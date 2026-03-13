天母健康生活新地標誕生Hypercore Fitness 超核心健身中心！打造科技健身與身心平衡複合場館

快訊

Hypercore Fitness 超核心健身中心天母館一對一私人教練專區，設有 Peach Builder 專屬臀腿訓練系統。圖／Hypercore Fitness 超核心健身中心提供
2026 年 3 月 1 日，Hypercore Fitness 超核心健身中心與 THE KEY YOGA 攜手進駐天母，正式推出結合科技健身與身心平衡的複合式運動場館。天母館位於綠蔭環繞、生活氣息濃厚的忠誠路二段，提供重量訓練、有氧課程與瑜伽空間，打造動靜兼具的健康生活場域。品牌執行長 Duke（Abrahamsen Michael David）表示，天母館不僅是一個運動空間，更希望成為居民重新找回身心平衡、培養健康習慣的日常據點。

從重量訓練到團體有氧課程，一站式運動場域

Hypercore Fitness 天母館引進國際知名器材品牌 Hammer Strength 與 Matrix，並規劃人工草皮功能訓練區、TRX、多功能重量訓練區、拳擊與有氧空間，滿足不同族群的運動需求。館內同時設有女性專屬訓練區，搭配 Peach Builder 臀腿訓練系統，提供安全且具隱私的鍛鍊環境。團體課程包含 HYROX 功能性訓練、U Bound 活力躍蹦、拳擊有氧、Zumba 及舞蹈課程，讓運動兼具強度與樂趣。

Hypercore Fitness 超核心健身中心天母館寬敞空間、充足有氧訓練器材。圖／Hypercore Fitness 超核心健身中心提供
城市中的身心綠洲，開啟瑜伽與生活的平衡

THE KEY YOGA 天母館以瑜伽美學打造沉浸式練習空間，透過自然採光與極簡設計營造靜謐氛圍，讓學員能專注於呼吸與身體感受。課程涵蓋熱瑜伽、牆瑜伽、空中瑜伽及基礎至進階練習，由專業師資提供細緻引導，讓學員在動與靜之間找到身心平衡，將瑜伽融入日常生活。

THE KEY YOGA 天母館空中瑜伽教室，陽光灑落每個角落，讓身心隨光線自在流動。圖／Hypercore Fitness 超核心健身中心提供
THE KEY YOGA 天母館寬敞明亮空間，讓延伸感十足，為練習注入寧靜與舒展。 Open House 三天限定免費預約，打開天母健康生活的全新體驗圖／Hypercore Fitness 超核心健身中心提供
Open House 三天限定免費預約，打開天母健康生活的全新體驗

為慶祝天母館開幕，Hypercore Fitness 與 THE KEY YOGA 將於 3 月 13 日至 15 日舉辦三天限定 Open House 活動，邀請民眾免費體驗科技健身與身心平衡課程，親身感受全新健康生活場域。活動包含團體課程體驗（HYROX 功能訓練、U Bound、流動瑜伽、哈達瑜伽、Jazz Funk）、免費 InBody 身體組成分析、健康講座及入會限定合作品牌優惠，讓運動、健康與生活美學一次到位。

天母館開幕慶體驗日報名： https://forms.gle/Pr2N7h3u8BtCKvaH7

參觀體驗預約： https://forms.gle/zFpKDPWJoiqT8fHv8

