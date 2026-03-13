鵝肝、鰆魚、螢烏賊入饌！壽司芳Chef Hiroki限時登台　呈獻春季旬味

米其林星級日本料理餐廳「壽司芳」迎來登台6週年，以大膽創意、個性活潑著稱的主廚Chef Hiroki將於3月13日至3月15日再度登台，運用鰆魚、螢烏賊、赤貝、黑鮪魚等料理，為台灣賓客獻上嶄新的春季美味。

相較於過去的繁複技法，Chef Hiroki本次回歸料理初衷，透過熟成、昆布漬等技藝，展現新鮮漁獲的原始本味；同時也保留本身擅長的味覺巧思，以及板前獨有的互動感，整體展露出更為沉穩內鍊的穩重感。

限定登場的「Hiroki主理套餐」中，擔任開場的「醃製青花魚．味噌豆腐．金磚吐司」將青花魚以蕃茄醋醃漬，搭配上味噌漬豆腐與酥脆的金磚吐司，在清爽鮮甜的魚肉風味中，突顯出豐富的口感。「富山灣螢光烏賊．青蔥醬．薑味XO醬」選用當季的富山灣螢烏賊，搭配上青蔥醬與薑味XO醬品嚐。兩款略帶草本氣息與油脂感醬汁，突顯出螢烏賊本身的彈性與海味，頗有樂趣。

「三重縣TORO鰆魚．蓮根饅頭．高湯芡」以傳統料理的手法，將蓮藕、蛋白製成饅頭，底層添加鰆魚、雞腿丁、香菇、銀杏等食材，並以山葵泥微微增添立體感；整體風味溫潤，又能品嚐到不同食材本身的香氣。「山口赤貝．油菜花．豌豆晶凍．韭黃味噌」使用當季赤貝為主角，除了取貝殼作為容器，並同時集結赤貝身、赤貝肝、赤貝唇等不同部位，並以油菜花與豌豆晶凍襯底搭配。可以先品嚐食材原味，再搭佐特製的韭黃味噌醬提昇鹹鮮層次。

「昆布漬真鯛魚．花山葵．日本空豆．柑橘高湯醋」採用雙層式結構，底層缽中裝盛著日本真鯛魚肉，以及柑橘與酸桔調製的柑橘醋；上層則是阿里山山葵花及山葵葉。能夠先品嚐真鯛與柑橘醋搭配的明亮鮮甜，再加入山葵花與山葵葉，享受略帶嗆鼻的刺激感，更能放大魚肉的鮮美本質。

「法國鵝肝．干邑白蘭地．白酒．魚子醬」選用法國鵝肝揉合干邑白蘭地、白葡萄酒製成冰淇淋，再奢華地擺上魚子醬，入口同時可以感受到自然過渡的甜鹹轉化，堆疊出細緻絲滑又鮮美的風味。「鮪魚刺身．赤蒟蒻．自製昆布醬油」將油脂豐潤的黑鮪魚赤身搭上日本加賀縣的赤蒟蒻，達到顏色與風味上的雙重呼應，可搭佐以鹽昆布製成的特製沾醬，令風味更具飽滿感。

除了多款限定料理之外，Hiroki主理套餐也同步搭配多款經典料理與當季握壽司，每套12,800元，僅限晚間時段供應。業者透露，目前預約反應熱烈，實際供應狀況依現場為準。Hiroki主理套餐中的限定料理，部份品項也將有機會納入常規菜單之中。

昆布漬真鯛魚．花山葵．日本空豆．柑橘高湯醋。記者陳睿中／攝影

個性活潑的壽司芳主廚Chef Hiroki，將於3月13日至3月15日再度登台獻藝。記者陳睿中／攝影

三重縣TORO鰆魚．蓮根饅頭．高湯芡。記者陳睿中／攝影

山口赤貝．油菜花．豌豆晶凍．韭黃味噌。記者陳睿中／攝影

鮪魚刺身．赤蒟蒻．自製昆布醬油。記者陳睿中／攝影

Hiroki主理套餐中，也吃得到多道經典握壽司。記者陳睿中／攝影

醃製青花魚．味噌豆腐．金磚吐司。記者陳睿中／攝影