香煎紅魽、酥炸石斑、白帶魚！ 6大餐飲品牌「台灣海之味祭」上桌
春意漸濃，慕里諾國際餐飲集結旗下「かつ丼屋 勝急」、「勝政日式豬排」、「勝勢日式豬排」、「泰迪農園咖哩」、「Suage 湯咖哩」及「BEPPIN PASTA」等品牌，以太平洋野生紅魽、宜蘭南方澳直送白帶魚、台灣近海新鮮龍膽石斑以及鱸魚等食材，聯手推出「台灣海之味祭」，讓民眾享受各具特色的時令旬味。
春季代表性的高級魚種「紅魽」，在日本被稱為「間八」，體色偏紅、肉質細彈。「かつ丼屋 勝急」以台灣野生紅魽為主角，透過精準炸功，推出「紅魽腰內豬排丼飯」。鮮嫩紅魽與多汁腰內肉，搭配歐姆蛋與溫泉水烹煮的牛奶皇后米，帶來紮實的滿足感，每份480元。「BEPPIN PASTA」則除了再次推出「紅魽煙花女義大利麵」之外，更研發全新「地中海香煎紅魽魚」，橄欖油、大蒜、番茄與黑橄欖翻炒，精確帶出紅魽的清甜與陽光氣息。
「泰迪農園咖哩」推出「燉煮鱸魚白咖哩」，在新宿醬基底中加入椰奶、豆蔻與茴香，調和出溫潤的白咖哩，藉此襯托鱸魚的風味，每份360元。「Suage 北海道湯咖哩」除了主打「鱸魚起司牛奶湯咖哩」，並發揮創意推出「烏魚腱起司牛奶湯咖哩」，將炙烤過的烏魚腱與起司牛奶湯咖哩搭配，交織出驚喜風味，每份各為420、390元。
除此之外，「靜岡勝政日式豬排」則推出「酥炸龍虎斑」、「龍虎斑腰內豬排套餐」等餐點；「勝勢日式豬排」則推出「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，都能夠享受海陸食材搭配的雙重滋味。勝勢豬排「熔岩起司里肌豬排套餐」也同步回歸。
