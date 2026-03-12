春夏美妝換季保養趁優惠入手 遠百美麗購物節化妝品回饋最高衝15%

隨著春季新品上市，被視為母親節前哨戰的遠東百貨「美麗購物節」將於3月19日起登場，化妝品內睡衣單筆3,000元送300元，針對這一檔吸課主力化妝品，今年端出最高上看15%回饋。統一時百貨台北店、DREAM PLAZA「春時尚」檔期即起展開，3月24日前全館指定櫃位單筆滿3,000元扣點現抵300元。

物價不斷上漲，遠百面對上半年主要購物檔期，以實際的回饋著手，放大實質優惠力道，讓消費者換季採購同時賺回饋。遠百指出，今年百貨開局整體市況算不錯，至今業績約成長9%。遠百全台母親節檔期業績目標為120億元、成長5%。

遠百美麗購物節回饋包括：化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送600元。

特別針對精品族群專屬加碼，遠百竹北獨家推出憑遠百APP會員於1F指定精名品櫃位刷遠東商銀信用卡單筆消費滿5萬元加贈500元商品券(限量400份)。

台中大遠百自即日起至4月6日期間，於國際精品指定櫃位（含珠寶、手表、配件）及8樓MEISSEN頂級瓷器，當日單櫃消費滿1萬元即送500元；針對特定國際精品指定櫃位還有單櫃滿1萬元送1,000元的震撼回饋，對於鎖定精品配件或居家藝術品的客群而言，是很好的進場時機。

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA「春時尚」檔期即起至3月24日，全館指定櫃位單筆滿3,000元扣30點OPENPOINT現抵300元。「餐飲點點回饋」指定餐飲櫃位使用icashPay支付滿500元送30點。另外3月15日前推出國際名品限量會員獨家卡友禮，會員當日單筆滿800元並扣除點數8點可兌換A.P.C.「印花直式永續環保袋」。

台中大遠百Estée Lauder特潤超導全方位修護露(115mlx2)價值17,100元，特價9,990元。圖／遠百提供

台中大遠百shu uemura「全能奇蹟金萃精華水組」，內含金萃精華水150ml、金萃乳液75ml及多款人氣保養旅行組，價值7,044元，推薦價5,472元。圖／遠百提供

板橋大遠百資生堂國際櫃「紅色超導奇蹟露排隊組」，內含紅色活酵超導奇蹟露145ml與70ml(2入)價值6,290元、特價2,880元，約5.4折優惠，限量50組。圖／遠百提供

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA會員，3月15日前單筆消費滿800元(含)以上同卡號發票及扣除點數8點，即可兌換「印花直式永續環保袋」一份。款式隨機、兌完為止。圖／統一時代百貨提供

板橋大遠百獨家MICHAEL KORS JORDI黑色編織托特包，14,700元。圖／遠百提供