最優雅情侶包出爐！孔孝真、彭千祐都在背愛包起底 比利時王室也愛用

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
孔孝真以長腿大秀Delvaux的Brillant Tempo S雲霧藍款式、知性優雅。圖／Delvaux提供
孔孝真以長腿大秀Delvaux的Brillant Tempo S雲霧藍款式、知性優雅。圖／Delvaux提供

情侶之間總有些默契，可以是相同的生活習慣，也可以是造型的共用配件，無需生硬呆板地換上情侶服，同樣展現風格上的交流與共鳴。近日不少香港、台灣名人不約而同使用了Delvaux的Brillant Tempo S包款，可成為情侶包款之選、造型由人。

南韓女星孔孝真向來堪稱優雅知名的典範，她以一身綴滿亮片的灰色連身短裙搭配一只雲霧藍色包款，手拿的輕鬆愜意平衡了服裝的華麗，整體造型在柔美中又不失高級感、與俐落；以漸層丹寧外套與運動鞋營造出High-Street混搭風的何超蓮，則以隨興的方式提許了Brillant Tempo S，同時展現名媛不拘小節、活力的自信一面。

無獨有偶，向來展現藝術氣息的台灣新生代男星彭千祐，則以深色西裝、寬鬆牛仔褲搭配斜背黑色的Brillant Tempo S包，除了帶出包款的Genderless無性別魅力，銀色的金屬扣環更藏入了品牌手字母的經典D大寫。

Brillant Tempo S包包款選用了柔軟的Box Calf或牛皮、手感扎實韌性，無論是經典黑色、夢幻的雲霧藍色外，另有包含梔子黃、西瓜紅、石韻灰、肉桂棕等多重色彩合計10色可選；不僅如此，Brilliant Tempo S更是系列包款中最為輕巧的量體，其尺寸為23 x 17 x 8.5公分，輕巧的容量，可放入隨身小物、手機、小錢包，讓情侶之間展現風格的呼應，同中求異、情比金堅。

Delvaux Brillant Tempo S西瓜紅色款，柔軟的皮革與金色的D字母造型Logo、具有高辨識度與實用性。圖／Delvaux提供
Delvaux Brillant Tempo S西瓜紅色款,柔軟的皮革與金色的D字母造型Logo、具有高辨識度與實用性。圖／Delvaux提供

香港女星何超蓮。圖／Delvaux提供
香港女星何超蓮。圖／Delvaux提供

Delvaux Brillant Tempo S黑色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Brillant Tempo S黑色款,價格店洽。圖／Delvaux提供

Delvaux Brillant Tempo S雲霧藍款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Brillant Tempo S雲霧藍款,價格店洽。圖／Delvaux提供

Delvaux Brillant Tempo S梔子黃色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delvaux Brillant Tempo S梔子黃色款,價格店洽。圖／Delvaux提供

新生代男星彭千祐選擇了黑色款的Brillant Tempo S包造型，展現旅遊中的愜意、時尚。圖／Delvaux提供
新生代男星彭千祐選擇了黑色款的Brillant Tempo S包造型,展現旅遊中的愜意、時尚。圖／Delvaux提供

Delvaux是比利時王室愛用品牌，其中Brillant Tempo S並選用柔軟的Box Calf或牛皮為材質，展現優雅知性的生活風格。圖／Delvaux提供
Delvaux是比利時王室愛用品牌,其中Brillant Tempo S並選用柔軟的Box Calf或牛皮為材質,展現優雅知性的生活風格。圖／Delvaux提供

Brillant Tempo S頁岩綠色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Brillant Tempo S頁岩綠色款,價格店洽。圖／Delvaux提供

