摘自IG@lego

Lego新款「登月火箭」（Tintin Moon Rocket）將在4月1日開賣。圖／摘自IG@lego
Lego新款「登月火箭」（Tintin Moon Rocket）將在4月1日開賣。圖／摘自IG@lego

布魯塞爾航空近日發表了新塗裝的OO-SNJ（Gravity）A320客機，將以布魯塞爾飛行歐洲多個主要城市。圖／摘自IG@flyingbrussels
布魯塞爾航空近日發表了新塗裝的OO-SNJ（Gravity）A320客機，將以布魯塞爾飛行歐洲多個主要城市。圖／摘自IG@flyingbrussels

火箭頂部可拆卸，還原漫畫中控制室的可愛場景。圖／摘自IG@lego
火箭頂部可拆卸，還原漫畫中控制室的可愛場景。圖／摘自IG@lego

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