Jisoo也迷戀的「訂閱男友」 關於「櫻花學長」徐康俊的6個小故事

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @sooyaaa__
圖／翻攝自IG @sooyaaa__

Netflix韓劇《訂閱男友》中，讓Jisoo迷戀到想要再次約會的「櫻花學長」 徐康俊，183公分的挺拔俊秀外型、迷人琥珀色眼眸與帶著酒窩的微笑，你也被圈粉了嗎？

徐康俊在劇中飾演大學劍道社學長徐恩昊，溫柔的初戀系虛擬戀人，簡直是完美理想型。而在現實生活中，徐康俊不僅退伍後帥出新高度，還彈得一手好鋼琴、是個愛貓的貓奴 ...叫人不愛也難！

來看看看徐康俊的6個小故事，你也想「續訂」這位學長嗎？

●徐康俊是誰？

韓國演員徐康俊，本名李承桓，1993年10月12日出生，身高183公分。2013年以手機網路劇《放學後福不福》出道，2016年因與金高銀朴海鎮共同演出的《奶酪陷阱》而爆紅。天秤座與INFJ的組合，集溫柔、清冷、優雅、貴氣於一身。

圖／翻攝自IG @seokj1012
圖／翻攝自IG @seokj1012

●韓國首個「演員男團」5urprise成員

徐康俊國中時期陪朋友參加SM選秀，反而是外型出眾的他被錄取，因性格內向、沒有當Idol的野心而放棄。後來參加Fantagio選拔，以韓國首個「演員男團」5urprise成員出道，同團還有孔明、李泰煥、唯一、姜泰伍，共同主演《放學後福不福》，2020年合約期滿即解散。

圖／翻攝自IG @seokj1012
圖／翻攝自IG @seokj1012

●天生的琥珀色電眼

淺色瞳孔是徐康俊的最大特色，因為在韓國人中較少見，加上精緻立體的五官，小時候常被問是不是混血兒，還曾懷疑自己是否被領養。韓媒常稱他的眼睛為「蜂蜜色瞳孔」，透亮中又帶著神祕感，更常年被列入「眼睛最漂亮男演員」名單。

圖／翻攝自IG @seokj1012
圖／翻攝自IG @seokj1012

●華麗的鋼琴實力

徐康俊小時候曾學鋼琴約7年，在《奶酪陷阱》劇中飾演天才鋼琴家白仁浩，大部分演奏都是親自上陣；也曾在綜藝節目《Roommate》中與EXO燦烈進行即興對決。雖然小時候並非出於自願學彈琴，但這份技能卻成為他演員生涯重要的墊腳石。

圖／翻攝自IG @seokj1012
圖／翻攝自IG @seokj1012

●韓國演藝圈出名的貓奴

徐康俊曾感性地說：「貓對我來說是靈魂伴侶。」曾經是溫馨的3貓家庭，不過在服兵役期間愛貓Oki 離世，讓他非常傷心。現在他依然溫柔守護著Doki和Kiki，是韓國演藝圈公認的資深貓奴。

圖／翻攝自IG @seokj1012
圖／翻攝自IG @seokj1012

●退伍後首部作品《臥底高中》得大獎

徐康俊退伍後的首部作品《臥底高中》，他飾演一名偽裝成高中生潛入校園尋找重要寶物的國家情報院特工，除了逆齡扮演高中生的顏值依舊在線，精壯的身材更是吸睛。憑藉在劇中細膩且具爆發力的演出，讓徐康俊奪下2025年MBC演技大賞。

圖／翻攝自IG @seokj1012
圖／翻攝自IG @seokj1012

圖／翻攝自IG @sooyaaa__
圖／翻攝自IG @sooyaaa__

圖／翻攝自IG @sooyaaa__
圖／翻攝自IG @sooyaaa__

圖／翻攝自IG @netflixkr
圖／翻攝自IG @netflixkr

