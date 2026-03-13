快訊

26秋冬巴黎時裝周／Lisa、全智賢女神集合！LV以超凡自然演繹科幻寓言

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
編織皮革羊毛拼接上衣與羊毛短裙，裝飾幽默綿羊油畫大口袋。圖／路易威登提供
編織皮革羊毛拼接上衣與羊毛短裙，裝飾幽默綿羊油畫大口袋。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）於巴黎時裝周期間當選址羅浮宮方形庭院（Cour Carrée），發表由女裝創意總監Nicolas Ghesquière操刀的2026秋冬女裝系列。包含品牌代言人ZENDAYA、全智賢、劉亦菲、BLACKPINK成員Lisa、STRAY KIDS成員Felix等人都出席了這場以「超凡自然」（Supernatural）為主題的大秀，透過服裝設計重新思考人與自然、科技與服裝之間的關係。。

正如邀請函上烏克蘭裔藝術家 Nazar Strelyaev-Nazarko所繪的綿羊穿monogram長靴超現實油畫，由美術指導Jeremy Hindle打造的秀場空間，將羅浮宮庭院轉化為抽象的未來山景。深淺層次的綠色構築起宛如山脈起伏的場域，黑色結構與玻璃窗交錯，濾入自然光線，營造如山間日出的氛圍。Apparat的「Goodbye」、UNKLE的「Looking for the Rain」以及Tepr為大秀創作的原創樂曲，在低沉而富節奏感的旋律中，模特兒宛如穿梭在變幻莫測的田園寓言與科幻故事之間。Ghesquière以自然為靈感起點，試圖連結不同的地點、視野與時代，透過服裝探索人類與環境互動的歷史，在數位時代以服裝重新詮釋自然。

服裝設計從自然地景與氣候條件出發，將山脈、森林與平原的意象轉化為結構鮮明的廓形，自然元素如風、雨、陽光融入細節。遮風擋雨的斗篷式外套、拼接大衣與機能風格外套，厚實的材質與立體肩線採用具有建築感的輪廓，彷彿為身體打造的保護裝置。帆布、牛仔布與皮革等材質透過多層次拼貼概念，呈現如同地形地貌般的層次結構，展現Ghesquière一貫擅長的未來感廓形與實驗精神。彷彿礦物的紐帶與形似鹿角的鞋跟，則是以3D列印創造出近似天然材料的質感。

動物紋樣被重新演繹並織入布料之中，花朵則以立體皮革裝飾出現在服裝上。經過特殊處理的皮革呈現出近似木材紋理的質感，柔軟卻帶有結構感，植物性皮毛的運用則創造出全新的觸感，以「超現實」的手法挑戰大眾對材質的既有認知，表達在追求時尚的同時，人類與地球的細緻互動 。

配件包款回歸品牌最核心的旅行精神，採用俐落且兼具實用性的結構，回應現代女性移動與生活的節奏。經典的Noé手袋以1932年原始比例與配色回歸。本季的珠寶配件靈感來自超現實主義藝術家Man Ray，耳環、戒指與項鍊上飾路易威登旅行箱最具代表性的鉚釘，跨越過去與現在，將藝術、工藝與品牌符碼融為一體。

ZENDAYA出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
ZENDAYA出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

穿倒三角形羊毛上衣的模特兒手持樹枝掛著綠色皮包，彷彿超現實牧羊人。圖／路易威登提供
穿倒三角形羊毛上衣的模特兒手持樹枝掛著綠色皮包，彷彿超現實牧羊人。圖／路易威登提供

路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供

巨大的編織竹樓帽搭配黑色傘狀洋裝。圖／路易威登提供
巨大的編織竹樓帽搭配黑色傘狀洋裝。圖／路易威登提供

連身褲與皮草圍巾。圖／路易威登提供
連身褲與皮草圍巾。圖／路易威登提供

FELIX出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
FELIX出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

倒三角形絨毛外套褲裝。圖／路易威登提供
倒三角形絨毛外套褲裝。圖／路易威登提供

路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供

路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供

帆布、羊毛、皮革意材質多層次拼貼洋裝，呈現如同地形地貌般的層次結構。圖／路易威登提供
帆布、羊毛、皮革意材質多層次拼貼洋裝，呈現如同地形地貌般的層次結構。圖／路易威登提供

立體肩線羊毛外套配極簡皮革洋裝。圖／路易威登提供
立體肩線羊毛外套配極簡皮革洋裝。圖／路易威登提供

周冬雨出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
周冬雨出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

全智賢出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
全智賢出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

多重格紋與印花拼接的誇張廓形褲裝。圖／路易威登提供
多重格紋與印花拼接的誇張廓形褲裝。圖／路易威登提供

大地色調的格紋兩件式毛料裙裝搭配放大比例的句型羊毛海盜帽。圖／路易威登提供
大地色調的格紋兩件式毛料裙裝搭配放大比例的句型羊毛海盜帽。圖／路易威登提供

誇張肩線的立體外套搭配皮革編織洋裝。圖／路易威登提供
誇張肩線的立體外套搭配皮革編織洋裝。圖／路易威登提供

LISA出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
LISA出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供
路易威登於羅浮宮發表2026秋冬女裝系列。圖／路易威登提供

劉亦菲出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供
劉亦菲出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

26秋冬巴黎時裝周／Lisa、全智賢女神集合！LV以超凡自然演繹科幻寓言

路易威登（Louis Vuitton）於巴黎時裝周期間當選址羅浮宮方形庭院（Cour Carrée），發表由女裝創意總監Nicolas Ghesquière操刀的2026秋冬女裝系列。包含品牌代言人ZENDAYA、全智賢、劉亦菲、BLACKPINK成員Lisa、STRAY KIDS成員Felix等人都出席了這場以「超凡自然」（Supernatural）為主題的大秀，透過服裝設計重新思考人與自然、科技與服裝之間的關係。。

