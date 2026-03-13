常玉「北京馬戲」台北全球首曝光 蘇富比、富藝斯春拍預展本周末登台
國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）將於本週末（3月14日至15日）分別於華南銀行國際會議廳和BELLAVITA寶麗廣塲藝文空間舉辦香港春季拍賣台北預展，其中將領銜蘇富比3月29日舉槌的現當代藝術晚間拍賣的常玉《北京馬戲》是於台北首度公開亮相。
蘇富比的台北預展共帶來超過200件精選拍品，涵蓋當代藝術、中國藝術及珠寶腕表。睽違市場半世紀的常玉《北京馬戲》由美國現藏家1976年從畫廊購入，是目前已知僅存三幅帶有題款的同主題油畫之一，亦是拍場上歷來以馬為題材尺幅最大之作。另外兩幅其一現藏於台北國立歷史博物館，另一幅《馬戲團》為新加坡私人收藏。拍品的美國來歷也是見證藝術家短居美國紐約發展的重要拼圖。
必看亮點還有兩幅首登拍場的趙無極。《雲》創於「甲骨文時期」的高峰中段，顯現了根本性的風格變奏：文字符號逐漸幻化為無形。畫面以深沉而強烈的艷紅與漆黑為主調，是趙無極親自為歐洲藏家挑選的藏品。大尺幅的《紅色大地 - 16.01.2005》以鮮艷奪目的正紅色為主調，是2008年藝術家登上法國藝術雜誌時的封面照。拍品長近兩米；趙無極2000年代創作的逾150件油畫作品中，僅33件單一畫作超過190公分，而其中以正紅色為色調的作品只有3件，相當少見。
富藝斯3月29日的香港現代及當代藝術拍賣，領銜的雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）《橄欖樹景》與草間彌生《心中夕暉》均來台展出。2020年全球疫情期間的作品《心中夕暉》，藏家直接購自早間彌生長期合作的東京大田畫廊，並不以藝術家常規命名，充滿詩意的標題別具意義。印象派奠基大師之一的雷諾瓦畫作《橄欖樹景》展現藝術家晚年成熟的風格。雷諾瓦專門描繪橄欖樹林的作品極為罕見，迄今僅四幅曾現身拍場，拍品更曾於1953年入藏傳奇南非礦業巨擘哈里奧本海默（Harry Oppenheimer）夫婦的印象派收藏，來歷顯赫。
針對台灣珠寶藏家喜愛的彩色寶石，富藝斯本次預展也帶來領銜3月30日《珍貴珠寶：香港》的銜拍品：9.22克拉未經淨度處理之哥倫比亞祖母綠鑽戒，另有5.39克拉未加熱緬甸紅寶石鑽戒、13.18克拉未加熱緬甸藍寶石鑽戒、以及一條哥倫比亞Muzo天然祖母綠鑽石項鍊，共鑲嵌總重45.94 克拉11顆產自傳奇穆索礦區、完美匹配的祖母綠。
估價1200萬港元起。圖／蘇富比提供
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。