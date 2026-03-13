快訊

Gogoro 玩具總動員系列車款登場 台新聯名卡購車享最高享4,488點

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

Gogoro推出迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，打造全新Gogoro EZZY 500 系列車款，掀起市場關注。台新Gogogo Rewards聯名卡同步祭出專屬優惠，刷卡購車可享4,488 Gogoro Smart Points，新戶首刷享最高360元刷卡金，購車再加碼1,000元「12選1即享券」，另可用1元即加購《玩具總動員》配件大禮包，提供喜愛電動機車與動畫角色的消費者更多入手機會。

台新銀行表示，持Gogoro Rewards聯名卡購買此次推出的《玩具總動員》系列車款，不僅可享購車回饋，後續日常騎乘相關支出亦可透過點數折抵。此次以人氣角色「巴斯光年」與「翠絲」為設計靈感，打造「浩瀚宇宙號」與「歡樂牛仔號」兩款限定車色，依Gogoro標示車價 74,980元，搭配政府補助最低約4萬元即可入手，讓消費者在購車同時，也能透過刷卡回饋提升整體騎乘的回饋效益。除此之外，Gogoro 傾心策劃大型主題遊樂場「玩樂總動員」，陸續在桃園、臺南及高雄展出，經典角色「明星拍照區」，讓民眾在歡樂氛圍中闖關、體驗車款功能之餘，還能與最愛的角色同框留下紀念。無論是車迷、玩具總動員粉絲，還是尋求週末好去處的大小朋友，都能擁有今年春天難忘的玩樂回憶。

為鼓勵民眾低碳出行，台新銀行持續擴展交通支付場景。因應台新獨家臺北捷運公司信用卡感應支付功能上線，持Gogoro Rewards聯名卡搭乘臺北捷運，趟趟享最高4%回饋。2026年6月30日前新戶申辦，於Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay綁定聯名卡，並使用感應支付，前10趟搭乘更享免費優惠，提供通勤族更便利的支付體驗。

除了交通場景，Gogoro Rewards聯名卡在旅遊與生活消費亦提供超高回饋。海外消費最高享4%回饋無上限，達指定門檻再享2次國內機場貴賓室服務；國內熱門生活通路如7-ELEVEN、全家便利商店、高鐵、臺北捷運，以及Uber、Uber Eats、foodpanda等平台，消費亦同享最高4%回饋。點數以1 點 Gogoro Smart Points = 1 元，可全額折抵電池資費、保養維修、配件等相關費用，也讓不少車主與網友比喻為「隱藏版的高回饋神卡」，消費越多，Gogoro真的可以免費騎。

台新銀行表示，永續發展已成為企業重要使命，未來將持續結合電動機車、公共運輸等低碳交通場景，透過支付優惠與點數回饋機制，鼓勵更多民眾以實際行動參與綠色生活，逐步打造更完整的永續生活生態圈。

台新 聯名卡 電動機車

相關新聞

大谷翔平加薪了？正式合作Grand Seiko上演職棒、職人雙刀流

不僅在美國大聯盟展現亮眼成績，日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也在世界棒球經典賽（World Baseball Classic、以下將簡稱為WBC）發光發熱，並將在台灣時間後天以日本隊一員之身迎向八強賽。大谷翔平除了頂尖球技和勵志金句廣受全世界歡迎，近日日本高級製表品牌Grand Seiko再宣布，品牌將與大谷翔平展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學（技）典範。

中華三菱跨界贊助藝術展 XFORCE 攜手蜷川實花展掀華山打卡熱潮

由中華三菱特別贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站於華山文創園區開展後，憑藉繽紛鮮明的視覺風格與沉浸式展覽形式，迅速引發社群話題，吸引民眾前往打卡朝聖。此次蜷川實花睽違10年再度攜大型個展登台，展覽結合立體裝置與影像藝術，打造層次豐富的視覺體驗，成為今年備受矚目的展覽之一。

鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台 呈獻春季旬味

米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」迎來登台6週年，以大膽創意、個性活潑著稱的主廚Chef Hiroki將於3月13日至3月15日再度登台，運用鰆魚、螢烏賊、赤貝、黑鮪魚等料理，為台灣賓客獻上嶄新的春季美味。

有行旅／「九州慢行‧器物之旅」知性遊

日本九州七個縣高達卅三個陶瓷產地，是典型的陶瓷天國。有行旅邀生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原等器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。並安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場知性和感性兼具的旅行。

魚子醬開心果蛋糕、魚子醬鹹蛋黃麻糬！首間「皇家魚子醬俱樂部」開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年進入台灣市場，已經獲得多間米其林星級餐廳青睞。今年，Royal Caviar Club旗下甜點品牌Caviar Cakery將於台北正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」，提供多款高品質的魚子醬與魚子醬甜點，還有台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」，讓民眾能夠深入探索魚子醬的魅力。

春夏美妝換季保養趁優惠入手 遠百美麗購物節化妝品回饋最高衝15%

隨著春季新品上市，被視為母親節前哨戰的遠東百貨「美麗購物節」將於3月19日起登場，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元，針對這一檔吸課主力化妝品，今年端出最高上看15%回饋。統一時百貨台北店、DREAM PLAZA「春時尚」檔期即起展開，3月24日前全館指定櫃位單筆滿3,000元扣點現抵300元。

