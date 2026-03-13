迎國際早餐日！7-ELEVEN上百款早餐組合、「行動隨時取」限時咖啡優惠

迎接3月18日國際早餐日，7-ELEVEN提供百款豐富早餐選擇，從三明治、麵包、飯糰、熱壓土司到漢堡、包子，搭配指定飲料或CITY CAFE推出45元至95元超值組合優惠，3月17日起更限時祭出「行動隨時取」CITY系列飲品優惠活動。

7-ELEVEN透過鮮食標準化製程，早餐選擇從中式小點、日式御飯糰到西式三明治等，堪稱最便利齊全的早餐通路。7-ELEVEN即日起至4月14日提供上百款超值早餐組合優惠活動，搭配多樣化的飲料組合，同時指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚飯糰）搭配統一麥香奶茶375ml享39元組合優惠。

根據uniopen會員消費輪廓觀察，到超商購買早餐的民眾主要有偏好輕食的「輕量型早餐族」、喜歡豐盛美味的「飽足型早餐族」兩大客層．前者偏好購買圓形飯糰、原賞三明治等清爽餐點，推薦新品「燻雞總匯鮮蔬三明治」口感清爽又不單調；「飽足型早餐族」偏好飯糰、漢堡等，從經典「握便當」到與知名餐飲品牌聯名的加熱型飯糰、韓式飯捲皆深受歡迎，包括「阜杭豆漿飯糰」、「麻油雞飯糰」、「晶英府城肉燥米糕飯糰」、「吉士豬肉堡加蛋」等。3月18日起7-ELEVEN推出新品「塔塔香炸鱈魚堡」，特調塔塔醬搭配進口鱈魚排，鮮嫩美味。

而7-ELEVEN自3月17日至3月24日線上「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡優惠活動，包括CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式推出同品項買8送6等限量組合優惠；也有指定三明治搭配CITY CAFE大杯拿鐵或美式咖啡的早餐組合，最高可享7折優惠。

7-ELEVEN持續開發多元早餐小點，限定2,500間門市獨家販售「熱壓土司」，還有「獨饗薄皮黃金煎餃」、「牛角燒肉米漢堡」等，打造更豐富的早餐搭配。同時因應健康飲食趨勢，蔬食品牌「天素地蔬」也擴展早餐品項，攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」推出「野菇炊飯飯糰」，以及「古早味香菇竹筍粥」等中式蔬食餐點；另有「金黃起司香鬆蛋三明治」與新品「黃金紫玉地瓜三明治」，以台農57號黃金地瓜與73號紫芋地瓜製作，呈現自然香甜風味。

早餐補充蛋白質也是不少消費者的選擇。7-ELEVEN推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的通路獨家新品「育誠好蘊鐵蛋」，單顆獨立包裝方便食用，由深耕台中30年的雞蛋品牌「育誠蛋品」製作，品牌長期投入永續環境與動物福祉理念，亦獲選為統一超商好鄰居文教基金會「青年深根計畫」團隊之一，將原本在地販售的優質商品推向全台門市。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN自3月17日至3月24日線上「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY系列限時優惠活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續開發多元早餐小點，打造更豐富的搭配。圖／7-ELEVEN提供

迎接國際早餐日，7-ELEVEN推上百款早餐組合、「OPENPOINT行動隨時取」再祭限時咖啡優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN通路獨家新品推薦取得「動物福利標章」與「友善雞蛋聯盟」雙標章的「育誠好蘊鐵蛋」，將在地販售的優質商品推向全台門市。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN即日起至4月14日指定御飯糰（御選肉鬆或雙蔬鮪魚飯糰）搭配統一麥香奶茶375ml享39元組合優惠。圖／7-ELEVEN提供