快訊

船駛出荷莫茲海峽…國際油價走跌 台指期上半場由黑翻紅

台中驚傳情殺！男持刀砍女友倒血泊 傷及要害送醫不治

常玉「北京馬戲」台北全球首曝光 蘇富比、富藝斯春拍預展本周末登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
領銜蘇富比香港晚間拍賣的常玉巨作《北京馬戲》將於本週末於台北全球首度亮相，估價2,800萬港元起。圖／蘇富比提供
領銜蘇富比香港晚間拍賣的常玉巨作《北京馬戲》將於本週末於台北全球首度亮相，估價2,800萬港元起。圖／蘇富比提供

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）將於本週末（3月14日至15日）分別於華南銀行國際會議廳和BELLAVITA寶麗廣塲藝文空間舉辦香港春季拍賣台北預展，其中將領銜蘇富比3月29日舉槌的現當代藝術晚間拍賣的常玉《北京馬戲》是於台北首度公開亮相。

蘇富比的台北預展共帶來超過200件精選拍品，涵蓋當代藝術、中國藝術及珠寶腕表。睽違市場半世紀的常玉《北京馬戲》由美國現藏家1976年從畫廊購入，是目前已知僅存三幅帶有題款的同主題油畫之一，亦是拍場上歷來以馬為題材尺幅最大之作。另外兩幅其一現藏於台北國立歷史博物館，另一幅《馬戲團》為新加坡私人收藏。拍品的美國來歷也是見證藝術家短居美國紐約發展的重要拼圖。

必看亮點還有兩幅首登拍場的趙無極。《雲》創於「甲骨文時期」的高峰中段，顯現了根本性的風格變奏：文字符號逐漸幻化為無形。畫面以深沉而強烈的艷紅與漆黑為主調，是趙無極親自為歐洲藏家挑選的藏品。大尺幅的《紅色大地 - 16.01.2005》以鮮艷奪目的正紅色為主調，是2008年藝術家登上法國藝術雜誌時的封面照。拍品長近兩米；趙無極2000年代創作的逾150件油畫作品中，僅33件單一畫作超過190公分，而其中以正紅色為色調的作品只有3件，相當少見。

富藝斯3月29日的香港現代及當代藝術拍賣，領銜的雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）《橄欖樹景》與草間彌生《心中夕暉》均來台展出。2020年全球疫情期間的作品《心中夕暉》，藏家直接購自早間彌生長期合作的東京大田畫廊，並不以藝術家常規命名，充滿詩意的標題別具意義。印象派奠基大師之一的雷諾瓦畫作《橄欖樹景》展現藝術家晚年成熟的風格。雷諾瓦專門描繪橄欖樹林的作品極為罕見，迄今僅四幅曾現身拍場，拍品更曾於1953年入藏傳奇南非礦業巨擘哈里奧本海默（Harry Oppenheimer）夫婦的印象派收藏，來歷顯赫。

針對台灣珠寶藏家喜愛的彩色寶石，富藝斯本次預展也帶來領銜3月30日《珍貴珠寶：香港》的銜拍品：9.22克拉未經淨度處理之哥倫比亞祖母綠鑽戒，另有5.39克拉未加熱緬甸紅寶石鑽戒、13.18克拉未加熱緬甸藍寶石鑽戒、以及一條哥倫比亞Muzo天然祖母綠鑽石項鍊，共鑲嵌總重45.94 克拉11顆產自傳奇穆索礦區、完美匹配的祖母綠。

香港蘇富比3月29 – 30日現當代藝術現場拍賣，趙無極《雲》，油畫畫布，130 x 97公分，1956年1月至5月作，估價3,000萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比3月29 – 30日現當代藝術現場拍賣，趙無極《雲》，油畫畫布，130 x 97公分，1956年1月至5月作，估價3,000萬港元起。圖／蘇富比提供

富藝斯香港3月29日在香港現代及當代藝術拍賣呈獻草間彌生《心中夕暉》，2020年作，壓克力畫布，100 x 100公分，估價500萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯香港3月29日在香港現代及當代藝術拍賣呈獻草間彌生《心中夕暉》，2020年作，壓克力畫布，100 x 100公分，估價500萬港元起。圖／富藝斯提供

富藝斯3月30日《珍貴珠寶：香港》呈獻哥倫比亞穆索天然祖母綠配鑽石項鍊，祖母綠共重45.94克拉，估價425萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯3月30日《珍貴珠寶：香港》呈獻哥倫比亞穆索天然祖母綠配鑽石項鍊，祖母綠共重45.94克拉，估價425萬港元起。圖／富藝斯提供

領銜富藝斯3月30日《珍貴珠寶：香港》的9.22克拉哥倫比亞天然祖母綠鑽戒，估價480萬港元起。圖／富藝斯提供
領銜富藝斯3月30日《珍貴珠寶：香港》的9.22克拉哥倫比亞天然祖母綠鑽戒，估價480萬港元起。圖／富藝斯提供

香港蘇富比4月9日永青文庫藏中國古代書畫現場拍賣，黃公望（傳） 秋山圖，水墨紙本 立軸，128.5 × 29 公分</p><!--10--><p> 估價1200萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比4月9日永青文庫藏中國古代書畫現場拍賣，黃公望（傳） 秋山圖，水墨紙本 立軸，128.5 × 29 公分

估價1200萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比4月23日高級珠寶現場拍賣，一對18.06及17.51克拉天然斯里蘭卡未經加熱藍寶石鑽石耳墜，估價520萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比4月23日高級珠寶現場拍賣，一對18.06及17.51克拉天然斯里蘭卡未經加熱藍寶石鑽石耳墜，估價520萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比4月24日「珍貴名表」現場拍賣，百達翡麗，別具歷史價值、大尺寸及非常罕有黃金單按鈕計時腕表，備垂直小表盤及金色表盤，1924年製，估價640萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比4月24日「珍貴名表」現場拍賣，百達翡麗，別具歷史價值、大尺寸及非常罕有黃金單按鈕計時腕表，備垂直小表盤及金色表盤，1924年製，估價640萬港元起。圖／蘇富比提供

香港蘇富比4月24日「珍貴名表」現場拍賣，百達翡麗Renoir型號 974/11，獨一無二、極爲重要及非凡黃金懷表，配Suzanne Rohr繪製的多彩琺瑯，圖案摹雷諾瓦油畫Portrait of Two Girls，約1997年製，估價400萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比4月24日「珍貴名表」現場拍賣，百達翡麗Renoir型號 974/11，獨一無二、極爲重要及非凡黃金懷表，配Suzanne Rohr繪製的多彩琺瑯，圖案摹雷諾瓦油畫Portrait of Two Girls，約1997年製，估價400萬港元起。圖／蘇富比提供

富藝斯香港3月29日在香港現代及當代藝術拍賣呈獻皮耶奧古斯特雷諾瓦《橄欖樹景》，約1901年作，油彩畫布，36.8 x 49.4公分，估價200萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯香港3月29日在香港現代及當代藝術拍賣呈獻皮耶奧古斯特雷諾瓦《橄欖樹景》，約1901年作，油彩畫布，36.8 x 49.4公分，估價200萬港元起。圖／富藝斯提供

香港蘇富比5月表德軒珍藏中國古代玉器現場拍賣，漢 玉神獸，8.9 公分，估價待詢。圖／蘇富比提供
香港蘇富比5月表德軒珍藏中國古代玉器現場拍賣，漢 玉神獸，8.9 公分，估價待詢。圖／蘇富比提供

香港蘇富比3月29 – 30日現當代藝術現場拍賣，趙無極《紅色大地 - 16.01.2005》，油畫畫布，130x195公分，2005年1月16日作，估價2,000萬港元起。圖／蘇富比提供
香港蘇富比3月29 – 30日現當代藝術現場拍賣，趙無極《紅色大地 - 16.01.2005》，油畫畫布，130x195公分，2005年1月16日作，估價2,000萬港元起。圖／蘇富比提供

藝術家 趙無極 香港

延伸閱讀

LV經典硬箱聯名董陽孜書法藝術 曾敬驊、楊謹華逛典藏工藝展大受感動

相關新聞

常玉「北京馬戲」台北全球首曝光 蘇富比、富藝斯春拍預展本周末登台

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）與富藝斯（Phillips）將於本週末（3月14日至15日）分別於華南銀行國際會議廳和BELLAVITA寶麗廣塲藝文空間舉辦香港春季拍賣台北預展，其中將領銜蘇富比3月29日舉槌的現當代藝術晚間拍賣的常玉《北京馬戲》是於台北首度公開亮相。

迎國際早餐日！7-ELEVEN上百款早餐組合、「行動隨時取」限時咖啡優惠

迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供百款豐富早餐選擇，從三明治、麵包、飯糰、熱壓土司到漢堡、包子，搭配指定飲料或CITY CAFE推出45元至95元超值組合優惠，3月17日起更限時祭出「行動隨時取」CITY系列飲品優惠活動。

玄彬、寶劍都上手！OMEGA歐米茄Plancet Ocean 600腕表紳士的風格標配

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）近日正式發布全新形象視覺，由品牌大使玄彬、朴寶劍、宋威龍與魏大勛聯手出擊，演繹經典海馬系列Planet Ocean 600腕表。形象視覺以深邃海底、變幻天幕與瑰麗黃昏為背景，透過四位男星的不同氣質，勾勒出氣質與力量之間如何優雅並存？亦等宣告第四代Planet Ocean 600腕表正式成為當代男仕的時尚風格指標。

天母健康生活新地標誕生Hypercore Fitness 超核心健身中心！打造科技健身與身心平衡複合場館

2026 年 3 月 1 日，Hypercore Fitness 超核心健身中心與 THE KEY YOGA 攜手進駐天母，正式推出結合科技健身與身心平衡的複合式運動場館。天母館位於綠蔭環繞、生活氣息濃厚的忠誠路二段，提供重量訓練、有氧課程與瑜伽空間，打造動靜兼具的健康生活場域。品牌執行長 Duke（Abrahamsen Michael David）表示，天母館不僅是一個運動空間，更希望成為居民重新找回身心平衡、培養健康習慣的日常據點。 從重量訓練到團體有氧課程，一站式運動場域

香港頂級魚子醬品牌來了！Royal Caviar Club台北旗艦店開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，即起在台北開設全球首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei」。品牌表示，台北據點與倫敦、杜拜市場同步布局，是邁向全球版圖的重要里程碑，也希望將魚子醬文化從高端餐桌延伸至更貼近日常體驗。

健身餐不用再吃雞胸肉！美式餐廳推高蛋白餐 完成挑戰免費送12oz肋眼

健身與健康飲食的風潮帶動下，美式牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布推出「原塊力量Uncut Power」期間限定活動，結合能量飲料品牌Red Bull，並邀請營養師高敏敏參與餐點設計，推出3款高蛋白機能餐，套餐價格720元起，3月17日起限時開賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。