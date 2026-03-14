快訊

美軍高層戰前警告伊朗恐封鎖荷莫茲海峽 川普仍決定「硬捅馬蜂窩」

40歲女靠「在家隨手伸展」減10公斤 7個簡單動作躺著也能做

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

聽新聞
0:00 / 0:00

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克攜手華納兄弟，以「Magic Happens Together」為題，將深受喜愛的《Harry Potter》魔法世界帶入星巴克咖啡館，打造一場屬於所有粉絲與顧客的魔法相遇。圖/星巴克提供
星巴克攜手華納兄弟，以「Magic Happens Together」為題，將深受喜愛的《Harry Potter》魔法世界帶入星巴克咖啡館，打造一場屬於所有粉絲與顧客的魔法相遇。圖/星巴克提供

全球咖啡品牌Starbucks宣布與Harry Potter魔法世界展開全新合作，以「Magic Happens Together」為主題推出聯名系列，將霍格華茲的奇幻元素帶入日常咖啡時光。系列商品將於3月23日起在全台門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市同步上市，包含杯款、生活用品、限定飲品與禮盒等超過20款商品。

此次聯名系列以「友誼、勇氣與社群精神」為設計概念，推出共17款杯款與6款生活配件。設計中融入哈利波特世界的經典符號，如魔杖、貓頭鷹嘿美等元素，並透過3種核心色系詮釋不同精神象徵，包括代表社群連結的綠色、象徵魁地奇勇氣的藍色，以及融合嘿美與巧克力蛙元素、展現友情與驚喜感的紫色。

其中，「變色霍格華茲學院馬克杯」在盛裝熱飲時會浮現隱藏圖案，讓粉絲展現自己所屬的學院；而以霍格華茲四大學院為靈感打造的「哈利波特徽章組」，則將葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫徽章收納於精緻魔法箱中，具有收藏價值，將於典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市搶先販售。

此外，同步推出多款結合魔法元素的生活實用小物，包括穿著霍格華茲長袍的Bearista「哈利波特學院小熊鑰匙圈」、杯墊組與直傘等，將魔法風格延伸至日常生活。

飲品首推聯名限定的「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感來自《哈利波特》世界中的糖果名店Honeydukes。以清爽蜜柚星冰茶為基底，加入蜂蜜爆珠，入口時爆珠在口中綻放甜蜜滋味，並搭配繽紛糖果碎點綴，宛如走進魔法糖果店創新體驗。

同步推出「蜂蜜公爵精選糖餅」與「爆米花推車收納組」兩款聯名禮盒。其中爆米花推車收納組靈感來自糖果店零食手推車，透明櫥窗設計兼具展示與收納功能，並附聯名貼紙，可自由裝飾，增添收藏趣味。

3月23日起，活動期間以原價購買一杯大杯（含）以上限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，即可加價650元獲得「哈利波特學院MINI熊寶寶」盲盒乙款，盲盒共4款造型，採隨機出貨；若於指定線上購物平台購買聯名商品滿3,000元，也可獲得同款盲盒。

哈利波特杯墊組，售價1,680元。圖/星巴克提供
哈利波特杯墊組，售價1,680元。圖/星巴克提供

爆米花推車收納組，1,380元。圖/星巴克提供
爆米花推車收納組，1,380元。圖/星巴克提供

星巴克首次推出的聯名限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感源自《Harry Potter》世界中廣受喜愛的蜜糖公爵糖果店，每一口都藏著甜蜜驚喜「蜂蜜爆珠」。圖/星巴克提供
星巴克首次推出的聯名限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感源自《Harry Potter》世界中廣受喜愛的蜜糖公爵糖果店，每一口都藏著甜蜜驚喜「蜂蜜爆珠」。圖/星巴克提供

哈利波特學院MINI熊寶寶，售價800元。圖/星巴克提供
哈利波特學院MINI熊寶寶，售價800元。圖/星巴克提供

哈利波特 星巴克

延伸閱讀

星巴克×哈利波特夢幻聯名 20款魔法杯、蜂蜜公爵飲品「這天」開賣

直徑8公分「香菜甜辣醬佐花生粉章魚燒」登場 還有芝麻香蕉蛋餅上桌

相關新聞

樂高推「丁丁」火箭登月套組 布魯塞爾航空加碼特殊塗裝暢遊歐洲

創意無限的樂高（Lego）又有新消息！以經典漫畫《丁丁歷險記》系列《月球探險》為靈感，帶來Ideas系列 #21367「#登月火箭」（Tintin Moon Rocket），將在4月1日正式開賣！

限定日「買一送一」！大苑子鳳梨季登場 APP會員省更多

春夏之際，正是台農17號（金鑽鳳梨）的盛產季節。為支持在地農業，大苑子3月16日起推出鳳梨系列飲品，以新鮮鳳梨打造多款清爽飲品，今年與「循環服飾品牌EVOPURE+」合作推出鳳梨葉纖維提袋，從產地、飲品到生活用品，打造屬於台灣水果的循環價值。

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

全球咖啡品牌Starbucks宣布與Harry Potter魔法世界展開全新合作，以「Magic Happens Together」為主題推出聯名系列，將霍格華茲的奇幻元素帶入日常咖啡時光。系列商品將於3月23日起在全台門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市同步上市，包含杯款、生活用品、限定飲品與禮盒等超過20款商品。

觀光人潮銳減！花蓮人氣麵店「一碗小」將熄燈 網不捨：愛店又少一間

又一家在地的老味道即將消失！位於花蓮市的日式老宅人氣麵店「一碗小」，稍早在社群公布，由於近年來花蓮的觀光受疫情、地震等因素影響，人潮銳減，因此即將於4月8日起暫停營業，消息一出，吸引許顧客不捨留言，「天啊！愛店又少一間」、「每次去都要排隊，沒想到會做不下去...」、「怎麼會？最好吃的牛肉麵ㄟ！」。

京都米其林推薦炸豬排「空蟬亭」將登台　台灣首店落腳台北東區

米其林推薦、被譽為「日本京都第一」的人氣炸豬排名店傳出即將登台。來自京都、曾獲《米其林指南》推薦的炸豬排專賣店空蟬亭，近期被發現將在台北東區開設台灣首店，店址鄰近忠孝敦化站一帶。消息在網路曝光後，引起不少美食愛好者討論，期待未來在台灣也能品嘗京都名店的炸豬排風味。

常玉「北京馬戲」台北全球首曝光 蘇富比、富藝斯春拍預展本周末登台

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）將於本週末（3月14日至15日）分別於華南銀行國際會議廳和BELLAVITA寶麗廣塲藝文空間舉辦香港春季拍賣台北預展，其中將領銜蘇富比3月29日舉槌的現當代藝術晚間拍賣的常玉《北京馬戲》是於台北首度公開亮相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。