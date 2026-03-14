限定日「買一送一」！大苑子鳳梨季登場 APP會員省更多

春夏之際，正是台農17號（金鑽鳳梨）的盛產季節。為支持在地農業，大苑子3月16日起推出鳳梨系列飲品，以新鮮鳳梨打造多款清爽飲品，今年與「循環服飾品牌EVOPURE+」合作推出鳳梨葉纖維提袋，從產地、飲品到生活用品，打造屬於台灣水果的循環價值。

大苑子同步推出會員限定優惠活動。今、明（14、15日）兩天，APP會員可參加「春日旺來好運到」預購活動，鳳梨系列飲品5杯不到7折。每日推出指定品項預購優惠：3月14日芭梨戀人、3月15日旺來艾波，每款限量100組，會員每人限購2組。此外，3月17日當天至全台大苑子門市購買「鳳梨冰茶」即可享買一送一優惠，全台限量5000組。

今年大苑子推出三款鳳梨主打飲品，「鳳梨冰茶」（大杯／75元）選用屏東台農17號金鑽鳳梨打成果汁，搭配回甘清爽的文山青茶，口感清甜、香氣濃郁。「芭梨戀人」（大杯／75元）將台農17號鳳梨結合在地甘甜芭樂，層次清爽順口。「鳳梨艾波」（大杯／75元）則以金鑽鳳梨與新鮮蘋果打成果汁，果香香甜飽滿。

此外，只要加入大苑子APP會員即可享有多項優惠，3月份首次加入可獲得春熙柳丁翡翠（大杯）買一送一優惠券及50元折價券；加入尊寵會員可以99點黃金點數，每月兌換2杯飲品招待，指定商品消費黃金點數回饋最高達20%。相關資訊可查大苑子官網站公告為準。