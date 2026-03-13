京都米其林推薦炸豬排「空蟬亭」將登台　台灣首店落腳台北東區

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
空蟬亭以獨特熟成技術、講究的食材，打造口感柔嫩、帶有自然甜味的炸豬排，被譽為京都第一。圖/摘自空蟬亭IG@karasemitei
米其林推薦、被譽為「日本京都第一」的人氣炸豬排名店傳出即將登台。來自京都、曾獲《米其林指南》推薦的炸豬排專賣店空蟬亭，近期被發現將在台北東區開設台灣首店，店址鄰近忠孝敦化站一帶。消息在網路曝光後，引起不少美食愛好者討論，期待未來在台灣也能品嘗京都名店的炸豬排風味。

「空蟬亭」在日本以精緻炸豬排料理聞名，店家嚴選熟成豬肉，並經過精準的低溫油炸技術，讓炸豬排呈現外酥內嫩、肉質多汁的口感，吸引不少饕客慕名前往。餐廳在日本餐飲評價網站也擁有不錯的評價，並曾獲米其林指南推薦。

「空蟬亭」在日本採預約制經營模式，店內座位數有限，每月通常僅開放下個月的訂位名額，因此常出現訂位一開放便迅速額滿的情況。其以熟成豬肉搭配細緻油炸工法為主打，也讓不少食客一試成主顧。

近期有網友在社群平台分享，在台北東區街頭看見「空蟬亭」的店面招牌，推測該品牌即將在台開店。貼文曝光後，陸續有網友回覆指出已看到店家的人力招募資訊，進一步證實品牌登台的可能性。

目前已知台灣首店位置位於台北市東區、鄰近捷運忠孝敦化站一帶，並在知名早午餐店「不然」附近。不過實際開幕時間與詳細營運模式，仍有待品牌或業者進一步公布。

京都 日本

