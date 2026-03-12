快訊

木村拓哉示範春夏時髦墨鏡 戴上OWNDAYS染色墨鏡氛圍更輕鬆

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
木村拓哉配戴OWNDAYS黑框眼鏡系列「BACK in BLACK」與染色鏡片。圖／OWNDAYS提供
木村拓哉配戴OWNDAYS黑框眼鏡系列「BACK in BLACK」與染色鏡片。圖／OWNDAYS提供

隨著春夏到來，墨鏡出場頻率大增，而近年來，墨鏡鏡片已逐漸脫離太陽眼鏡深色鏡片的既定印象，可以更輕鬆的在各種場合配戴。OWNDAYS推出多樣的墨鏡鏡片，並由代言人木村拓哉時髦示範。

木村拓哉配戴上OWNDAYS黑框眼鏡系列「BACK in BLACK」 最新款式：威靈頓鏡框與波士頓鏡框，分別搭配「煙青綠」與「冰河灰」染色鏡片，呈現隨興的時尚感，輕鬆融入日常。木村拓哉談到「OWNDAYS鏡片與鏡框的顏色變化也很豐富，看起來用途多樣又有趣。會讓人想『這副眼鏡要在哪個場合配戴好呢？』這樣的思考過程也很開心。」

他也說到「平常與人見面時，戴著深黑色鏡片交談時多少會有點不自在，不過OWNDAYS的染色鏡片就算配戴著也不會讓人覺得失禮，反而讓氣氛更輕鬆。它有許多淺色鏡片與溫和色調的款式，不論是正式場合還是休閒時刻都能搭配使用。」

除了木村拓哉搭配的煙青綠、冰河灰染色鏡片，OWNDAYS共提供17種色彩組合可隨心所欲自由切換。除了多樣的染色鏡片選擇外，OWNDAYS也因應跨場景配戴需求，推出調光變色與全視線鏡片等墨鏡鏡片選項。一鏡即可靈活切換室內外情境，在室內呈現清透明亮的視覺效果，於陽光下則轉為深色鏡片，減少更換眼鏡的不便。

另外，JINS也推出「2026潮流墨鏡系列」與「JINS Switch 2026春夏系列」。墨鏡系列包含九大系列，主打輕量、抗過敏材質，有基本款、個性粗框、膠框混搭金屬材質或潮流貓眼等多種選擇；Switch系列主打一鏡兩用功能，前片全面升級為偏光鏡片，提供更清晰的視野。

隨著場景不同如何挑選墨鏡？JINS建議，若要兼顧穿搭時髦感與室內外走動，可挑選潮流感的淺色鏡片，在室內配戴也有型。如果有駕駛、戶外活動需求，可選擇JINS Switch系列搭載的「偏光鏡片」，能有效減少炫光，確保視野清晰，讓眼睛更舒適。

木村拓哉同款眼鏡，波士頓鏡框與冰河灰染色鏡片。圖／OWNDAYS提供
木村拓哉同款眼鏡，波士頓鏡框與冰河灰染色鏡片。圖／OWNDAYS提供

木村拓哉配戴OWNDAYS黑框眼鏡系列「BACK in BLACK」與染色鏡片。圖／OWNDAYS提供
木村拓哉配戴OWNDAYS黑框眼鏡系列「BACK in BLACK」與染色鏡片。圖／OWNDAYS提供

JINS 2026潮流墨鏡系列厚邊框款推出大框、窄框或貓眼框設計。圖／JINS提供
JINS 2026潮流墨鏡系列厚邊框款推出大框、窄框或貓眼框設計。圖／JINS提供

木村拓哉同款眼鏡，威靈頓鏡框搭配煙青綠染色鏡片。圖／OWNDAYS提供
木村拓哉同款眼鏡，威靈頓鏡框搭配煙青綠染色鏡片。圖／OWNDAYS提供

JINS Switch 2026春夏系列推出受歡迎的皇冠框和眉框，視覺上修飾臉型，戶外使用加上墨鏡前片，一鏡兩用。圖／JINS提供
JINS Switch 2026春夏系列推出受歡迎的皇冠框和眉框，視覺上修飾臉型，戶外使用加上墨鏡前片，一鏡兩用。圖／JINS提供

