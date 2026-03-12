Uber One「家庭共享」方案上線 「1人訂閱、2人共享」會員福利再放大

外送族福音！Uber Eats宣布在台灣推出Uber One「家庭共享」新服務，即日起，Uber One訂閱會員可邀請另一位成人家人加入家庭帳戶，共享Uber及Uber Eats跨平台的專屬優惠，將會員價值從個人延伸至家庭，更結合既有的「青少年帳戶」、「學生方案」及「年長者帳戶」，建構出完整的全齡化家庭服務生態系。

本次推出的「家庭共享」方案採「一人訂閱，兩人共享」模式，主帳號會員可邀請1位年滿18歲的家人加入，形同讓會員費效益加倍。被邀請的成員為獨立個體，使用個人帳戶登入並可設定專屬信用卡支付，主帳號無法查看其消費紀錄或行程，充分保障個人隱私。在費用負擔方面，Uber One訂閱費統一由主帳號支付，但家庭成員的個人消費帳務完全獨立；此外，優惠券的使用亦不重疊，每位成員可在各自帳戶獨立輸入並使用，享有符合條件下的完整優惠次數。

Uber持續深耕家庭服務，透過不同帳戶類型的整合，解決家庭成員在不同情境下的需求。先前專為13至17歲孩子設計的「青少年帳戶」，由家長邀請加入並共用信用卡，讓家長能即時追蹤孩子的行程與消費以確保安全。而Uber的「年長者帳戶」則提供相對簡化且字體放大的使用介面，帶來更直覺地移動體驗，家人同樣可追蹤長輩行程，進一步強化家庭照護功能。

新功能上線記者會中，品牌代言人楊謹華也以全新身分亮相，透過Live Podcast《華算給你聽》分享生活智慧。楊謹華透露，過去家中有會員的人常淪為全家的點餐助理，現在有了家庭共享，家人能各自使用帳號享受優惠、分擔瑣事。她笑稱，透過科技工具減輕生活負擔，讓家人間有更多時間高品質相處，正是最「華算」的家庭經營哲學。隨著台灣Uber One訂閱戶去年成長27%，官方樂觀預期家庭共享方案將吸引更多用戶加入，讓科技更有溫度地讓用戶享受更有餘裕的家庭生活。

除了Uber推出會員方案利多，foodpanda延續WBC經典賽熱潮，為感謝球迷熱情應援，推出優惠碼「坤宇點的到」，指定用戶於3月15日前輸入即可享優惠：美食外送滿300元最高折90元，生鮮雜貨滿649元最高折90元。foodpanda去年即與江坤宇合作系列廣告，也邀請球迷隨時線上回顧、挺台灣，一邊看球、一邊輕鬆叫外送。

foodpanda即日起至3月31日另推出限時優惠，pandapro會員於指定餐廳消費滿299元輸入優惠碼「外送棒棒達」即可享8.5折；指定生鮮雜貨店家滿額輸入優惠碼「補貨棒棒達」享7.9折起優惠。

foodpanda延續WBC經典賽熱潮，推出優惠碼「坤宇點的到」，指定用戶於3月15日前輸入即可享優惠。圖／foodpanda提供