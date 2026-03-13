快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

聽新聞
0:00 / 0:00

玄彬、寶劍都上手！OMEGA歐米茄Plancet Ocean 600腕表紳士的風格標配

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
玄彬與朴寶劍近日都配戴了OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，展現俐落率性的運動風格。圖／OMEGA提供
玄彬與朴寶劍近日都配戴了OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，展現俐落率性的運動風格。圖／OMEGA提供

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）近日正式發布全新形象視覺，由品牌大使玄彬、朴寶劍、宋威龍與魏大勛聯手出擊，演繹經典海馬系列Planet Ocean 600腕表。形象視覺以深邃海底、變幻天幕與瑰麗黃昏為背景，透過四位男星的不同氣質，勾勒出氣質與力量之間如何優雅並存？亦等宣告第四代Planet Ocean 600腕表正式成為當代男仕的時尚風格指標。

全新肖像照中玄彬以一身深色大衣與深藍色表圈款式相呼應，鏡頭捕捉他凝視遠方的神情，金屬光澤在冷冽背景下更顯內斂，傳遞出歷經歲月洗鍊後的從容穩重。相比之下，朴寶劍則選擇亮眼的橘色陶瓷表圈，在夕陽餘暉下散發朝氣蓬勃，兩款腕表皆精確詮釋Planet Ocean系列在不同光影下的氣質定位，無論冷靜深邃或熱情，皆一展高級鐘表與經典設計的獨特魅力。

身為當代潛水表的風格「大將」，Planet Ocean的設計DNA可追溯至1960年代。自2005年首款問世以來，「橘色」已是該系列最具辨識度的能量符碼，更使表款中所運用的「OMEGA橘」成為專業性能表徵。第四代的Planet Ocean腕表並有合計七款不同型號，將源自海洋的歷史血統注入當代靈魂，滿足收藏家對工藝與美的雙重追求。

第四代Planet Ocean 600腕表全系列搭載通過「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認證的8912同軸擒縱大師天文台機芯，確保優秀的精準度與抗磁性能；雖然10點鐘方向的排氦閥門予以移除，但仍保有堅實的600米防水強度，封閉式底蓋再刻有懷舊的海馬徽章，全新設計的金屬鍊帶與鍊結感則賦予表款一種強悍的男人味，在質感與可靠度的雙重標準上，註記實用的全新高度。

配戴體感的提升亦是第OMEGA四代Planet Ocean 600腕表的賞玩亮點，在腕表尺寸維持42毫米的前提下，厚度從前一代的16.09毫米「塑身」至13.79毫米，因此表款可滑順地藏入西裝袖口，兼顧運動機能與穿搭靈活，最終讓表款成為日常中的優雅助攻，海濱、深潛或陸行？游刃有餘。

42毫米的面盤上有著醒目的OMEGA經典闊劍式指針，同時細節都與前一代略微更動調整，提升閱讀的清晰便利。圖／OMEGA提供
42毫米的面盤上有著醒目的OMEGA經典闊劍式指針，同時細節都與前一代略微更動調整，提升閱讀的清晰便利。圖／OMEGA提供

OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，精鋼、橘色表圈與橡膠表帶，型號為217.32.42.21.01.004，訂價26萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，精鋼、橘色表圈與橡膠表帶，型號為217.32.42.21.01.004，訂價26萬元。圖／OMEGA提供

朴寶劍除了是OMEGA品牌大使，去年年底並曾來台參加AAA Award，引起廣泛討論。圖／OMEGA提供
朴寶劍除了是OMEGA品牌大使，去年年底並曾來台參加AAA Award，引起廣泛討論。圖／OMEGA提供

OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，精鋼、藍色表圈與黑色面盤，型號為217.30.42.21.01.002，訂價約28萬元。圖／OMEGA提供
OMEGA Plancet Ocean 600米腕表，精鋼、藍色表圈與黑色面盤，型號為217.30.42.21.01.002，訂價約28萬元。圖／OMEGA提供

玄彬在最新OMEGA形象視覺中配戴上海馬系列Planet Ocean600米腕表。圖／OMEGA提供
玄彬在最新OMEGA形象視覺中配戴上海馬系列Planet Ocean600米腕表。圖／OMEGA提供

歐米茄品牌大使朴寶劍。圖／OMEGA提供
歐米茄品牌大使朴寶劍。圖／OMEGA提供

Plancet Ocean 600米腕表的封閉式後底蓋並有著經典的海馬圖騰。圖／OMEGA提供
Plancet Ocean 600米腕表的封閉式後底蓋並有著經典的海馬圖騰。圖／OMEGA提供

朴寶劍 腕表

延伸閱讀

LV經典硬箱聯名董陽孜書法藝術 曾敬驊、楊謹華逛典藏工藝展大受感動

原廠博物館火力支援浪琴骨董潛水表展 將於101強勢開展

BOUCHERON全新Quatre Mini問世 韓韶禧大膽疊搭女神氣勢

Van Cleef & Arpels 將蝶舞、花卉譜寫成春天詩篇

相關新聞

玄彬、寶劍都上手！OMEGA歐米茄Plancet Ocean 600腕表紳士的風格標配

瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）近日正式發布全新形象視覺，由品牌大使玄彬、朴寶劍、宋威龍與魏大勛聯手出擊，演繹經典海馬系列Planet Ocean 600腕表。形象視覺以深邃海底、變幻天幕與瑰麗黃昏為背景，透過四位男星的不同氣質，勾勒出氣質與力量之間如何優雅並存？亦等宣告第四代Planet Ocean 600腕表正式成為當代男仕的時尚風格指標。

天母健康生活新地標誕生Hypercore Fitness 超核心健身中心！打造科技健身與身心平衡複合場館

2026 年 3 月 1 日，Hypercore Fitness 超核心健身中心與 THE KEY YOGA 攜手進駐天母，正式推出結合科技健身與身心平衡的複合式運動場館。天母館位於綠蔭環繞、生活氣息濃厚的忠誠路二段，提供重量訓練、有氧課程與瑜伽空間，打造動靜兼具的健康生活場域。品牌執行長 Duke（Abrahamsen Michael David）表示，天母館不僅是一個運動空間，更希望成為居民重新找回身心平衡、培養健康習慣的日常據點。 從重量訓練到團體有氧課程，一站式運動場域

香港頂級魚子醬品牌來了！Royal Caviar Club台北旗艦店開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，即起在台北開設全球首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei」。品牌表示，台北據點與倫敦、杜拜市場同步布局，是邁向全球版圖的重要里程碑，也希望將魚子醬文化從高端餐桌延伸至更貼近日常體驗。

健身餐不用再吃雞胸肉！美式餐廳推高蛋白餐 完成挑戰免費送12oz肋眼

健身與健康飲食的風潮帶動下，美式牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布推出「原塊力量Uncut Power」期間限定活動，結合能量飲料品牌Red Bull，並邀請營養師高敏敏參與餐點設計，推出3款高蛋白機能餐，套餐價格720元起，3月17日起限時開賣。

26秋冬米蘭時裝周／彷彿手上拿著的彩色寶石！寶格麗Tubogas推出新包

源自羅馬的頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間發表2026秋冬包款與配件系列，延伸品牌深厚的珠寶工藝語彙，從蛇形意象到古羅馬圖騰，透過珍稀材質、精細裝飾與鮮明色彩詮釋義式奢華，讓包款宛如可攜帶的珠寶藝術品。

最優雅情侶包出爐！孔孝真、彭千祐都在背愛包起底 比利時王室也愛用

情侶之間總有些默契，可以是相同的生活習慣，也可以是造型的共用配件，無需生硬呆板地換上情侶服，同樣展現風格上的交流與共鳴。近日不少香港、台灣名人不約而同使用了Delvaux的Brillant Tempo S包款，可成為情侶包款之選、造型由人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。