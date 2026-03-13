快訊

26秋冬米蘭時裝周／彷彿手上拿著的彩色寶石！寶格麗Tubogas推出新包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Tubogas Parentesi 洋紅色緞面手拿包。圖／寶格麗提供
源自羅馬的頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間發表2026秋冬包款與配件系列，延伸品牌深厚的珠寶工藝語彙，從蛇形意象到古羅馬圖騰，透過珍稀材質、精細裝飾與鮮明色彩詮釋義式奢華，讓包款宛如可攜帶的珠寶藝術品。

全新Tubogas系列包款以寶格麗經典的Tubogas珠寶工藝為靈感，將金屬螺旋結構的柔韌線條轉化為包款設計。Tubogas Sphere晚宴包以方形輪廓搭配鍍金黃銅提把，著是的球形呼應1970年代Tubogas手鐲設計元素，提供兩種寶石配色選擇。Tubogas Parentesi Top Handle晚宴包以黑色天鵝絨打造，彷彿雕塑的提把結構呼應經典Parentesi圖騰，搭配可拆式鍊帶，方便變化晚宴與日常需求。Tubogas Parentesi和Tubogas Cabochon手拿包同樣將經典珠寶設計化作提把，作為視覺焦點，體現寶格麗將珠寶工藝轉化為皮件的核心理念。

品牌最具辨識度的蛇形設計則在Serpenti系列中持續演化。Serpenti Cuore 1968包款以柔美的心形輪廓為主體，蛇形金屬提把手工拼貼琺瑯，以綠松石、祖母綠、 珍珠白與黑色四色煥新演繹。迷你尺寸的Serpenti Cuoricino包除了推出黑色、紫紅、金色納帕皮革款式，亦有皇家紅寶石色水晶鑲嵌版本。

經典的Serpenti Forever系列推出全新比例的設計。更為修長的Serpenti Forever Elongated Top Handle手提包提供多種顏色與材質選擇，其中暖陶棕色絨面牛皮版本為全新材質，表面經細緻打磨與雙滾筒染色處理呈現如天鵝絨般柔軟質地。

靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖紋的Calla系列，Serpentine水晶托特包以Calla扇形亮片與水晶手工縫製，於緞面穿孔板上層層排列，營造出細緻的光影效果與立體紋理。同樣的扇形圖騰亦運用於Serpenti Forever與Serpentine托特包之上。

持續發揚品牌標誌性的扇形設計語彙的Divas' Dream系列中，以拱頂結構為標誌的Divas' Dream Marquise包換上全新祖母綠色小羊皮與夜幕紫色亮面水蛇皮。俏皮的Ginkgo手拿包則結合金色金屬元素與水晶裝飾，宛如高級珠寶般精緻動人。

BVLGARI Serpenti Cuore 1968 祖母綠色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
FW26米蘭時裝周Zita D'hautheville名人街拍圖。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas Sphere赤陶色絨面牛皮晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968 祖母綠色小牛皮提包與BVLGARI Serpenti Cuoricino洋紅色緞面小牛皮迷你提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream Marquise夜幕紫色亮面水蛇皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas Parentesi與Tubogas Cabochon手拿包。圖／寶格麗提供
FW26米蘭時裝周Pia Jauncey名人街拍圖。圖／寶格麗提供
FW26米蘭時裝周Kyra Kennedy名人街拍圖。圖／寶格麗提供
