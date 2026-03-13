最優雅情侶包出爐！孔孝真、彭千祐都在背愛包起底 比利時王室也愛用

情侶之間總有些默契，可以是相同的生活習慣，也可以是造型的共用配件，無需生硬呆板地換上情侶服，同樣展現風格上的交流與共鳴。近日不少香港、台灣名人不約而同使用了Delvaux的Brillant Tempo S包款，可成為情侶包款之選、造型由人。

南韓女星孔孝真向來堪稱優雅知名的典範，她以一身綴滿亮片的灰色連身短裙搭配一只雲霧藍色包款，手拿的輕鬆愜意平衡了服裝的華麗，整體造型在柔美中又不失高級感、與俐落；以漸層丹寧外套與運動鞋營造出High-Street混搭風的何超蓮，則以隨興的方式提許了Brillant Tempo S，同時展現名媛不拘小節、活力的自信一面。

無獨有偶，向來展現藝術氣息的台灣新生代男星彭千祐，則以深色西裝、寬鬆牛仔褲搭配斜背黑色的Brillant Tempo S包，除了帶出包款的Genderless無性別魅力，銀色的金屬扣環更藏入了品牌手字母的經典D大寫。

Brillant Tempo S包包款選用了柔軟的Box Calf或牛皮、手感扎實韌性，無論是經典黑色、夢幻的雲霧藍色外，另有包含梔子黃、西瓜紅、石韻灰、肉桂棕等多重色彩合計10色可選；不僅如此，Brilliant Tempo S更是系列包款中最為輕巧的量體，其尺寸為23 x 17 x 8.5公分，輕巧的容量，可放入隨身小物、手機、小錢包，讓情侶之間展現風格的呼應，同中求異、情比金堅。

Delvaux Brillant Tempo S西瓜紅色款，柔軟的皮革與金色的D字母造型Logo、具有高辨識度與實用性。圖／Delvaux提供

香港女星何超蓮。圖／Delvaux提供

Delvaux Brillant Tempo S黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

Delvaux Brillant Tempo S雲霧藍款，價格店洽。圖／Delvaux提供

Delvaux Brillant Tempo S梔子黃色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

新生代男星彭千祐選擇了黑色款的Brillant Tempo S包造型，展現旅遊中的愜意、時尚。圖／Delvaux提供

Delvaux是比利時王室愛用品牌，其中Brillant Tempo S並選用柔軟的Box Calf或牛皮為材質，展現優雅知性的生活風格。圖／Delvaux提供