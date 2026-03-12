魚子醬開心果蛋糕、魚子醬鹹蛋黃麻糬！首間「皇家魚子醬俱樂部」開幕

來自香港的頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」自2021年進入台灣市場，已經獲得多間米其林星級餐廳青睞。今年，Royal Caviar Club旗下甜點品牌Caviar Cakery將於台北正式開設品牌首間海外旗艦店「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」，提供多款高品質的魚子醬與魚子醬甜點，還有台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」，讓民眾能夠深入探索魚子醬的魅力。

預計於3月13日正式開幕的「Royal Caviar Club, Taipei皇家魚子醬俱樂部旗艦店」位於台北民生社區，整體以「When the extraordinary becomes everyday」作為核心設計概念，並運用深色木紋、高亮漆面、球體元素等細節，呼應魚子醬的意象，同時店內亦設有專屬包廂，提供「魚子醬品賞課程」，透過專業人員引領，逐步認識魚子醬的產地、風味與品味標準。除此之外，亦推出「Caviar Afternoon」體驗服務，從經典吃法、創意組合，到搭配香檳、伏特加，帶領賓客探索魚子醬的風味宇宙，體驗奢華的日常可能。

店內除了供應「魚子醬北海道起司蛋糕」、「魚子醬黑鑽石蛋糕」與「魚子醬紅寶石蛋糕」之外，更推出台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」。特別將開心果轉化為慕斯、果碎與果醬三種層次，搭配柔滑的北海道起司，將堅果香氣、乳香與魚子醬的鹹鮮在口中交織，創造出豐富而平衡的味覺層次，自3月13日起開放預購，3月20日起正式上市。

歷經四年研發，Royal Caviar Club也成功將日式和菓子工藝與頂級魚子醬融合，推出全球首創的奢華麻糬系列，並首次於台灣亮相。首發作品將推出「魚子醬鹹蛋黃麻糬」，以柔滑手工麻糬外皮包裹絲絨鹹蛋黃餡，中央點綴冰鎮頂級魚子醬，帶來前所未有的味覺體驗。對於嗜食魚子醬的消費者，未來也可透過Royal Caviar Club，親自感受不同的魚子醬相關產品。

透過「Caviar Afternoon」服務，有機會品嚐到魚子醬餅乾、魚子醬手捲等特色餐點。記者陳睿中／攝影

台灣獨家限定的「魚子醬開心果起司蛋糕」（左）。記者陳睿中／攝影