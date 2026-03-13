26秋冬米蘭時裝周／彷彿手上拿著的彩色寶石！寶格麗Tubogas推出新包

源自羅馬的頂級精品品牌寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間發表2026秋冬包款與配件系列，延伸品牌深厚的珠寶工藝語彙，從蛇形意象到古羅馬圖騰，透過珍稀材質、精細裝飾與鮮明色彩詮釋義式奢華，讓包款宛如可攜帶的珠寶藝術品。

全新Tubogas系列包款以寶格麗經典的Tubogas珠寶工藝為靈感，將金屬螺旋結構的柔韌線條轉化為包款設計。Tubogas Sphere晚宴包以方形輪廓搭配鍍金黃銅提把，著是的球形呼應1970年代Tubogas手鐲設計元素，提供兩種寶石配色選擇。Tubogas Parentesi Top Handle晚宴包以黑色天鵝絨打造，彷彿雕塑的提把結構呼應經典Parentesi圖騰，搭配可拆式鍊帶，方便變化晚宴與日常需求。Tubogas Parentesi和Tubogas Cabochon手拿包同樣將經典珠寶設計化作提把，作為視覺焦點，體現寶格麗將珠寶工藝轉化為皮件的核心理念。

品牌最具辨識度的蛇形設計則在Serpenti系列中持續演化。Serpenti Cuore 1968包款以柔美的心形輪廓為主體，蛇形金屬提把手工拼貼琺瑯，以綠松石、祖母綠、 珍珠白與黑色四色煥新演繹。迷你尺寸的Serpenti Cuoricino包除了推出黑色、紫紅、金色納帕皮革款式，亦有皇家紅寶石色水晶鑲嵌版本。

經典的Serpenti Forever系列推出全新比例的設計。更為修長的Serpenti Forever Elongated Top Handle手提包提供多種顏色與材質選擇，其中暖陶棕色絨面牛皮版本為全新材質，表面經細緻打磨與雙滾筒染色處理呈現如天鵝絨般柔軟質地。

靈感源自古羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克圖紋的Calla系列，Serpentine水晶托特包以Calla扇形亮片與水晶手工縫製，於緞面穿孔板上層層排列，營造出細緻的光影效果與立體紋理。同樣的扇形圖騰亦運用於Serpenti Forever與Serpentine托特包之上。

持續發揚品牌標誌性的扇形設計語彙的Divas' Dream系列中，以拱頂結構為標誌的Divas' Dream Marquise包換上全新祖母綠色小羊皮與夜幕紫色亮面水蛇皮。俏皮的Ginkgo手拿包則結合金色金屬元素與水晶裝飾，宛如高級珠寶般精緻動人。

BVLGARI Serpenti Cuore 1968 祖母綠色小牛皮提包。圖／寶格麗提供

FW26米蘭時裝周Zita D'hautheville名人街拍圖。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas Sphere赤陶色絨面牛皮晚宴包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Cuore 1968 祖母綠色小牛皮提包與BVLGARI Serpenti Cuoricino洋紅色緞面小牛皮迷你提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream Marquise夜幕紫色亮面水蛇皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Calla系列Ginkgo水晶手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas Parentesi與Tubogas Cabochon手拿包。圖／寶格麗提供

FW26米蘭時裝周Pia Jauncey名人街拍圖。圖／寶格麗提供