快訊

養老計畫夢碎…63歲嬤獨力養大4孫子女 無奈嘆「沒奢望能退休」

刑事局前副局長是「詐騙被害人」？ 黃建榮涉恐嚇出庭不認罪

獨居長者困自宅「進門見奄奄一息」...議員轟6小時通報空窗 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

JAMEI CHEN 2026春夏 自馬爾地夫飄蕩而來的空氣感、放鬆與透

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2026春夏Trunk Show結束後，設計師陳季敏（中）並與模特兒合影紀念。圖／JAMEI CHEN提供
2026春夏Trunk Show結束後，設計師陳季敏（中）並與模特兒合影紀念。圖／JAMEI CHEN提供

設計師品牌JAMEI CHEN（陳季敏）日前於品牌天母另空間發表了2026春夏系列，設計師將一段馬爾地夫旅行得到的靈感與悸動轉化為本季創作「浮光隱逸」（Whispering Tides）的靈感，進而將一種純粹、流動的放鬆化為服裝輪廓，輕舞飄逸。

36套造型的模特兒全數以赤腳行走，象徵以最原始最放鬆的姿態親近本性，同時大秀場地更是前一夜手工縫製、呈現如蔭綠草的森林感。馬爾地夫清晨近乎透明的微光與暮靄時分的藍紫色調，構建成設計師眼中非典型、去具象化的獨特印花。斑駁拼接的色塊從南歐的山水與繁花得到靈感，但保留了色彩卻捨棄其線條輪廓，投射出旅人時而悸動、時而閒散的悠然心緒。

大秀在1986年經典電影《永遠的夏洛特》（Charlotte for Ever）的配樂中浪漫展開，鮮綠色麻料、深藍色絲棉、手染水藍色義大利麻混紡面料，像是將山野草木與流水穿戴上身，此外垂墜感的水藍、半透的天藍色面料臨摹出夏日空氣中無憂的透。低飽和的米白色調搭配帽飾交織出春夏的輕盈，多層次剪裁的斗篷式上衣搭配寬褲剪裁則展現了品牌經典的簡約詩意，又像是一套黑色削肩連身長裙搭配上身的花卉裝置與赤腳後，傳遞回歸自然的純粹感動。

最後壓軸一套潔白如雪的輕紗洋裝，並以披肩式薄紗在邊緣加以大量立體手工蕾絲，在行走間呈現如蝴蝶相伴的喜悅，空靈輕顫、仙氣自來。

低飽和的米白色調搭配帽飾交織出春夏輕盈，多層次剪裁的斗篷式上衣搭配寬褲展現了品牌經典的簡約詩意。圖／JAMEI CHEN提供
低飽和的米白色調搭配帽飾交織出春夏輕盈，多層次剪裁的斗篷式上衣搭配寬褲展現了品牌經典的簡約詩意。圖／JAMEI CHEN提供

非典型的獨特印花，以模糊色塊還原了南歐山水與繁花的愜意悠情。圖／JAMEI CHEN提供
非典型的獨特印花，以模糊色塊還原了南歐山水與繁花的愜意悠情。圖／JAMEI CHEN提供

大秀場地還原了如森林原野的綠蔭清新，全數為手工縫製佈置。圖／JAMEI CHEN提供
大秀場地還原了如森林原野的綠蔭清新，全數為手工縫製佈置。圖／JAMEI CHEN提供

壓軸最後一套以披風式薄紗搭配刺繡，呈現如蝴蝶紛飛的靈動喜悅。圖／JAMEI CHEN提供
壓軸最後一套以披風式薄紗搭配刺繡，呈現如蝴蝶紛飛的靈動喜悅。圖／JAMEI CHEN提供

淺藍色漸層連身長裙散發了如水的律動感，尤其如空氣感的剪裁更強調了自由與無束縛、慵懶舒適。圖／JAMEI CHEN提供
淺藍色漸層連身長裙散發了如水的律動感，尤其如空氣感的剪裁更強調了自由與無束縛、慵懶舒適。圖／JAMEI CHEN提供

黑色削肩連身長裙搭配上身上的花卉裝置與赤腳後，傳遞了回歸自然的純粹原始。圖／JAMEI CHEN提供
黑色削肩連身長裙搭配上身上的花卉裝置與赤腳後，傳遞了回歸自然的純粹原始。圖／JAMEI CHEN提供

馬爾地夫 品牌 天母 設計師

延伸閱讀

Lulu、陳漢典首現巴黎時裝周 SHIATZY CHEN 2026秋冬大秀 夢迴唐朝

夏日海岸的金世正秀Longchamp春夏新貨 看完這系列讓人好想去度假

巴黎時裝周Balenciaga發表2026冬季系列 承前啟後的法式懷舊與華美

LACOSTE巴黎秋冬秀：一場被驟雨打斷的網球賽成靈感重塑運動優雅

相關新聞

JAMEI CHEN 2026春夏 自馬爾地夫飄蕩而來的空氣感、放鬆與透

設計師品牌JAMEI CHEN（陳季敏）日前於品牌天母另空間發表了2026春夏系列，設計師將一段馬爾地夫旅行得到的靈感與悸動轉化為本季創作「浮光隱逸」（Whispering Tides）的靈感，進而將一種純粹、流動的放鬆化為服裝輪廓，輕舞飄逸。

木村拓哉示範春夏時髦墨鏡 戴上OWNDAYS染色墨鏡氛圍更輕鬆

隨著春夏到來，墨鏡出場頻率大增，而近年來，墨鏡鏡片已逐漸脫離太陽眼鏡深色鏡片的既定印象，可以更輕鬆的在各種場合配戴。OWNDAYS推出多樣的墨鏡鏡片，並由代言人木村拓哉時髦示範。

星巴克買一送一限時9小時！ 情人節前夕「告白」就靠這一杯

白色情人節即將到來，星巴克推出應景優惠活動，邀請民眾在節日前夕與好友分享甜蜜時刻。3月13日活動當天11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯（含）以上、容量與口味一致的飲料，即可享「好友分享」優惠，其中一杯由品牌招待，等同買一送一，限時9小時。

Jisoo也迷戀的「訂閱男友」 關於「櫻花學長」徐康俊的6個小故事

Netflix韓劇《訂閱男友》中，讓Jisoo迷戀到想要再次約會的「櫻花學長」 徐康俊，183公分的挺拔俊秀外型、迷人琥珀色眼眸與帶著酒窩的微笑，你也被圈粉了嗎？

藏身東區9樓的秘密餐桌 Chef Yen新餐廳「Nove」開幕

台北東區再添新餐廳。曾長年在歐洲歷練的主廚劉宴瑜（Chef Yen），今年3月在忠孝東路推出全新餐廳「Nove」，主打「當代義式餐桌」，將義大利地方料理精神結合台灣食材與旅行記憶，呈現跨文化的全新風味。

香煎紅魽、酥炸石斑、白帶魚！ 6大餐飲品牌「台灣海之味祭」上桌

春意漸濃，慕里諾國際餐飲集結旗下「かつ丼屋 勝急」、「勝政日式豬排」、「勝勢日式豬排」、「泰迪農園咖哩」、「Suage 湯咖哩」及「BEPPIN PASTA」等品牌，以太平洋野生紅魽、宜蘭南方澳直送白帶魚、台灣近海新鮮龍膽石斑以及鱸魚等食材，聯手推出「台灣海之味祭」，讓民眾享受各具特色的時令旬味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。