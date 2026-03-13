玄彬、寶劍都上手！OMEGA歐米茄Plancet Ocean 600腕表紳士的風格標配

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）近日正式發布全新形象視覺，由品牌大使玄彬、朴寶劍、宋威龍與魏大勛聯手出擊，演繹經典海馬系列Planet Ocean 600腕表。形象視覺以深邃海底、變幻天幕與瑰麗黃昏為背景，透過四位男星的不同氣質，勾勒出氣質與力量之間如何優雅並存？亦等宣告第四代Planet Ocean 600腕表正式成為當代男仕的時尚風格指標。

全新肖像照中玄彬以一身深色大衣與深藍色表圈款式相呼應，鏡頭捕捉他凝視遠方的神情，金屬光澤在冷冽背景下更顯內斂，傳遞出歷經歲月洗鍊後的從容穩重。相比之下，朴寶劍則選擇亮眼的橘色陶瓷表圈，在夕陽餘暉下散發朝氣蓬勃，兩款腕表皆精確詮釋Planet Ocean系列在不同光影下的氣質定位，無論冷靜深邃或熱情，皆一展高級鐘表與經典設計的獨特魅力。

身為當代潛水表的風格「大將」，Planet Ocean的設計DNA可追溯至1960年代。自2005年首款問世以來，「橘色」已是該系列最具辨識度的能量符碼，更使表款中所運用的「OMEGA橘」成為專業性能表徵。第四代的Planet Ocean腕表並有合計七款不同型號，將源自海洋的歷史血統注入當代靈魂，滿足收藏家對工藝與美的雙重追求。

第四代Planet Ocean 600腕表全系列搭載通過「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認證的8912同軸擒縱大師天文台機芯，確保優秀的精準度與抗磁性能；雖然10點鐘方向的排氦閥門予以移除，但仍保有堅實的600米防水強度，封閉式底蓋再刻有懷舊的海馬徽章，全新設計的金屬鍊帶與鍊結感則賦予表款一種強悍的男人味，在質感與可靠度的雙重標準上，註記實用的全新高度。

配戴體感的提升亦是第OMEGA四代Planet Ocean 600腕表的賞玩亮點，在腕表尺寸維持42毫米的前提下，厚度從前一代的16.09毫米「塑身」至13.79毫米，因此表款可滑順地藏入西裝袖口，兼顧運動機能與穿搭靈活，最終讓表款成為日常中的優雅助攻，海濱、深潛或陸行？游刃有餘。

42毫米的面盤上有著醒目的OMEGA經典闊劍式指針，同時細節都與前一代略微更動調整，提升閱讀的清晰便利。圖／OMEGA提供

OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，精鋼、橘色表圈與橡膠表帶，型號為217.32.42.21.01.004，訂價26萬元。圖／OMEGA提供

朴寶劍除了是OMEGA品牌大使，去年年底並曾來台參加AAA Award，引起廣泛討論。圖／OMEGA提供

OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，精鋼、藍色表圈與黑色面盤，型號為217.30.42.21.01.002，訂價約28萬元。圖／OMEGA提供

玄彬在最新OMEGA形象視覺中配戴上海馬系列Planet Ocean600米腕表。圖／OMEGA提供

歐米茄品牌大使朴寶劍。圖／OMEGA提供