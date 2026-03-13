大谷翔平加薪了？正式合作Grand Seiko上演職棒、職人雙刀流

不僅在美國大聯盟展現亮眼成績，日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也在世界棒球經典賽（World Baseball Classic、以下將簡稱為WBC）發光發熱，並將在台灣時間後天以日本隊一員之身迎向八強賽。大谷翔平除了頂尖球技和勵志金句廣受全世界歡迎，近日日本高級製表品牌Grand Seiko再宣布，品牌將與大谷翔平展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學（技）典範。

在官方新聞稿中提及，「Grand Moments」的理念源起Grand Seiko與大谷翔平的共同哲學：尊重時間的價值，並以真誠態度對待每一個當下。大谷翔平則感性回應Grand Seiko數十年來積累成就了品牌精髓，能成為傳奇的承載者、對他意義非凡，「配戴Grand Seiko時，我能深刻感受到品牌背後的歷史底蘊與工藝喜悅，非常期待能與Grand Seiko攜手共進的這段旅程。」

在最新發表的形象視覺中，只見捕捉到大谷翔平側身、背影的畫面，同時大谷翔平則以慎重認真的眼神望向遠方，猶如Grand Seiko高級製表工坊中專注、專業的職人精神，將職棒美技與鐘表職人的精神產生共鳴。

畫面中右側則為一只Grand Seiko的Evolution 9系列Spring Drive U.F.A. SLGB003表款，表款的面盤選用了日本Grand Seiko信州時之匠工坊東方的長野霧ヶ峰高原（Kirigamine）冬季樹冠群集的壯闊為靈感，同時Spring Drive U.F.A. SLGB003機芯可達每年誤差僅正負20秒的高精準度，表款訂價31萬5,000元，可洽Grand Seiko台北101專門店詢問。

大谷翔平表示，配戴Grand Seiko時可感受到品牌的歷史與工藝，並非常期待與Grand Seiko即將展開的旅程。圖／Grand Seiko提供

雖然目前身處美國職棒，但大谷翔平從球季、人格表現、賽場上下對於身心的激勵，宛如日本國力的絕佳宣傳。圖／摘自IG@shoheiohtani

擁有投球、打擊雙重優異表現的大谷翔平，在棒球場上是雙刀流的優秀存在。圖／摘自IG@shoheiohtani

Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003表款使用了結合石英、機械的Spring Driver機芯，並擁有年誤差正負20秒的優異走時表現。圖／Grand Seiko提供