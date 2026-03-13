南部最大超市！家樂福台南文賢店結合大創、迪卡儂專區

近年大南方計畫吸引國內外許多企業進駐台南科學園區，大量就業機會帶來人口紅利，台南市北區作為交通網絡北外環的起點，是未來台南都市發展核心之一，加上各家超市、大型賣場紛紛插旗，當地知名花園及武聖夜市也在北區，未來還有百貨公司及電影院進駐等打造城市全新生活圈。家樂福超市文賢店看準北區商機升級服務於3月13日盛大開幕。

營業面積約400坪定位為「南部最大全新複合店」，食材種類超過上百種最齊全，提供家樂福微笑小農、BIO有機、TAP產銷履歷品質保證等蔬菜水果，民眾也可在店裡享用「代煮微料理」熱食。另外，店裡提供營養又美味的多款便當，像是烤骨腿、蒲燒鯛等經濟又實惠。

家樂福超市文賢店營業時間為早上7點至晚上12點，方便服務周遭民眾購物。賣場空間規劃，以專區方式集中陳列商品，同時設有「大創專區」、「迪卡儂專區」、「歡樂區」等，其中「歡樂區」為文賢店限定，內有搖搖馬、扭蛋機、夾娃娃機台等，整間店寬敞便利的動線設計搭配專區，讓超市店成為多元購物場域，一次滿足民眾吃的用的玩的等多方需求，增添購物樂趣成為當地新鬧區。此外，家樂福長期關注動物福利議題推廣非籠飼雞蛋，提供非籠飼的裸蛋及冷藏蛋供民眾自由選購所需數量，不只守護母雞福利，更減少廢棄物，為地球盡一份心力。

店長黃秀美表示，文賢店不只是超市，結合美食、休閒、娛樂，複合式服務打造全新的超市體驗。

家樂福超市文賢店由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、文賢店店長黃秀美、地主以及當地文元里里長吳春美等嘉賓共同參與剪綵下，正式宣布開幕。