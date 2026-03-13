26秋冬巴黎時裝周／Lisa、全智賢女神集合！LV以超凡自然演繹科幻寓言

路易威登（Louis Vuitton）於巴黎時裝周期間當選址羅浮宮方形庭院（Cour Carrée），發表由女裝創意總監Nicolas Ghesquière操刀的2026秋冬女裝系列。包含品牌代言人ZENDAYA、全智賢、劉亦菲、BLACKPINK成員Lisa、STRAY KIDS成員Felix等人都出席了這場以「超凡自然」（Supernatural）為主題的大秀，透過服裝設計重新思考人與自然、科技與服裝之間的關係。。

正如邀請函上烏克蘭裔藝術家 Nazar Strelyaev-Nazarko所繪的綿羊穿monogram長靴超現實油畫，由美術指導Jeremy Hindle打造的秀場空間，將羅浮宮庭院轉化為抽象的未來山景。深淺層次的綠色構築起宛如山脈起伏的場域，黑色結構與玻璃窗交錯，濾入自然光線，營造如山間日出的氛圍。Apparat的「Goodbye」、UNKLE的「Looking for the Rain」以及Tepr為大秀創作的原創樂曲，在低沉而富節奏感的旋律中，模特兒宛如穿梭在變幻莫測的田園寓言與科幻故事之間。Ghesquière以自然為靈感起點，試圖連結不同的地點、視野與時代，透過服裝探索人類與環境互動的歷史，在數位時代以服裝重新詮釋自然。

服裝設計從自然地景與氣候條件出發，將山脈、森林與平原的意象轉化為結構鮮明的廓形，自然元素如風、雨、陽光融入細節。遮風擋雨的斗篷式外套、拼接大衣與機能風格外套，厚實的材質與立體肩線採用具有建築感的輪廓，彷彿為身體打造的保護裝置。帆布、牛仔布與皮革等材質透過多層次拼貼概念，呈現如同地形地貌般的層次結構，展現Ghesquière一貫擅長的未來感廓形與實驗精神。彷彿礦物的紐帶與形似鹿角的鞋跟，則是以3D列印創造出近似天然材料的質感。

動物紋樣被重新演繹並織入布料之中，花朵則以立體皮革裝飾出現在服裝上。經過特殊處理的皮革呈現出近似木材紋理的質感，柔軟卻帶有結構感，植物性皮毛的運用則創造出全新的觸感，以「超現實」的手法挑戰大眾對材質的既有認知，表達在追求時尚的同時，人類與地球的細緻互動 。

配件包款回歸品牌最核心的旅行精神，採用俐落且兼具實用性的結構，回應現代女性移動與生活的節奏。經典的Noé手袋以1932年原始比例與配色回歸。本季的珠寶配件靈感來自超現實主義藝術家Man Ray，耳環、戒指與項鍊上飾路易威登旅行箱最具代表性的鉚釘，跨越過去與現在，將藝術、工藝與品牌符碼融為一體。

ZENDAYA出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

穿倒三角形羊毛上衣的模特兒手持樹枝掛著綠色皮包，彷彿超現實牧羊人。圖／路易威登提供

巨大的編織竹樓帽搭配黑色傘狀洋裝。圖／路易威登提供

連身褲與皮草圍巾。圖／路易威登提供

FELIX出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

倒三角形絨毛外套褲裝。圖／路易威登提供

帆布、羊毛、皮革意材質多層次拼貼洋裝，呈現如同地形地貌般的層次結構。圖／路易威登提供

立體肩線羊毛外套配極簡皮革洋裝。圖／路易威登提供

周冬雨出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

全智賢出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

多重格紋與印花拼接的誇張廓形褲裝。圖／路易威登提供

大地色調的格紋兩件式毛料裙裝搭配放大比例的句型羊毛海盜帽。圖／路易威登提供

誇張肩線的立體外套搭配皮革編織洋裝。圖／路易威登提供

LISA出席路易威登2026秋冬女裝系列大秀。圖／路易威登提供

