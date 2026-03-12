快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

聽新聞
0:00 / 0:00

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相 4月2日首航東京、西雅圖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
華航第2架「皮卡丘彩繪機CI2」由A350-900擔綱，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園-東京成田、桃園-西雅圖。圖／華航提供
華航第2架「皮卡丘彩繪機CI2」由A350-900擔綱，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園-東京成田、桃園-西雅圖。圖／華航提供

中華航空今天公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機CI2」，由A350-900擔綱，機身繪滿翱翔天際的寶可夢，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園-東京成田、桃園-西雅圖。

華航「皮卡丘彩繪機CI2」機身上共有13隻寶可夢，由宣告春天到來的毽子草領軍，飛翔皮卡丘與毽子棉相繼登場；迷你龍乘坐在快龍背上，與呼應台灣「蝴蝶王國」美譽的狩獵鳳蝶及彩粉蝶一同展翅高飛；在青綿鳥、七夕青鳥及哈克龍飛上高空時，毽子花乘風而起，與克雷色利亞與皮皮在空中翩翩起舞，一同飛向世界。

機身上的祥雲與花磚靈感來自台灣傳統的花磚文化，以連續圖騰傳遞台式工藝之美，結合象徵祝福的吉祥意象，獨一無二的粉彩色系主色調，與華航經典的梅花尾翼相互呼應，溫潤細膩且具國際辨識度。

彩繪機的機上用品也結合寶可夢及獨特台灣花磚元素，華航指出，從餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、座椅頭墊紙、枕頭套等都富有巧思，旅客只要搭乘，還有機會獲得超可愛的皮卡丘原子筆或便利貼專屬搭機小禮。

除了彩繪機執飛航班外，華航也將在其他航班陸續導入「皮卡丘彩繪機CI2」主題機上用品，不管是飛鳳凰城、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、大阪或曼谷等各熱門航點，都有機會體驗「皮卡丘彩繪機CI2」的魅力。

墨爾本 寶可夢 鳳凰城

延伸閱讀

獨／卓榮泰保密到家赴日看經典賽 華航專機松指部起飛

「寶可樂園：關都」開箱！10大必玩、必買、必吃全攻略

過年與寒假挹注客運　華航、長榮航寫最旺2月營收

華航去年每股賺2.42元　營收、獲利再創新高

相關新聞

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（11）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相 4月2日首航東京、西雅圖

中華航空今天公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機CI2」，由A350-900擔綱，機身繪滿翱翔天際的寶可夢，預計4月2日正式啟航，首波飛航桃園-東京成田、桃園-西雅圖。

LOEWE經典翻新歡慶180周年 2026春夏鮮豔色運動風揭開歷史新篇章

2026年，西班牙精品LOEWE正式迎來品牌創立180周年的重要里程碑，而2026春夏系列也是由雙人組合創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez接掌之後所發表的第一個系列，這兩位以街頭智慧聞名的設計師，將品牌深厚的西班牙工藝底蘊與個人獨到觀點融合，開啟充滿活力的全新篇章。

中日泰式按摩大師聯手研發！OSIM uDream.AI 5感養身椅超紓壓一躺秒睡

在高壓與高節奏的現代生活中，療癒與紓壓需求快速升溫，也帶動健康科技與高端養身市場持續成長。看準此波商機，OSIM宣布推出全新旗艦產品「OSIM uDream.AI」AI.5感養身椅，結合AI科技與多感官體驗，將按摩椅從單純舒緩酸痛升級為整合身心放鬆的養身科技。今年新品外型大改，以「鸚鵡螺」為設計靈感，遵循黃金比例美學打造流線椅身，融合科技與藝術意象，更象徵平衡與寧靜。

赴日賞櫻注意！台新 Pay+攜手日本三越伊勢丹最高回饋18.8%

進入3月，日本櫻花季正式展開，帶動國人赴日旅遊熱潮。看準台灣旅客於日本百貨消費的強勁動能，台新銀行宣布攜手日本百貨龍頭三越伊勢丹控股旗下通路推出限時加碼回饋活動。即日起至6月30日止，台新Pay+用戶綁定台新Richart卡消費，最高可享18.8%回饋，讓旅客在賞櫻之餘盡情選購精品、美妝與伴手禮，同時享有實質回饋。

Ryan Gosling《極限返航》下周上映 TAG Heuer智慧表極限聰明神助攻

知名好萊塢男星Ryan Gosling近日又有新訊息，由他主演的科幻電影《極限返航》近日將在台灣上映，除了這是Ryan Gosling繼《銀翼殺手2049》、《登月先鋒》之後的科幻題材新作，電影中他並配戴上一只由泰格豪雅（TAG Heuer）的Connected Calibre E5智慧表，展開極限求生之路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。