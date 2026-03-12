星巴克買一送一限時9小時！ 情人節前夕「告白」就靠這一杯

白色情人節即將到來，星巴克推出應景優惠活動，邀請民眾在節日前夕與好友分享甜蜜時刻。3月13日活動當天11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯（含）以上、容量與口味一致的飲料，即可享「好友分享」優惠，其中一杯由品牌招待，等同買一送一，限時9小時。

此次活動主打春季甜蜜氛圍，星巴克推薦近期推出的「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，以莓果酸甜結合可可香氣，搭配燕麥奶的滑順口感，成為白色情人節前夕的人氣選擇。

網友針對此次優惠，也提出疑問：「白色情人節是3月14日，為什麼活動卻不是當天舉辦呢？」，有網友妙答：「因為星期六，來客數太多，夥伴會生氣！」十分有趣。

要注意的是，此活動每人每次最多可享「買二送二」，但飲料須於現場一次領取。活動也有部分限制條件，包括不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務及車道服務門市，部分指定門市也不參與優惠活動。飲品品項方面，雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖與虹吸咖啡，以及含酒精飲品皆不列入優惠範圍。

活動詳情可查：https://reurl.cc/bNdpG6。