藏身東區9樓的秘密餐桌 Chef Yen新餐廳「Nove」開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
泰北咖哩手工蟹餃。圖/NOVE提供
台北東區再添新餐廳。曾長年在歐洲歷練的主廚劉宴瑜（Chef Yen），今年3月在忠孝東路推出全新餐廳「Nove」，主打「當代義式餐桌」，將義大利地方料理精神結合台灣食材與旅行記憶，呈現跨文化的全新風味。

餐廳位於東區大樓9樓，「Nove」在義大利文中代表數字「9」，也呼應餐廳所在樓層；其字根源自拉丁文「nova／novus」，象徵創新與新生。主廚希望打造一個兼具料理與交流的餐桌空間，讓料理不只是味覺體驗，也能傳遞土地與文化的故事。

Chef Yen的料理養成來自長年在歐洲廚房的歷練。除了在餐廳工作，她也多次深入義大利鄉間，向當地家庭學習傳統家常菜，從南到北拜訪農莊與家庭廚房，研究地方食譜與料理技法。她表示，義大利料理的核心在於對土地與時令的尊重，因此回到台灣後，開始走訪農場，特別是花東地區，希望以台灣食材呈現義式料理的精神。

Nove的菜單也融入了主廚的旅行經驗。例如「泰北咖哩蟹肉手工餃」，靈感來自她在清邁品嚐的「金麵」（Khao Soi），將其辛香咖哩風味轉化為義式蛋黃餃（Tortelli）醬汁，內餡則以蟹肉與Ricotta起司製作，並加入台灣客家酸菜，呈現不同文化交融的風味層次。

另一道主菜「薩丁尼亞羊排」則改編自義大利薩丁尼亞島傳統料理Panada，主廚以麵團包覆羊肉慢烤，鎖住肉汁與蔬菜甜味，再搭配嫩煎羊排，展現傳統與現代並存的料理手法。

前菜與配菜同樣展現著風土概念。像是「60個月帕瑪森燉飯」搭配新鮮無花果與傳統巴薩米克醋，利用義大利Emilia-Romagna產區兩種經典熟成食材的鹹香與酸甜對比，帶來細膩的平衡；而「鹽烤西瓜蘿蔔」則結合塊根芹泥、Kefir優格油泡與松針油，帶出清新草本與煙燻氣息。

甜點與風味轉場亦融入在地元素，如以蓮霧葉萃取製成冰沙，搭配平林包種茶凍，或以白味噌冰淇淋搭配瑪莎拉酒燉梨，呈現東西方發酵風味的交錯。

Nove採套餐形式供應，未來也將推出主題式餐會與餐酒搭配等相關活動，以義大利特定產區為主題，搭配對應地方料理與酒款，實踐「地酒配地餐」的飲食文化。主廚也期待，透過料理與交流，讓食客在台北就能感受到義大利餐桌的溫度與生活方式。

NOVE 當代義式餐桌

電話：02-8772-0388

地址：台北市大安區忠孝東路四段124-8號9樓B

營業時間：周二至周六 18:00 – 22:00 

包場：低消75,000元，最多30位，使用時間3.5小時，最晚開席時間19:00，菜單以分享式的義大利傳統菜色為主

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

NOVE Chef YEN主廚劉宴瑜。圖/NOVE提供
楊桃包種果凍+蓮霧葉鑽石冰。圖/NOVE提供
NOVE Welcome Bites新竹復育小米糕、焦麵粉Taco、風乾鴨胸、Ricotta。圖/NOVE提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
鹽烤西瓜蘿蔔。圖/NOVE提供
