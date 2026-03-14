哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3月23日開賣

全球咖啡品牌Starbucks宣布與Harry Potter魔法世界展開全新合作，以「Magic Happens Together」為主題推出聯名系列，將霍格華茲的奇幻元素帶入日常咖啡時光。系列商品將於3月23日起在全台門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市同步上市，包含杯款、生活用品、限定飲品與禮盒等超過20款商品。

此次聯名系列以「友誼、勇氣與社群精神」為設計概念，推出共17款杯款與6款生活配件。設計中融入哈利波特世界的經典符號，如魔杖、貓頭鷹嘿美等元素，並透過3種核心色系詮釋不同精神象徵，包括代表社群連結的綠色、象徵魁地奇勇氣的藍色，以及融合嘿美與巧克力蛙元素、展現友情與驚喜感的紫色。

其中，「變色霍格華茲學院馬克杯」在盛裝熱飲時會浮現隱藏圖案，讓粉絲展現自己所屬的學院；而以霍格華茲四大學院為靈感打造的「哈利波特徽章組」，則將葛來分多、史萊哲林、雷文克勞與赫夫帕夫徽章收納於精緻魔法箱中，具有收藏價值，將於典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市搶先販售。

此外，同步推出多款結合魔法元素的生活實用小物，包括穿著霍格華茲長袍的Bearista「哈利波特學院小熊鑰匙圈」、杯墊組與直傘等，將魔法風格延伸至日常生活。

飲品首推聯名限定的「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感來自《哈利波特》世界中的糖果名店Honeydukes。以清爽蜜柚星冰茶為基底，加入蜂蜜爆珠，入口時爆珠在口中綻放甜蜜滋味，並搭配繽紛糖果碎點綴，宛如走進魔法糖果店創新體驗。

同步推出「蜂蜜公爵精選糖餅」與「爆米花推車收納組」兩款聯名禮盒。其中爆米花推車收納組靈感來自糖果店零食手推車，透明櫥窗設計兼具展示與收納功能，並附聯名貼紙，可自由裝飾，增添收藏趣味。

3月23日起，活動期間以原價購買一杯大杯（含）以上限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，即可加價650元獲得「哈利波特學院MINI熊寶寶」盲盒乙款，盲盒共4款造型，採隨機出貨；若於指定線上購物平台購買聯名商品滿3,000元，也可獲得同款盲盒。

哈利波特杯墊組，售價1,680元。圖/星巴克提供

爆米花推車收納組，1,380元。圖/星巴克提供

星巴克首次推出的聯名限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感源自《Harry Potter》世界中廣受喜愛的蜜糖公爵糖果店，每一口都藏著甜蜜驚喜「蜂蜜爆珠」。圖/星巴克提供