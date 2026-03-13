家樂福打造南部最大複合店 台南文賢店400坪登場 大創、迪卡儂一次逛

看準台南北區人口與商圈成長潛力，家樂福持續深化南台灣布局。家樂福13日宣布，旗下超市「台南文賢店」於3月13日正式開幕，營業面積約400坪，定位為「南部最大全新複合店」，結合生鮮採買、餐食服務與休閒娛樂等多元機能，搶攻快速成長的在地消費市場。

近年「大南方計畫」帶動企業進駐台南科學園區，創造大量就業機會並帶動人口移入，台南市北區因位處交通網絡北外環起點，逐漸成為台南都市發展重要核心。加上多家超市與大型賣場相繼插旗，周邊又有花園夜市、武聖夜市等知名商圈，未來更規劃百貨與電影院進駐，生活機能持續升級，形成新的城市生活圈。

家樂福文賢店主打完整生鮮食材供應，店內提供超過上百種蔬果品項，包括家樂福微笑小農、BIO有機與TAP產銷履歷等多元來源，並設有「代煮微料理」熱食服務，民眾可直接在店內享用料理餐點。此外，賣場也推出多款平價便當，包括烤骨腿、蒲燒鯛等選擇，主打營養與高CP值。

在賣場規劃上，文賢店以專區形式集中陳列商品，並導入「大創專區」、「迪卡儂專區」及文賢店限定的「歡樂區」。其中歡樂區設有搖搖馬、扭蛋機與夾娃娃機等設施，透過寬敞動線與複合式空間設計，打造集採買、用餐與娛樂於一體的多元購物場域，提升家庭客層停留時間與消費體驗。

家樂福也持續推動動物福利與永續理念，店內提供非籠飼雞蛋，包括裸蛋與冷藏蛋等選項，消費者可依需求自由選購，不僅兼顧母雞福利，也減少包材廢棄物，落實環保理念。

店長黃秀美表示，文賢店不只是傳統超市，而是結合美食、休閒與娛樂的複合式空間，希望打造全新的超市購物體驗。

為慶祝開幕，文賢店同步推出多項優惠活動，包括有機牛番茄買一送一、藍鑽蝦買一送一平均每件74.5元、秘魯麝香葡萄600g每盒199元，以及草莓1.5公斤一籃299元（限量100籃）等優惠商品，並推出會員限定好禮與限時促銷。

此外，現場也舉辦食農教育活動，推廣臺東履歷鳳梨釋迦，透過農友分享產地故事並提供特色餐點試吃，讓民眾在購物之餘也能更了解產地與農產品來源，共同感受開幕熱鬧氛圍。