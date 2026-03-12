快訊

遠百美麗購物節開跑回饋上看15% 母親節檔期挑戰120億元、年增5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠百宣布，「美麗購物節」將於3月20日至4月17日舉行，主打化妝品、服飾與精品等春季換季商品，整體回饋率最高達15%。遠百/提供
遠百宣布，「美麗購物節」將於3月20日至4月17日舉行，主打化妝品、服飾與精品等春季換季商品，整體回饋率最高達15%。遠百/提供

百貨業母親節檔期前哨戰開打！遠百宣布，「美麗購物節」將於3月20日至4月17日舉行，主打化妝品、服飾與精品等春季換季商品，整體回饋率最高達15%，並透過滿額贈與信用卡分期回饋等優惠刺激消費，目標挑戰母親節檔期業績達120億元、年增5%。

遠百表示，在通膨環境與理性消費意識抬頭下，「買得精、算得準」成為當前購物新趨勢，民眾更重視回饋與價格效益。面對價格上揚的市場環境，遠百從回饋結構著手，透過滿額贈、加碼禮與銀行分期回饋層層堆疊，放大實質優惠力道，讓消費者在保養升級與換季採購時，都能以更精準的方式完成購物計畫。

美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿3萬元加送600元。

特別針對精品族群祭出專屬加碼，遠百竹北獨家推出憑遠百APP會員於1F指定精名品櫃位刷遠東商銀信用卡單筆消費滿5萬元加贈500元商品券(限量400份)。台中大遠百自即日起至 4 月 6 日（首 19 日）期間，於國際精品指定櫃位（含珠寶、手錶、配件）及 8 樓 MEISSEN 頂級瓷器，當日單櫃消費滿1萬元即送500元；針對特定國際精品指定櫃位更祭出單櫃滿 1萬元送1,000元的震撼回饋，等同10%的高額利多，對於鎖定精品配件或居家藝術品的客群而言，是極具吸引力的進場時機。

針對信用卡祭出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送300元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百13大銀行國際精名品當日單筆刷1萬並分6期送700元。10銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，9大銀行數位3C、APPLE單筆刷1萬並分6期送500元，讓消費者靈活運用分期回饋，享受更多購物優惠。

此外，迎接4月兒童節，板橋大遠百系列親子互動活動即將登場。3月27日至4月12日推出「寶可夢謎題巡遊」，邀請大小朋友展開館內冒險；4月2日至4月12日設置寶可夢主題打卡點，增添拍照與遊戲樂趣；4月3日則舉辦「小小警察體驗」，讓孩童透過互動課程認識警察工作。連假期間結合探索、遊戲與學習，打造寓教於樂的親子假期。遠百板橋中山即日起申辦115年兒童卡會員即贈送「手提摺疊收納箱」，生日再送「不鏽鋼杯組」，持卡再享湯姆熊、追風奇幻島雙樂園優惠。

遠百桃園則持續推動永續行動，自3月24日起推出「空瓶回收點點心意」活動，APP會員攜帶化妝品正貨空瓶即可兌換HAPPY GO點數，鼓勵民眾從日常回收實踐綠色生活。同時響應國際導盲犬月，遠百桃園第11年攜手惠光導盲犬教育基金會，舉辦宣導義賣與互動活動，讓民眾近距離認識導盲犬培訓過程與角色，傳遞對視障者的關懷。

遠百竹北針對兒童節規劃小小波麗士、馬力全開跳跳馬體驗、小小童趣彩繪師等親子活動，讓小朋友能夠過個充實且歡樂的連假。

化妝品 信用卡 消費

