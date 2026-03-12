快訊

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」開心果奶蓋茶拿鐵。圖／7-ELEVEN提供
超商現調茶飲不斷進化，7-ELEVEN持續貼近手搖飲控嗜好、超前迎接夏日旺季需求，自3月18日起「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單，研發4款醇韻基底茶與4大系列飲品，結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，讓消費者就近到7-ELEVEN即可享受手搖飲自由。

7-ELEVEN深耕現調茶飲市場12年，以CITY TEA現萃茶與「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」兩大品牌領先同業布局現調茶飲版圖，透過「設備領先」、「風味優先」、「展店搶先」持續優化消費體驗，成功打造多款億元級飲品，帶動2025年業績成長逾兩成，茶飲銷量杯數甚至可堆疊出1.2萬座台北101，其中「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」展店570家，以多元茶飲及冰量、糖度可客製化的手搖飲服務吸引400萬人次到店體驗。

手搖飲市場口味變化多元，大致可分為純茶、奶茶、咀嚼三大派系，「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」持續貼近手搖飲控嗜好，3月18日起全新菜單推出4大系列新品，包含原葉醇茶（純茶）、醇厚茶拿鐵（奶茶）、果真嚼配（真果茶）及奶蓋系列。最受矚目的純粹好茶系列，以專業製茶工藝打造4款全新基底茶：四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍、茶王烏龍，透過專業選茶與製茶技術加上現萃設備，激發茶葉本質風味並帶有前香、中調、後韻的細緻層次，每一杯都是原葉高壓精粹完整茶葉精華。

「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全新菜單提供超過30款創意飲品，好喝、好拍推薦TOP5分別為醇濃奶香交織烘焙穀香的「蹦米香風味紅茶拿鐵」、飽滿堅果顆粒交織綿密奶蓋的「開心果奶蓋茶拿鐵」、吃得到整片柳橙的「真心橙意青」、使用高雄燕巢芭樂與屏東九如檸檬調配而成的「珍芭雷夢青茶」、特選白桃果肉與果凍增添口感的「果真桃氣蜜露紅」。

3月18日至3月31日購買真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵、蜜露紅茶、四季青萱、輕焙烏龍茶拿鐵等指定品項享有任2杯120元優惠；3月18日至3月22日珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，相當等於現省160元。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」原葉醇茶（純茶）系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」持續貼近手搖飲控嗜好，3月18日全新菜單推出4大系列新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN持續貼近手搖飲控嗜好、超前迎接夏日旺季需求，自3月18日起「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN雙茶品牌熱銷杯數疊出1.2萬座台北101。圖／7-ELEVEN提供
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」新菜單好喝、好拍推薦TOP5。圖／7-ELEVEN提供
「!+CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」果真桃氣蜜露紅。圖／7-ELEVEN提供
手搖飲 茶飲

