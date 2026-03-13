香港頂級魚子醬品牌來了！Royal Caviar Club台北旗艦店開幕

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全新商品「魚子醬麻糬」。圖/Royal Caviar Club提供
全新商品「魚子醬麻糬」。圖/Royal Caviar Club提供

來自香港的頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，即起在台北開設全球首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei」。品牌表示，台北據點與倫敦、杜拜市場同步布局，是邁向全球版圖的重要里程碑，也希望將魚子醬文化從高端餐桌延伸至更貼近日常體驗。

Royal Caviar Club以俄羅斯與伊朗傳統養殖技術為基礎，生產天然、不含防腐劑的魚子醬。品牌2021年進入台灣市場，即獲得米其林餐廳與高端餐飲圈關注，並與多家精緻餐廳及五星級酒店合作。

2024年，品牌與日料品牌初魚集團合作，將魚子醬結合高端日料；2025年則推出魚子醬甜點品牌Caviar Cakery，嘗試將魚子醬帶入甜點領域。今年在台北設立旗艦店，打造結合產品展示、甜點、下午茶與品賞體驗的空間。

Royal Caviar Club, Taipei座落於台北民生社區巷弄，外觀採深藍色設計，呼應魚子醬低調而細緻的質感。店內空間以「When the extraordinary becomes everyday」為設計概念，透過金屬與天然紋理材質，營造出沉穩而優雅的氛圍。

除了販售多款頂級魚子醬與甜點產品，旗艦店也規劃「魚子醬品賞課程」，由專業人員帶領消費者認識魚子醬產地、風味與品嘗方式；同時推出「Caviar Afternoon」下午茶體驗，讓消費者以香檳或伏特加搭配魚子醬小食，探索不同風味組合。

此外，品牌也推出台灣限定新品「魚子醬開心果起司蛋糕」，以開心果慕斯、果碎與果醬搭配北海道起司，再點綴頂級魚子醬，形成鹹甜交織的層次風味。另帶來全球首創的「Caviar Mochi」系列，其中「魚子醬鹹蛋黃麻糬」以手工麻糬包裹流心鹹蛋黃餡，中央搭配冰鎮魚子醬，是日式甜點與奢華食材的創新組合。

隨著旗艦店開幕，品牌也宣布邀請「全民金牌主廚」陸巧因（Mana）出任Royal Caviar Club台灣總經理，負責品牌在台營運與市場拓展。

香港頂級魚子醬品牌來台開旗艦店，魚子醬甜點、下午茶成新亮點。圖/Royal Caviar Club提供
香港頂級魚子醬品牌來台開旗艦店，魚子醬甜點、下午茶成新亮點。圖/Royal Caviar Club提供

獨立專屬包廂，空間高雅。圖/Royal Caviar Club提供
獨立專屬包廂，空間高雅。圖/Royal Caviar Club提供

Royal Caviar Club台北旗艦店即日起試營運。圖/Royal Caviar Club提供
Royal Caviar Club台北旗艦店即日起試營運。圖/Royal Caviar Club提供

香港 甜點 台北

