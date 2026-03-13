快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

迎國際早餐日！7-ELEVEN上百款早餐組合、「行動隨時取」限時咖啡優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接國際早餐日，7-ELEVEN推上百款早餐組合、「OPENPOINT行動隨時取」再祭限時咖啡優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接國際早餐日，7-ELEVEN推上百款早餐組合、「OPENPOINT行動隨時取」再祭限時咖啡優惠。圖／7-ELEVEN提供

迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供百款豐富早餐選擇，從三明治、麵包、飯糰、熱壓土司到漢堡、包子，搭配指定飲料或CITY CAFE推出45元至95元超值組合優惠，3月17日起更限時祭出「行動隨時取」CITY系列飲品優惠活動。

7-ELEVEN透過鮮食標準化製程，早餐選擇從中式小點、日式御飯糰到西式三明治等，堪稱最便利齊全的早餐通路。7-ELEVEN即日起至4月14日提供上百款超值早餐組合優惠活動，搭配多樣化的飲料組合，同時指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚飯糰）搭配統一麥香奶茶375ml享39元組合優惠。

根據uniopen會員消費輪廓觀察，到超商購買早餐的民眾主要有偏好輕食的「輕量型早餐族」、喜歡豐盛美味的「飽足型早餐族」兩大客層．前者偏好購買圓形飯糰、原賞三明治等清爽餐點，推薦新品「燻雞總匯鮮蔬三明治」口感清爽又不單調；「飽足型早餐族」偏好飯糰、漢堡等，從經典「握便當」到與知名餐飲品牌聯名的加熱型飯糰、韓式飯捲皆深受歡迎，包括「阜杭豆漿飯糰」、「麻油雞飯糰」、「晶英府城肉燥米糕飯糰」、「吉士豬肉堡加蛋」等。3月18日起7-ELEVEN推出新品「塔塔香炸鱈魚堡」，特調塔塔醬搭配進口鱈魚排，鮮嫩美味。

而7-ELEVEN自3月17日至3月24日線上「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡優惠活動，包括CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式推出同品項買8送6等限量組合優惠；也有指定三明治搭配CITY CAFE大杯拿鐵或美式咖啡的早餐組合，最高可享7折優惠。

7-ELEVEN持續開發多元早餐小點，限定2,500間門市獨家販售「熱壓土司」，還有「獨饗薄皮黃金煎餃」、「牛角燒肉米漢堡」等，打造更豐富的早餐搭配。同時因應健康飲食趨勢，蔬食品牌「天素地蔬」也擴展早餐品項，攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「野菇炊飯飯糰」，以及「古早味香菇竹筍粥」等中式蔬食餐點；另有「金黃起司香鬆蛋三明治」與新品「黃金紫玉地瓜三明治」，以台農57號黃金地瓜與73號紫芋地瓜製作，呈現自然香甜風味。

早餐補充蛋白質也是不少消費者的選擇。7-ELEVEN推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的通路獨家新品「育誠好蘊鐵蛋」，單顆獨立包裝方便食用，由深耕台中30年的雞蛋品牌「育誠蛋品」製作，品牌長期投入永續環境與動物福祉理念，亦獲選為統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」團隊之一，將原本在地販售的優質商品推向全台門市。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN自3月17日至3月24日線上「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY系列限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月17日至3月24日線上「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY系列限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續開發多元早餐小點，打造更豐富的搭配。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN持續開發多元早餐小點，打造更豐富的搭配。圖／7-ELEVEN提供

迎接國際早餐日，7-ELEVEN推上百款早餐組合、「OPENPOINT行動隨時取」再祭限時咖啡優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接國際早餐日，7-ELEVEN推上百款早餐組合、「OPENPOINT行動隨時取」再祭限時咖啡優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN通路獨家新品推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的「育誠好蘊鐵蛋」，將在地販售的優質商品推向全台門市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN通路獨家新品推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的「育誠好蘊鐵蛋」，將在地販售的優質商品推向全台門市。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至4月14日指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚飯糰）搭配統一麥香奶茶375ml享39元組合優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至4月14日指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚飯糰）搭配統一麥香奶茶375ml享39元組合優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN蔬食品牌「天素地蔬」擴展早餐品項，攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「野菇炊飯飯糰」，以及「古早味香菇竹筍粥」等中式蔬食餐點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN蔬食品牌「天素地蔬」擴展早餐品項，攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「野菇炊飯飯糰」，以及「古早味香菇竹筍粥」等中式蔬食餐點。圖／7-ELEVEN提供

品牌 漢堡 飯糰

延伸閱讀

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

懶人包／歡慶本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看

相關新聞

迎國際早餐日！7-ELEVEN上百款早餐組合、「行動隨時取」限時咖啡優惠

迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供百款豐富早餐選擇，從三明治、麵包、飯糰、熱壓土司到漢堡、包子，搭配指定飲料或CITY CAFE推出45元至95元超值組合優惠，3月17日起更限時祭出「行動隨時取」CITY系列飲品優惠活動。

玄彬、寶劍都上手！OMEGA歐米茄Plancet Ocean 600腕表紳士的風格標配

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）近日正式發布全新形象視覺，由品牌大使玄彬、朴寶劍、宋威龍與魏大勛聯手出擊，演繹經典海馬系列Planet Ocean 600腕表。形象視覺以深邃海底、變幻天幕與瑰麗黃昏為背景，透過四位男星的不同氣質，勾勒出氣質與力量之間如何優雅並存？亦等宣告第四代Planet Ocean 600腕表正式成為當代男仕的時尚風格指標。

天母健康生活新地標誕生Hypercore Fitness 超核心健身中心！打造科技健身與身心平衡複合場館

2026 年 3 月 1 日，Hypercore Fitness 超核心健身中心與 THE KEY YOGA 攜手進駐天母，正式推出結合科技健身與身心平衡的複合式運動場館。天母館位於綠蔭環繞、生活氣息濃厚的忠誠路二段，提供重量訓練、有氧課程與瑜伽空間，打造動靜兼具的健康生活場域。品牌執行長 Duke（Abrahamsen Michael David）表示，天母館不僅是一個運動空間，更希望成為居民重新找回身心平衡、培養健康習慣的日常據點。 從重量訓練到團體有氧課程，一站式運動場域

香港頂級魚子醬品牌來了！Royal Caviar Club台北旗艦店開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，即起在台北開設全球首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei」。品牌表示，台北據點與倫敦、杜拜市場同步布局，是邁向全球版圖的重要里程碑，也希望將魚子醬文化從高端餐桌延伸至更貼近日常體驗。

健身餐不用再吃雞胸肉！美式餐廳推高蛋白餐 完成挑戰免費送12oz肋眼

健身與健康飲食的風潮帶動下，美式牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布推出「原塊力量Uncut Power」期間限定活動，結合能量飲料品牌Red Bull，並邀請營養師高敏敏參與餐點設計，推出3款高蛋白機能餐，套餐價格720元起，3月17日起限時開賣。

26秋冬米蘭時裝周／彷彿手上拿著的彩色寶石！寶格麗Tubogas推出新包

源自羅馬的頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間發表2026秋冬包款與配件系列，延伸品牌深厚的珠寶工藝語彙，從蛇形意象到古羅馬圖騰，透過珍稀材質、精細裝飾與鮮明色彩詮釋義式奢華，讓包款宛如可攜帶的珠寶藝術品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。