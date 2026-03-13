觀光人潮銳減！花蓮人氣麵店「一碗小」將熄燈 網不捨：愛店又少一間

又一家在地的老味道即將消失！位於花蓮市的日式老宅人氣麵店「一碗小」，稍早在社群公布，由於近年來花蓮的觀光受疫情、地震等因素影響，人潮銳減，因此即將於4月8日起暫停營業，消息一出，吸引許顧客不捨留言，「天啊！愛店又少一間」、「每次去都要排隊，沒想到會做不下去...」、「怎麼會？最好吃的牛肉麵ㄟ！」。

位於花蓮市明禮路的「一碗小」，在地經營超過20年，主打牛肉及羊肉麵，主要有清燉、紅燒兩種口味，現址是歷史近百年的日式木造老宅，懷舊的氛圍感加上美味的餐點，是許多美食部落客及節目報導的常客，google評論也超過4千則且評價在4顆星以上，算是花蓮在地名店之一。

根據業者公告，4月7日就會是最後一天營業，同時店家也說到這幾年花蓮觀光受到重創，對於生意確實造成影響，「這幾年花蓮的觀光環境經歷了許多變化，疫情、地震以及交通等因素，都讓來到花蓮的人變少了，對我們這間藏在巷子裡的小店來說，影響頗大。」

此外，「經營多年的店面與設備也逐漸需要整理與更新，加上我們的人生也正走到新的階段。因此經過長時間的思考與討論，我們決定暫停營業，希望未來有機會能用不同的方式再次和大家見面，雖然目前還沒有確定會是什麼樣的形式，也不確定會是什麼時候。」