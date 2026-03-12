快訊

7-ELEVEN「不可思議茶BAR」已達570家 店數直逼50嵐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
7-ELEVEN雙茶品牌熱銷杯數疊出1.2萬座台北101。統一超/提供
7-ELEVEN雙茶品牌熱銷杯數疊出1.2萬座台北101。統一超/提供

7-ELEVEN深耕現調茶飲市場12年，從CITY TEA現萃茶到「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」雙品牌布局，幾乎遍布全台門市。其中，主打客製化手搖飲的不可思議茶BAR門市已達570家，店數規模直追清心福全、50嵐等連鎖茶飲品牌。隨茶飲市場持續升溫，7-ELEVEN茶飲2025年業績成長逾兩成，銷售杯數甚至可堆疊出1.2萬座台北101。

7-ELEVEN表示，「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」主打多元茶飲與冰量、糖度客製化服務，目前已吸引約400萬人次到店體驗。為迎接夏季手搖飲旺季，自3月18日起全面換上新菜單，推出4款醇韻基底茶與4大系列飲品。結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，讓消費者就近就可享受手搖飲自由。

根據經濟部及財政部統計，2024 年全台飲料店市場營業額已達1,300億元，2025年可望再創新高。7-ELEVEN早在2014年即看準現做茶飲商機，率先推出CITY TEA現萃茶，並以「原葉現萃」作為茶湯品質標準；2020年成功研發專利「原葉單杯萃茶機」導入3,000家門市後，2024年以手搖飲的精神結合超商經營know-how再推出全新品牌「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」擴大提供手搖新體驗，2025年並推出首間旗艦店與創新導入「AI智能現萃茶機」，整合自動化的高壓精萃好茶技術、自動製冰、QR CODE出單機等智能系統，大幅提升製茶速度外，更提供高度一致的茶飲品質與風味，單店單日最高吸引近500人次體驗。

觀察手搖飲市場口味變化多元，大致可分為純茶、奶茶、咀嚼三大派系，「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」持續貼近手搖飲控嗜好，3月18日全新菜單一次推出4大系列豐富新品，包含原葉醇茶(純茶)、醇厚茶拿鐵(奶茶)、果真嚼配(真果茶)、及奶蓋系列，滿足不同派系的多元飲用情境。其中最受矚目的純粹好茶系列，以專業製茶工藝打造4款全新基底茶:四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍與茶王烏龍，透過專業選茶與製茶技術加上現萃設備，激發出茶葉本質風味並帶有前香、中調與後韻的細緻層次，每一杯都是原葉高壓精粹完整茶葉精華。

「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全新菜單提供超過30款創意飲品，以跨調性、多層次的風味組合滿足手搖控味蕾，帶來一杯接一杯的驚喜體驗。新菜單好喝、好拍推薦TOP5分別為醇濃奶香交織烘焙穀香的「蹦米香風味紅茶拿鐵」、飽滿堅果顆粒交織綿密奶蓋的「奶蓋系列 - 開心果奶蓋茶拿鐵」、吃得到整片柳橙的「真心橙意青」、使用高雄燕巢芭樂與屏東九如檸檬調配而成的「珍芭雷夢青茶」、特選白桃果肉、果凍增添豐富口感的「果真桃氣蜜露紅」。

3月18日至31日購買真心橙意青/烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶/烏龍、奶蓋-開心果奶蓋系列、蜜露紅茶拿鐵、四季青萱茶拿鐵、輕焙烏龍茶拿鐵、蜜露紅茶、四季青萱、輕焙烏龍茶拿鐵，等指定品項享有任2杯120元優惠；3月18日至22日珍芭雷夢青茶/烏龍買2送2、等於現省160元。

市場 品牌 手搖飲

