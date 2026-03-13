快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

家樂福打造南部最大複合店 台南文賢店400坪登場 大創、迪卡儂一次逛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
家樂福文賢店定位為「南部最大全新複合店」，結合生鮮採買、餐食服務與休閒娛樂等多元機能，搶攻快速成長的在地消費市場。家樂福／提供
家樂福文賢店定位為「南部最大全新複合店」，結合生鮮採買、餐食服務與休閒娛樂等多元機能，搶攻快速成長的在地消費市場。家樂福／提供

看準台南北區人口與商圈成長潛力，家樂福持續深化南台灣布局。家樂福13日宣布，旗下超市「台南文賢店」於3月13日正式開幕，營業面積約400坪，定位為「南部最大全新複合店」，結合生鮮採買、餐食服務與休閒娛樂等多元機能，搶攻快速成長的在地消費市場。

近年「大南方計畫」帶動企業進駐台南科學園區，創造大量就業機會並帶動人口移入，台南市北區因位處交通網絡北外環起點，逐漸成為台南都市發展重要核心。加上多家超市與大型賣場相繼插旗，周邊又有花園夜市、武聖夜市等知名商圈，未來更規劃百貨與電影院進駐，生活機能持續升級，形成新的城市生活圈。

家樂福文賢店主打完整生鮮食材供應，店內提供超過上百種蔬果品項，包括家樂福微笑小農、BIO有機與TAP產銷履歷等多元來源，並設有「代煮微料理」熱食服務，民眾可直接在店內享用料理餐點。此外，賣場也推出多款平價便當，包括烤骨腿、蒲燒鯛等選擇，主打營養與高CP值。

在賣場規劃上，文賢店以專區形式集中陳列商品，並導入「大創專區」、「迪卡儂專區」及文賢店限定的「歡樂區」。其中歡樂區設有搖搖馬、扭蛋機與夾娃娃機等設施，透過寬敞動線與複合式空間設計，打造集採買、用餐與娛樂於一體的多元購物場域，提升家庭客層停留時間與消費體驗。

家樂福也持續推動動物福利與永續理念，店內提供非籠飼雞蛋，包括裸蛋與冷藏蛋等選項，消費者可依需求自由選購，不僅兼顧母雞福利，也減少包材廢棄物，落實環保理念。

店長黃秀美表示，文賢店不只是傳統超市，而是結合美食、休閒與娛樂的複合式空間，希望打造全新的超市購物體驗。

為慶祝開幕，文賢店同步推出多項優惠活動，包括有機牛番茄買一送一、藍鑽蝦買一送一平均每件74.5元、秘魯麝香葡萄600g每盒199元，以及草莓1.5公斤一籃299元（限量100籃）等優惠商品，並推出會員限定好禮與限時促銷。

此外，現場也舉辦食農教育活動，推廣臺東履歷鳳梨釋迦，透過農友分享產地故事並提供特色餐點試吃，讓民眾在購物之餘也能更了解產地與農產品來源，共同感受開幕熱鬧氛圍。

家樂福文賢店開幕典禮由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、店長黃秀美及地主與當地文元里里長吳春美等人共同剪綵，正式宣告營運。家樂福／提供
家樂福文賢店開幕典禮由家樂福營運長吳國憲、超市事業群總監陳鳳連、店長黃秀美及地主與當地文元里里長吳春美等人共同剪綵，正式宣告營運。家樂福／提供

夾娃娃機 產銷履歷 迪卡儂

延伸閱讀

高端住宅掀「獨立會館」風台中品牌建商搶攻高資產圈層

統一超營收／2月280.3億元、年增9% 創單月同期新高

相關新聞

南部最大超市！家樂福台南文賢店結合大創、迪卡儂專區

近年大南方計畫吸引國內外許多企業進駐台南科學園區，大量就業機會帶來人口紅利，台南市北區作為交通網絡北外環的起點，是未來台南都市發展核心之一，加上各家超市、大型賣場紛紛插旗，當地知名花園及武聖夜市也在北區，未來還有百貨公司及電影院進駐等打造城市全新生活圈。家樂福超市文賢店看準北區商機升級服務於3月13日盛大開幕。

家樂福打造南部最大複合店 台南文賢店400坪登場 大創、迪卡儂一次逛

看準台南北區人口與商圈成長潛力，家樂福持續深化南台灣布局。家樂福13日宣布，旗下超市「台南文賢店」於3月13日正式開幕，營業面積約400坪，定位為「南部最大全新複合店」，結合生鮮採買、餐食服務與休閒娛樂等多元機能，搶攻快速成長的在地消費市場。

26秋冬巴黎時裝周／Lisa、全智賢女神集合！LV以超凡自然演繹科幻寓言

路易威登（Louis Vuitton）於巴黎時裝周期間當選址羅浮宮方形庭院（Cour Carrée），發表由女裝創意總監Nicolas Ghesquière操刀的2026秋冬女裝系列。包含品牌代言人ZENDAYA、全智賢、劉亦菲、BLACKPINK成員Lisa、STRAY KIDS成員Felix等人都出席了這場以「超凡自然」（Supernatural）為主題的大秀，透過服裝設計重新思考人與自然、科技與服裝之間的關係。。

大谷翔平加薪了？正式合作Grand Seiko上演職棒、職人雙刀流

不僅在美國大聯盟展現亮眼成績，日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也在世界棒球經典賽（World Baseball Classic、以下將簡稱為WBC）發光發熱，並將在台灣時間後天以日本隊一員之身迎向八強賽。大谷翔平除了頂尖球技和勵志金句廣受全世界歡迎，近日日本高級製表品牌Grand Seiko再宣布，品牌將與大谷翔平展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學（技）典範。

中華三菱跨界贊助藝術展 XFORCE 攜手蜷川實花展掀華山打卡熱潮

由中華三菱特別贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站於華山文創園區開展後，憑藉繽紛鮮明的視覺風格與沉浸式展覽形式，迅速引發社群話題，吸引民眾前往打卡朝聖。此次蜷川實花睽違10年再度攜大型個展登台，展覽結合立體裝置與影像藝術，打造層次豐富的視覺體驗，成為今年備受矚目的展覽之一。

鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台 呈獻春季旬味

米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」迎來登台6週年，以大膽創意、個性活潑著稱的主廚Chef Hiroki將於3月13日至3月15日再度登台，運用鰆魚、螢烏賊、赤貝、黑鮪魚等料理，為台灣賓客獻上嶄新的春季美味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。