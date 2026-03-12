聽新聞
0:00 / 0:00

魚子醬開心果蛋糕、魚子醬鹹蛋黃麻糬！首間「皇家魚子醬俱樂部」開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
除了「魚子醬黑鑽石蛋糕」與「魚子醬紅寶石蛋糕」等品項，Royal Caviar Club也打造「魚子醬鹹蛋黃麻糬」。記者陳睿中／攝影
除了「魚子醬黑鑽石蛋糕」與「魚子醬紅寶石蛋糕」等品項，Royal Caviar Club也打造「魚子醬鹹蛋黃麻糬」。記者陳睿中／攝影

來自香港的頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年進入台灣市場，已經獲得多間米其林星級餐廳青睞。今年，Royal Caviar Club旗下甜點品牌Caviar Cakery將於台北正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」，提供多款高品質的魚子醬與魚子醬甜點，還有台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」，讓民眾能夠深入探索魚子醬的魅力。

預計於3月13日正式開幕的「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」位於台北民生社區，整體以「When the extraordinary becomes everyday」作為核心設計概念，並運用深色木紋、高亮漆面、球體元素等細節，呼應魚子醬的意象，同時店內亦設有專屬包廂，提供「魚子醬品賞課程」，透過專業人員引領，逐步認識魚子醬的產地、風味與品味標準。除此之外，亦推出「Caviar Afternoon」體驗服務，從經典吃法、創意組合，到搭配香檳、伏特加，帶領賓客探索魚子醬的風味宇宙，體驗奢華的日常可能。

店內除了供應「魚子醬北海道起司蛋糕」、「魚子醬黑鑽石蛋糕」與「魚子醬紅寶石蛋糕」之外，更推出台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」。特別將開心果轉化為慕斯、果碎與果醬三種層次，搭配柔滑的北海道起司，將堅果香氣、乳香與魚子醬的鹹鮮在口中交織，創造出豐富而平衡的味覺層次，自3月13日起開放預購，3月20日起正式上市。

歷經四年研發，Royal Caviar Club也成功將日式和菓子工藝與頂級魚子醬融合，推出全球首創的奢華麻糬系列，並首次於台灣亮相。首發作品將推出「魚子醬鹹蛋黃麻糬」，以柔滑手工麻糬外皮包裹絲絨鹹蛋黃餡，中央點綴冰鎮頂級魚子醬，帶來前所未有的味覺體驗。對於嗜食魚子醬的消費者，未來也可透過Royal Caviar Club，親自感受不同的魚子醬相關產品。

透過「Caviar Afternoon」服務，有機會品嚐到魚子醬餅乾、魚子醬手捲等特色餐點。記者陳睿中／攝影
透過「Caviar Afternoon」服務，有機會品嚐到魚子醬餅乾、魚子醬手捲等特色餐點。記者陳睿中／攝影

台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」（左）。記者陳睿中／攝影
台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」（左）。記者陳睿中／攝影

「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」將於3月13日正式開幕。記者陳睿中／攝影
「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」將於3月13日正式開幕。記者陳睿中／攝影

起司 品牌 北海道

相關新聞

魚子醬開心果蛋糕、魚子醬鹹蛋黃麻糬！首間「皇家魚子醬俱樂部」開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年進入台灣市場，已經獲得多間米其林星級餐廳青睞。今年，Royal Caviar Club旗下甜點品牌Caviar Cakery將於台北正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」，提供多款高品質的魚子醬與魚子醬甜點，還有台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」，讓民眾能夠深入探索魚子醬的魅力。

春夏美妝換季保養趁優惠入手 遠百美麗購物節化妝品回饋最高衝15%

隨著春季新品上市，被視為母親節前哨戰的遠東百貨「美麗購物節」將於3月19日起登場，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元，針對這一檔吸課主力化妝品，今年端出最高上看15%回饋。統一時百貨台北店、DREAM PLAZA「春時尚」檔期即起展開，3月24日前全館指定櫃位單筆滿3,000元扣點現抵300元。

26秋冬巴黎時裝周／Jennie性感亮相 香奈兒從務實到夢想的跨時空對話

香奈兒（CHANEL）3月9日於巴黎大皇宮（Grand Palais）發表了由藝術總監Matthieu Blazy創作的2026秋冬系列。巨大的起重機在場內拔地而起，宛如兒童積木組成的鋼鐵叢林... 這次他將場景營造成一座充滿超現實色彩的工地、一個進行中的夢想建案。包括品牌大使Jennie、瑪格羅比（Margot Robbie）、張鈞甯、高允貞、以及金馬獎最佳新演員馬士媛都出席看秀。

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

超商現調茶飲不斷進化，7-ELEVEN持續貼近手搖飲控嗜好、超前迎接夏日旺季需求，自3月18日起「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單，研發4款醇韻基底茶與4大系列飲品，結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，讓消費者就近到7-ELEVEN即可享受手搖飲自由。

Uber One「家庭共享」方案上線 「1人訂閱、2人共享」會員福利再放大

外送族福音！Uber Eats宣布在台灣推出Uber One「家庭共享」新服務，即日起，Uber One訂閱會員可邀請另一位成人家人加入家庭帳戶，共享Uber及Uber Eats跨平台的專屬優惠，將會員價值從個人延伸至家庭，更結合既有的「青少年帳戶」、「學生方案」及「年長者帳戶」，建構出完整的全齡化家庭服務生態系。

JAMEI CHEN 2026春夏 自馬爾地夫飄蕩而來的空氣感、放鬆與透

設計師品牌JAMEI CHEN（陳季敏）日前於品牌天母另空間發表了2026春夏系列，設計師將一段馬爾地夫旅行得到的靈感與悸動轉化為本季創作「浮光隱逸」（Whispering Tides）的靈感，進而將一種純粹、流動的放鬆化為服裝輪廓，輕舞飄逸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。