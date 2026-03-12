快訊

Miu Miu 2026/2027秋冬大秀 野性有機、親暱舒適的新服裝宣言

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
大量運用在衣物細節的絨毛皮草疊加上Ushanka冬帽，讓人迫不急待期待凜冬時分。圖／Miu Miu提供
大量運用在衣物細節的絨毛皮草疊加上Ushanka冬帽，讓人迫不急待期待凜冬時分。圖／Miu Miu提供

以「Mindful Intimacy」為題、時尚品牌Miu Miu日前發表了2026/2027秋冬大秀，現場出席來賓包含法國導演Claire Denis、英國女星Daisy Edgar Jones、韓團（G）I-DLE成員Minnie，大秀場地則選擇在巴黎經典地標耶拿宮（Palais d’Iéna）舉辦，散落的草皮與落葉並將長椅皆包覆絨面，傳遞出一股野性、有機的氛圍。

官方新聞稿中解釋，創意總監Miuccia Prada以身體成為本季設計核心，強調讓服裝更貼近身形，復以剪裁、經洗滌處理的面料帶來柔和觸感， 進而讓布料呈現細膩且感性質地，一如大秀英文主題Mindful Intimacy，中譯可解讀為一種心靈、布料、質感與身體的親暱舒適。第一套造型以高腰、八分袖、西裝輪廓為大秀揭開序幕，但仔細近看才發現西裝外套內透出運動風格的抽繩，似在嚴謹中偷渡了家居隨興；俄羅斯風格的Ushanka護耳冬帽成為本季服裝外的重點配飾，華麗的皮草搭配上側邊的水晶刺繡、西裝布料，在軍事風格中混雜了甜美。

皮草溫暖的意象不僅出現在Ushanka護耳冬帽上，更散見長、短、極短版外套或大衣內側，禦寒也暖心。Miu Miu並將近年流行的露腰二截式剪裁轉化為運動風格，像是Look 40便以尼龍材質的短版連帽外套、低腰長褲與內搭，呈現既都會也運動的二元並存時髦，另一套Look 24則使用仿皺質感的短版窄身皮夾克搭配同為仿皺質感的低腰皮革長褲，拉長身形與視覺比例。一種帶有行動力、俐落，同時不忘將閃耀與喜悅無聲傳遞，包含Look 58、61與62都以髮箍搭配褲裝或裙裝，衣物或配件採用多層次疊搭，同時加以刺繡或水晶細節。

值得一提的是，Miu Miu本季的包款、鞋履、配件更帶來不讓服裝專美於前的精彩亮眼；鞋履多以寬楦設計並帶來銀色運動休閒鞋、黑色皮鞋或仿舊刷色工作短靴，另有多款華麗的水晶刺繡拖鞋；包款分別或結合了金屬釘飾、毛茸質感與皮革，其中酒紅色的Arcadie包以1970年代風行一時的保齡球包為輪廓，並在外側加掛鎖頭和鑰匙圈，此外前後兩段不同粗細羅紋的的長手套更將毛衣或袖口的細節反向設計，玩心、逆向思考之外，更設計出保暖也戲劇化的亮點單品。

結合硬挺皮革、釘飾與華麗皮草的包款是Miu Miu本季重點之一。圖／Miu Miu提供
結合硬挺皮革、釘飾與華麗皮草的包款是Miu Miu本季重點之一。圖／Miu Miu提供

英國女星Daisy Edgar Jones。圖／Miu Miu提供
英國女星Daisy Edgar Jones。圖／Miu Miu提供

韓團（G）I-DLE成員Minnie。圖／Miu Miu提供
韓團（G）I-DLE成員Minnie。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026/2027秋冬大秀，共發表合計66套服裝，其中並有少數選用男模特兒走秀，呈現Miu Miu中性的無齡時尚主張。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026/2027秋冬大秀，共發表合計66套服裝，其中並有少數選用男模特兒走秀，呈現Miu Miu中性的無齡時尚主張。圖／Miu Miu提供

Miu Miu將近年流行的露腰二截式剪裁轉化為運動風格，並帶有都會的奢華運動感。圖／Miu Miu提供
Miu Miu將近年流行的露腰二截式剪裁轉化為運動風格，並帶有都會的奢華運動感。圖／Miu Miu提供

寬楦的長靴、運動休閒鞋甚至是水晶刺繡拖鞋為Miu Miu女性展現行進間的時髦活力。圖／Miu Miu提供
寬楦的長靴、運動休閒鞋甚至是水晶刺繡拖鞋為Miu Miu女性展現行進間的時髦活力。圖／Miu Miu提供

法國導演Claire Denis。圖／Miu Miu提供
法國導演Claire Denis。圖／Miu Miu提供

高腰、八分袖與西裝輪廓卻在胸前透出運動風格的抽繩，在嚴謹中偷渡了家居隨興。圖／Miu Miu提供
高腰、八分袖與西裝輪廓卻在胸前透出運動風格的抽繩，在嚴謹中偷渡了家居隨興。圖／Miu Miu提供

