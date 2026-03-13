常玉「北京馬戲」台北全球首曝光 蘇富比、富藝斯春拍預展本周末登台

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）將於本週末（3月14日至15日）分別於華南銀行國際會議廳和BELLAVITA寶麗廣塲藝文空間舉辦香港春季拍賣台北預展，其中將領銜蘇富比3月29日舉槌的現當代藝術晚間拍賣的常玉《北京馬戲》是於台北首度公開亮相。

蘇富比的台北預展共帶來超過200件精選拍品，涵蓋當代藝術、中國藝術及珠寶腕表。睽違市場半世紀的常玉《北京馬戲》由美國現藏家1976年從畫廊購入，是目前已知僅存三幅帶有題款的同主題油畫之一，亦是拍場上歷來以馬為題材尺幅最大之作。另外兩幅其一現藏於台北國立歷史博物館，另一幅《馬戲團》為新加坡私人收藏。拍品的美國來歷也是見證藝術家短居美國紐約發展的重要拼圖。

必看亮點還有兩幅首登拍場的趙無極。《雲》創於「甲骨文時期」的高峰中段，顯現了根本性的風格變奏：文字符號逐漸幻化為無形。畫面以深沉而強烈的艷紅與漆黑為主調，是趙無極親自為歐洲藏家挑選的藏品。大尺幅的《紅色大地 - 16.01.2005》以鮮艷奪目的正紅色為主調，是2008年藝術家登上法國藝術雜誌時的封面照。拍品長近兩米；趙無極2000年代創作的逾150件油畫作品中，僅33件單一畫作超過190公分，而其中以正紅色為色調的作品只有3件，相當少見。

富藝斯3月29日的香港現代及當代藝術拍賣，領銜的雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）《橄欖樹景》與草間彌生《心中夕暉》均來台展出。2020年全球疫情期間的作品《心中夕暉》，藏家直接購自早間彌生長期合作的東京大田畫廊，並不以藝術家常規命名，充滿詩意的標題別具意義。印象派奠基大師之一的雷諾瓦畫作《橄欖樹景》展現藝術家晚年成熟的風格。雷諾瓦專門描繪橄欖樹林的作品極為罕見，迄今僅四幅曾現身拍場，拍品更曾於1953年入藏傳奇南非礦業巨擘哈里奧本海默（Harry Oppenheimer）夫婦的印象派收藏，來歷顯赫。

針對台灣珠寶藏家喜愛的彩色寶石，富藝斯本次預展也帶來領銜3月30日《珍貴珠寶：香港》的銜拍品：9.22克拉未經淨度處理之哥倫比亞祖母綠鑽戒，另有5.39克拉未加熱緬甸紅寶石鑽戒、13.18克拉未加熱緬甸藍寶石鑽戒、以及一條哥倫比亞Muzo天然祖母綠鑽石項鍊，共鑲嵌總重45.94 克拉11顆產自傳奇穆索礦區、完美匹配的祖母綠。

香港蘇富比3月29 – 30日現當代藝術現場拍賣，趙無極《雲》，油畫畫布，130 x 97公分，1956年1月至5月作，估價3,000萬港元起。圖／蘇富比提供

富藝斯香港3月29日在香港現代及當代藝術拍賣呈獻草間彌生《心中夕暉》，2020年作，壓克力畫布，100 x 100公分，估價500萬港元起。圖／富藝斯提供

富藝斯3月30日《珍貴珠寶：香港》呈獻哥倫比亞穆索天然祖母綠配鑽石項鍊，祖母綠共重45.94克拉，估價425萬港元起。圖／富藝斯提供

領銜富藝斯3月30日《珍貴珠寶：香港》的9.22克拉哥倫比亞天然祖母綠鑽戒，估價480萬港元起。圖／富藝斯提供

香港蘇富比4月9日永青文庫藏中國古代書畫現場拍賣，黃公望（傳） 秋山圖，水墨紙本 立軸，128.5 × 29 公分

估價1200萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比4月23日高級珠寶現場拍賣，一對18.06及17.51克拉天然斯里蘭卡未經加熱藍寶石鑽石耳墜，估價520萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比4月24日「珍貴名表」現場拍賣，百達翡麗，別具歷史價值、大尺寸及非常罕有黃金單按鈕計時腕表，備垂直小表盤及金色表盤，1924年製，估價640萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比4月24日「珍貴名表」現場拍賣，百達翡麗Renoir型號 974/11，獨一無二、極爲重要及非凡黃金懷表，配Suzanne Rohr繪製的多彩琺瑯，圖案摹雷諾瓦油畫Portrait of Two Girls，約1997年製，估價400萬港元起。圖／蘇富比提供

富藝斯香港3月29日在香港現代及當代藝術拍賣呈獻皮耶奧古斯特雷諾瓦《橄欖樹景》，約1901年作，油彩畫布，36.8 x 49.4公分，估價200萬港元起。圖／富藝斯提供

香港蘇富比5月表德軒珍藏中國古代玉器現場拍賣，漢 玉神獸，8.9 公分，估價待詢。圖／蘇富比提供