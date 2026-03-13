聽新聞
0:00 / 0:00
最優雅情侶包出爐！孔孝真、彭千祐都在背愛包起底 比利時王室也愛用
情侶之間總有些默契，可以是相同的生活習慣，也可以是造型的共用配件，無需生硬呆板地換上情侶服，同樣展現風格上的交流與共鳴。近日不少香港、台灣名人不約而同使用了Delvaux的Brillant Tempo S包款，可成為情侶包款之選、造型由人。
南韓女星孔孝真向來堪稱優雅知名的典範，她以一身綴滿亮片的灰色連身短裙搭配一只雲霧藍色包款，手拿的輕鬆愜意平衡了服裝的華麗，整體造型在柔美中又不失高級感、與俐落；以漸層丹寧外套與運動鞋營造出High-Street混搭風的何超蓮，則以隨興的方式提許了Brillant Tempo S，同時展現名媛不拘小節、活力的自信一面。
無獨有偶，向來展現藝術氣息的台灣新生代男星彭千祐，則以深色西裝、寬鬆牛仔褲搭配斜背黑色的Brillant Tempo S包，除了帶出包款的Genderless無性別魅力，銀色的金屬扣環更藏入了品牌手字母的經典D大寫。
Brillant Tempo S包包款選用了柔軟的Box Calf或牛皮、手感扎實韌性，無論是經典黑色、夢幻的雲霧藍色外，另有包含梔子黃、西瓜紅、石韻灰、肉桂棕等多重色彩合計10色可選；不僅如此，Brilliant Tempo S更是系列包款中最為輕巧的量體，其尺寸為23 x 17 x 8.5公分，輕巧的容量，可放入隨身小物、手機、小錢包，讓情侶之間展現風格的呼應，同中求異、情比金堅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。