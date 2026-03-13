健身餐不用再吃雞胸肉！美式餐廳推高蛋白餐 完成挑戰免費送12oz肋眼

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
健身健康飲食的風潮帶動下，美式牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排宣布推出「原塊力量Uncut Power」期間限定活動，結合能量飲料品牌Red Bull，並邀請營養師高敏敏參與餐點設計，推出3款高蛋白機能餐，套餐價格720元起，3月17日起限時開賣。

近年運動族群逐漸壯大，從健身房興起、各地的路跑活動都帶動高蛋白飲食需求，也讓餐飲市場開始出現「機能型餐點」。Texas Roadhouse表示，此次以「原型食物」概念為核心，希望透過每日手工鮮切的原塊牛肉，結合零糖能量飲料，提供運動族群在外用餐時的補給選擇，也嘗試打破美式料理高熱量、重口味的既有印象。

此次推出的「原塊力量」系列共有3款餐點，分別鎖定不同飲食需求。其中主打增肌族群的「高蛋白大力士餐」，以12盎司肋眼牛排為主角，蛋白質含量約75至85克，搭配馬鈴薯泥，提供高蛋白補給與飽足感；「控脂健康餐」則以炭烤雞肉冰脆沙拉搭配烘烤馬鈴薯，主打低脂、高蛋白與膳食纖維；「營養平衡餐」則提供嫩烤鮭魚排與季節時蔬，補充優質蛋白質與Omega-3脂肪酸。3款套餐皆搭配Red Bull Zero，主打零糖、零熱量的清爽口感。

除了餐點強調控脂、高蛋白，品牌也推出挑戰活動。透過活動QR Code參與「Zero Excuses」健身挑戰計畫，完成不同階段運動任務即可獲得對應餐飲優惠。例如完成10天挑戰者，來店消費滿1,200元可獲得炭烤雞肉冰脆沙拉與Red Bull Zero；完成20天任務則可享嫩烤鮭魚排買一送一；若完成整月挑戰，來店點餐可獲贈價值逾千元的12盎司肋眼牛排與Red Bull Zero一份。

Texas Roadhouse表示，希望透過此次活動，讓消費者在運動或日常生活中，也能以高品質蛋白質補充能量，不必侷限於傳統水煮雞胸或單一健身餐選擇。

