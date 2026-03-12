快訊

26秋冬巴黎時裝周／Jennie性感亮相 香奈兒從務實到夢想的跨時空對話

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使JENNIE出席香奈兒2026秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒（CHANEL）3月9日於巴黎大皇宮（Grand Palais）發表了由藝術總監Matthieu Blazy創作的2026秋冬系列。巨大的起重機在場內拔地而起，宛如兒童積木組成的鋼鐵叢林... 這次他將場景營造成一座充滿超現實色彩的工地、一個進行中的夢想建案。包括品牌大使Jennie、瑪格羅比（Margot Robbie）、張鈞甯、高允貞、以及金馬獎最佳新演員馬士媛都出席看秀。

大秀的靈感起源於一段跨越時空的對話：Blazy感性地引用了品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1950年代受訪時的經典隱喻：「時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也是入夜旋舞的蝴蝶。沒有誰比毛毛蟲更懂得塵世的安穩，也沒有誰比蝴蝶更擅長愛情的輕盈。我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。畢竟，蝴蝶無需去趕集，而毛毛蟲，亦永遠不會踏進舞池。」

Blazy解釋：「香奈兒即是悖論本身。香奈兒既務實，也充滿幻想；香奈兒既理性，也誘人。它代表著絕對的自由，在毛毛蟲與蝴蝶之間，隨心切換。」他在秀後受外媒訪問時更進一步解說，「時尚本身既是毛毛蟲也是蝴蝶，白天是毛毛蟲、夜裡是蝴蝶。我們需要當毛毛蟲的時候穿著無比舒適的衣服，也需要能在展翅飛舞時的著裝。」

也因此，系列的設計涵蓋日常到極度華麗的著裝需求。事實上，嘉柏麗香奈兒多次從男裝與如她一般辛勤工作的勞動者身上汲取靈感，將平實素材轉化為奢華，把實用性帶入了高級時裝的世界；同時她的設計也捕捉住服裝讓人昇華蛻變的魔力。這個雙重特質反映在Matthieu Blazy本季創作中，以他的觀點持續與嘉柏麗香奈兒跨時空對話。

開秀的黑色羊毛混紡拉鍊夾克，僅在四個大口袋上點綴著四顆金色的圓形鈕扣，搭配成套的及膝針織裙。工裝感的造型口袋、貼身舒適的布料、和便利的拉鍊 — 這是他的毛毛蟲時刻，強調的是舒適與功能性。

一系列令人回想起1920年代的超低腰線設計，採用兼具運動感與慵懶氣息的剪裁，無論是單色的針織背心裙還是長袖洋裝，腰線位置均戲劇性地下移至膝蓋上方，除了向香奈兒女士也曾經常穿著的低腰線裙裝致敬，流暢而舒適的垂墜，也為現代女性提供了自在舒適的活動度，是另一個毛毛蟲著裝的焦點。

標誌性的斜紋軟呢圈圈紗打造出過有工裝細節的襯衫，以及充滿陽剛氣息的壓實處理斜紋軟呢布勞森外套，如今都已化為嶄新套裝的設計核心。20年代風格的真絲針織布料與斜紋軟呢交織，展現輕盈流動感。全新開發出的珠飾工藝更使使針織套裝穿起來輕若無物、行動自如，呼應香奈兒女士賦予女性著裝自由的核心精神。

一系列散發如絲緞般流動的虹彩光澤的服飾點亮了蛻變成蝴蝶的華麗時刻。服裝材質從厚實的針織轉向輕盈飄逸的合成纖維、金銀絲（Lurex）與矽膠網紗，創造出一種如珍珠母貝般閃耀的視覺層次，而輕盈感與簡潔流暢的剪裁同樣確保了自在的行動。色彩絢爛的彩繪大衣與鑲嵌3D花卉裝飾、亮片格紋的套裝，讓氛圍益發夢幻。

延續上一季叫好又叫座的鞋履設計，本季推出了包覆感更強的雙色V口方頭跟鞋與如第二層肌膚般包覆腿部的長靴。包款也同樣涵蓋了日間毛毛蟲與夜間蝴蝶的兩個象限中的各種可能：大容量的手提包採用簡約百搭的線條，是實用的通勤包，還有巧妙地將2.55包的扁鍊和11.12包的雙C扣鎖結合在一起的翻蓋包。除了奢華絕美的石榴晚宴包，有的翻蓋包裝飾立體的花朵，有的手提包閃耀魅惑的琺瑯虹彩，還以的將絢麗的光澤織入布料中... 配件無疑完美體現本季自然與工藝的對話。

整場大秀的壓軸的是一件致敬經典小黑裙的黑色針織洋裝，在轉過身後可以看到深露背的剪裁在肩胛骨之間點綴著一朵懸掛的山茶花 — 這是Blazy向香奈兒致敬的方式：一個介於白日毛毛蟲與夜晚蝴蝶之間的魔幻瞬間。

香奈兒於巴黎大皇宮發表2026秋冬系列。圖／香奈兒提供
貼合身形的對比色亮片洋裝。圖／香奈兒提供
馬士媛出席香奈兒2026秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供
花卉長洋裝搭配同樣裝飾立體花朵的金屬光澤寶石色翻蓋包。圖／香奈兒提供
編織格紋襯衫層疊藍色網狀編織裙裝與經重新詮釋的斜紋軟呢短外套。圖／香奈兒提供
品牌大使高允貞出席香奈兒2026秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供
立體羽毛花朵拼接長洋裝。圖／香奈兒提供
黑白窗色百摺裙裝。圖／香奈兒提供
花朵圖案蕾絲襯衫裙裝搭配裝飾珠繡的亮澤格紋薄長衫。圖／香奈兒提供
光澤花卉圖案滾邊套裝。圖／香奈兒提供
刻意放得超級低的低腰線短裙套裝。圖／香奈兒提供
大秀以一套簡約的拉鍊外套針織套裝揭開序幕。圖／香奈兒提供
彩色花紋圖案絨毛大衣洋裝。圖／香奈兒提供
綴滿花朵刺繡的套裝與金色菱格紋翻蓋包。圖／香奈兒提供
香奈兒於巴黎大皇宮發表2026秋冬系列。圖／香奈兒提供
金屬光澤斜紋軟呢面料的翻蓋包。圖／香奈兒提供
裝飾工裝風口袋的短夾克搭配柔軟襯衫與舒適的針織長裙。圖／香奈兒提供
點綴立體花朵並拼接不同粉色調布料的飄逸長洋裝。圖／香奈兒提供
金屬光澤格紋布料短外套套裝搭配下擺放出來的菱格紋襯衫。圖／香奈兒提供
大翻領雙釦外套配低腰毛料百褶裙。圖／香奈兒提供
香奈兒於巴黎大皇宮發表2026秋冬系列。圖／香奈兒提供
香奈兒於巴黎大皇宮發表2026秋冬系列。圖／香奈兒提供
香奈兒於巴黎大皇宮發表2026秋冬系列。圖／香奈兒提供
經典香奈兒套裝以黃色網狀編織布料重新詮釋。圖／香奈兒提供
光澤懶立體花朵蕾絲拼接洋裝。圖／香奈兒提供
手提的大容量鱷魚皮革紋路翻蓋包。圖／香奈兒提供
品牌大使瑪格羅比出席香奈兒2026秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供
凱莉米洛出席香奈兒2026秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供
金色光澤滾邊套裝。圖／香奈兒提供
張鈞甯出席香奈兒2026秋冬系列大秀。圖／香奈兒提供
光澤布料立體小花套裝配菱格紋襯衫。圖／香奈兒提供
