快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

大谷翔平加薪了？正式合作Grand Seiko上演職棒、職人雙刀流

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003表款，以長野霧ヶ峰高原（Kirigamine）冬季樹冠群集的壯闊為靈感，靜謐之中呈現低調的和風之美。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003表款，以長野霧ヶ峰高原（Kirigamine）冬季樹冠群集的壯闊為靈感，靜謐之中呈現低調的和風之美。圖／Grand Seiko提供

不僅在美國大聯盟展現亮眼成績，日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也在世界棒球經典賽（World Baseball Classic、以下將簡稱為WBC）發光發熱，並將在台灣時間後天以日本隊一員之身迎向八強賽。大谷翔平除了頂尖球技和勵志金句廣受全世界歡迎，近日日本高級製表品牌Grand Seiko再宣布，品牌將與大谷翔平展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學（技）典範。

在官方新聞稿中提及，「Grand Moments」的理念源起Grand Seiko與大谷翔平的共同哲學：尊重時間的價值，並以真誠態度對待每一個當下。大谷翔平則感性回應Grand Seiko數十年來積累成就了品牌精髓，能成為傳奇的承載者、對他意義非凡，「配戴Grand Seiko時，我能深刻感受到品牌背後的歷史底蘊與工藝喜悅，非常期待能與Grand Seiko攜手共進的這段旅程。」 

在最新發表的形象視覺中，只見捕捉到大谷翔平側身、背影的畫面，同時大谷翔平則以慎重認真的眼神望向遠方，猶如Grand Seiko高級製表工坊中專注、專業的職人精神，將職棒美技與鐘表職人的精神產生共鳴。

畫面中右側則為一只Grand Seiko的Evolution 9系列Spring Drive U.F.A. SLGB003表款，表款的面盤選用了日本Grand Seiko信州時之匠工坊東方的長野霧ヶ峰高原（Kirigamine）冬季樹冠群集的壯闊為靈感，同時Spring Drive U.F.A. SLGB003機芯可達每年誤差僅正負20秒的高精準度，表款訂價31萬5,000元，可洽Grand Seiko台北101專門店詢問。

大谷翔平表示，配戴Grand Seiko時可感受到品牌的歷史與工藝，並非常期待與Grand Seiko即將展開的旅程。圖／Grand Seiko提供
大谷翔平表示，配戴Grand Seiko時可感受到品牌的歷史與工藝，並非常期待與Grand Seiko即將展開的旅程。圖／Grand Seiko提供

雖然目前身處美國職棒，但大谷翔平從球季、人格表現、賽場上下對於身心的激勵，宛如日本國力的絕佳宣傳。圖／摘自IG@shoheiohtani
雖然目前身處美國職棒，但大谷翔平從球季、人格表現、賽場上下對於身心的激勵，宛如日本國力的絕佳宣傳。圖／摘自IG@shoheiohtani

擁有投球、打擊雙重優異表現的大谷翔平，在棒球場上是雙刀流的優秀存在。圖／摘自IG@shoheiohtani
擁有投球、打擊雙重優異表現的大谷翔平，在棒球場上是雙刀流的優秀存在。圖／摘自IG@shoheiohtani

Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003表款使用了結合石英、機械的Spring Driver機芯，並擁有年誤差正負20秒的優異走時表現。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 Spring Drive U.F.A. SLGB003表款使用了結合石英、機械的Spring Driver機芯，並擁有年誤差正負20秒的優異走時表現。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko宣布將與日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學典範。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko宣布將與日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學典範。圖／Grand Seiko提供

職人 品牌 職棒

延伸閱讀

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

經典賽／日捷對戰未出賽…大谷翔平「1舉動」引歡呼 美媒：小球迷今年最棒時刻

經典賽／球技實力、人品無懈可擊 大谷翔平巨星魅力折服韓媒

經典賽／日本對戰澳洲 大谷翔平續扛第一棒

相關新聞

大谷翔平加薪了？正式合作Grand Seiko上演職棒、職人雙刀流

不僅在美國大聯盟展現亮眼成績，日本職業球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近期也在世界棒球經典賽（World Baseball Classic、以下將簡稱為WBC）發光發熱，並將在台灣時間後天以日本隊一員之身迎向八強賽。大谷翔平除了頂尖球技和勵志金句廣受全世界歡迎，近日日本高級製表品牌Grand Seiko再宣布，品牌將與大谷翔平展開「Grand Moments」全球合作計畫，上演職棒、（鐘表）職人的雙刀流美學（技）典範。

中華三菱跨界贊助藝術展 XFORCE 攜手蜷川實花展掀華山打卡熱潮

由中華三菱特別贊助的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站於華山文創園區開展後，憑藉繽紛鮮明的視覺風格與沉浸式展覽形式，迅速引發社群話題，吸引民眾前往打卡朝聖。此次蜷川實花睽違10年再度攜大型個展登台，展覽結合立體裝置與影像藝術，打造層次豐富的視覺體驗，成為今年備受矚目的展覽之一。

鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台 呈獻春季旬味

米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」迎來登台6週年，以大膽創意、個性活潑著稱的主廚Chef Hiroki將於3月13日至3月15日再度登台，運用鰆魚、螢烏賊、赤貝、黑鮪魚等料理，為台灣賓客獻上嶄新的春季美味。

有行旅／「九州慢行‧器物之旅」知性遊

日本九州七個縣高達卅三個陶瓷產地，是典型的陶瓷天國。有行旅邀生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原等器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一唐津燒、世界第一民陶小鹿田燒和日本瓷器發源地的有田燒。並安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」；漫步八女市，體驗一場知性和感性兼具的旅行。

魚子醬開心果蛋糕、魚子醬鹹蛋黃麻糬！首間「皇家魚子醬俱樂部」開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年進入台灣市場，已經獲得多間米其林星級餐廳青睞。今年，Royal Caviar Club旗下甜點品牌Caviar Cakery將於台北正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」，提供多款高品質的魚子醬與魚子醬甜點，還有台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」，讓民眾能夠深入探索魚子醬的魅力。

春夏美妝換季保養趁優惠入手 遠百美麗購物節化妝品回饋最高衝15%

隨著春季新品上市，被視為母親節前哨戰的遠東百貨「美麗購物節」將於3月19日起登場，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元，針對這一檔吸課主力化妝品，今年端出最高上看15%回饋。統一時百貨台北店、DREAM PLAZA「春時尚」檔期即起展開，3月24日前全館指定櫃位單筆滿3,000元扣點現抵300元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。