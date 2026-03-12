聽新聞
JAMEI CHEN 2026春夏 自馬爾地夫飄蕩而來的空氣感、放鬆與透
設計師品牌JAMEI CHEN（陳季敏）日前於品牌天母另空間發表了2026春夏系列，設計師將一段馬爾地夫旅行得到的靈感與悸動轉化為本季創作「浮光隱逸」（Whispering Tides）的靈感，進而將一種純粹、流動的放鬆化為服裝輪廓，輕舞飄逸。
36套造型的模特兒全數以赤腳行走，象徵以最原始最放鬆的姿態親近本性，同時大秀場地更是前一夜手工縫製、呈現如蔭綠草的森林感。馬爾地夫清晨近乎透明的微光與暮靄時分的藍紫色調，構建成設計師眼中非典型、去具象化的獨特印花。斑駁拼接的色塊從南歐的山水與繁花得到靈感，但保留了色彩卻捨棄其線條輪廓，投射出旅人時而悸動、時而閒散的悠然心緒。
大秀在1986年經典電影《永遠的夏洛特》（Charlotte for Ever）的配樂中浪漫展開，鮮綠色麻料、深藍色絲棉、手染水藍色義大利麻混紡面料，像是將山野草木與流水穿戴上身，此外垂墜感的水藍、半透的天藍色面料臨摹出夏日空氣中無憂的透。低飽和的米白色調搭配帽飾交織出春夏的輕盈，多層次剪裁的斗篷式上衣搭配寬褲剪裁則展現了品牌經典的簡約詩意，又像是一套黑色削肩連身長裙搭配上身的花卉裝置與赤腳後，傳遞回歸自然的純粹感動。
最後壓軸一套潔白如雪的輕紗洋裝，並以披肩式薄紗在邊緣加以大量立體手工蕾絲，在行走間呈現如蝴蝶相伴的喜悅，空靈輕顫、仙氣自來。
