快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

南部最大超市！家樂福台南文賢店結合大創、迪卡儂專區

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
家樂福台南文賢店結合大創、迪卡儂專區 全新複合南部最大超市。家樂福／提供
家樂福台南文賢店結合大創、迪卡儂專區 全新複合南部最大超市。家樂福／提供

近年大南方計畫吸引國內外許多企業進駐台南科學園區，大量就業機會帶來人口紅利，台南市北區作為交通網絡北外環的起點，是未來台南都市發展核心之一，加上各家超市、大型賣場紛紛插旗，當地知名花園及武聖夜市也在北區，未來還有百貨公司及電影院進駐等打造城市全新生活圈。家樂福超市文賢店看準北區商機升級服務於3月13日盛大開幕。

營業面積約400坪定位為「南部最大全新複合店」，食材種類超過上百種最齊全，提供家樂福微笑小農、BIO有機、TAP產銷履歷品質保證等蔬菜水果，民眾也可在店裡享用「代煮微料理」熱食。另外，店裡提供營養又美味的多款便當，像是烤骨腿、蒲燒鯛等經濟又實惠。

家樂福超市文賢店營業時間為早上7點至晚上12點，方便服務周遭民眾購物。賣場空間規劃，以專區方式集中陳列商品，同時設有「大創專區」、「迪卡儂專區」、「歡樂區」等，其中「歡樂區」為文賢店限定，內有搖搖馬、扭蛋機、夾娃娃機台等，整間店寬敞便利的動線設計搭配專區，讓超市店成為多元購物場域，一次滿足民眾吃的用的玩的等多方需求，增添購物樂趣成為當地新鬧區。此外，家樂福長期關注動物福利議題推廣非籠飼雞蛋，提供非籠飼的裸蛋及冷藏蛋供民眾自由選購所需數量，不只守護母雞福利，更減少廢棄物，為地球盡一份心力。

店長黃秀美表示，文賢店不只是超市，結合美食、休閒、娛樂，複合式服務打造全新的超市體驗。

家樂福超市文賢店由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、文賢店店長黃秀美、地主以及當地文元里里長吳春美等嘉賓共同參與剪綵下，正式宣布開幕。

超市 迪卡儂 家樂福 台南

延伸閱讀

家樂福打造南部最大複合店 台南文賢店400坪登場 大創、迪卡儂一次逛

東岸絕美 臺東縣立圖書館全館試營運 公共藝術《織知》同步亮相

統一超營收／2月280.3億元、年增9% 創單月同期新高

世棒經典賽 全民挺中華隊！量販超市應援優惠齊發

相關新聞

南部最大超市！家樂福台南文賢店結合大創、迪卡儂專區

近年大南方計畫吸引國內外許多企業進駐台南科學園區，大量就業機會帶來人口紅利，台南市北區作為交通網絡北外環的起點，是未來台南都市發展核心之一，加上各家超市、大型賣場紛紛插旗，當地知名花園及武聖夜市也在北區，未來還有百貨公司及電影院進駐等打造城市全新生活圈。家樂福超市文賢店看準北區商機升級服務於3月13日盛大開幕。

家樂福打造南部最大複合店 台南文賢店400坪登場 大創、迪卡儂一次逛

看準台南北區人口與商圈成長潛力，家樂福持續深化南台灣布局。家樂福13日宣布，旗下超市「台南文賢店」於3月13日正式開幕，營業面積約400坪，定位為「南部最大全新複合店」，結合生鮮採買、餐食服務與休閒娛樂等多元機能，搶攻快速成長的在地消費市場。

26秋冬巴黎時裝周／Lisa、全智賢女神集合！LV以超凡自然演繹科幻寓言

路易威登（Louis Vuitton）於巴黎時裝周期間當選址羅浮宮方形庭院（Cour Carrée），發表由女裝創意總監Nicolas Ghesquière操刀的2026秋冬女裝系列。包含品牌代言人ZENDAYA、全智賢、劉亦菲、BLACKPINK成員Lisa、STRAY KIDS成員Felix等人都出席了這場以「超凡自然」（Supernatural）為主題的大秀，透過服裝設計重新思考人與自然、科技與服裝之間的關係。。

大谷翔平加薪了？正式合作Grand Seiko上演職棒、職人雙刀流

不僅在美國大聯盟展現亮眼成績，日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也在世界棒球經典賽（World Baseball Classic、以下將簡稱為WBC）發光發熱，並將在台灣時間後天以日本隊一員之身迎向八強賽。大谷翔平除了頂尖球技和勵志金句廣受全世界歡迎，近日日本高級製表品牌Grand Seiko再宣布，品牌將與大谷翔平展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學（技）典範。

中華三菱跨界贊助藝術展 XFORCE 攜手蜷川實花展掀華山打卡熱潮

由中華三菱特別贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站於華山文創園區開展後，憑藉繽紛鮮明的視覺風格與沉浸式展覽形式，迅速引發社群話題，吸引民眾前往打卡朝聖。此次蜷川實花睽違10年再度攜大型個展登台，展覽結合立體裝置與影像藝術，打造層次豐富的視覺體驗，成為今年備受矚目的展覽之一。

鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台 呈獻春季旬味

米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」迎來登台6週年，以大膽創意、個性活潑著稱的主廚Chef Hiroki將於3月13日至3月15日再度登台，運用鰆魚、螢烏賊、赤貝、黑鮪魚等料理，為台灣賓客獻上嶄新的春季美味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。