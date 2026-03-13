Gogoro 玩具總動員系列車款登場 台新聯名卡購車享最高享4,488點

Gogoro推出迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》，打造全新Gogoro EZZY 500 系列車款，掀起市場關注。台新Gogogo Rewards聯名卡同步祭出專屬優惠，刷卡購車可享4,488 Gogoro Smart Points，新戶首刷享最高360元刷卡金，購車再加碼1,000元「12選1即享券」，另可用1元即加購《玩具總動員》配件大禮包，提供喜愛電動機車與動畫角色的消費者更多入手機會。

台新銀行表示，持Gogoro Rewards聯名卡購買此次推出的《玩具總動員》系列車款，不僅可享購車回饋，後續日常騎乘相關支出亦可透過點數折抵。此次以人氣角色「巴斯光年」與「翠絲」為設計靈感，打造「浩瀚宇宙號」與「歡樂牛仔號」兩款限定車色，依Gogoro標示車價 74,980元，搭配政府補助最低約4萬元即可入手，讓消費者在購車同時，也能透過刷卡回饋提升整體騎乘的回饋效益。除此之外，Gogoro 傾心策劃大型主題遊樂場「玩樂總動員」，陸續在桃園、臺南及高雄展出，經典角色「明星拍照區」，讓民眾在歡樂氛圍中闖關、體驗車款功能之餘，還能與最愛的角色同框留下紀念。無論是車迷、玩具總動員粉絲，還是尋求週末好去處的大小朋友，都能擁有今年春天難忘的玩樂回憶。

為鼓勵民眾低碳出行，台新銀行持續擴展交通支付場景。因應台新獨家臺北捷運公司信用卡感應支付功能上線，持Gogoro Rewards聯名卡搭乘臺北捷運，趟趟享最高4%回饋。2026年6月30日前新戶申辦，於Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay綁定聯名卡，並使用感應支付，前10趟搭乘更享免費優惠，提供通勤族更便利的支付體驗。

除了交通場景，Gogoro Rewards聯名卡在旅遊與生活消費亦提供超高回饋。海外消費最高享4%回饋無上限，達指定門檻再享2次國內機場貴賓室服務；國內熱門生活通路如7-ELEVEN、全家便利商店、高鐵、臺北捷運，以及Uber、Uber Eats、foodpanda等平台，消費亦同享最高4%回饋。點數以1 點 Gogoro Smart Points = 1 元，可全額折抵電池資費、保養維修、配件等相關費用，也讓不少車主與網友比喻為「隱藏版的高回饋神卡」，消費越多，Gogoro真的可以免費騎。

台新銀行表示，永續發展已成為企業重要使命，未來將持續結合電動機車、公共運輸等低碳交通場景，透過支付優惠與點數回饋機制，鼓勵更多民眾以實際行動參與綠色生活，逐步打造更完整的永續生活生態圈。