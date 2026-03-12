快訊

LOEWE經典翻新歡慶180周年 2026春夏鮮豔色運動風揭開歷史新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LOEWE於台北舉辦2026春夏時裝系列預覽會。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北舉辦2026春夏時裝系列預覽會。圖／LOEWE提供

2026年，西班牙精品LOEWE正式迎來品牌創立180周年的重要里程碑，而2026春夏系列也是由雙人組合創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez接掌之後所發表的第一個系列，這兩位以街頭智慧聞名的設計師，將品牌深厚的西班牙工藝底蘊與個人獨到觀點融合，開啟充滿活力的全新篇章。

對許多人來說，這個新篇章的第一個變化，就是在許多細節上低調出現的logo：將經典的4L一拆為二的全新「雙L標誌」，象徵兩位設計師在延續傳統之餘，如何以實驗精神續寫未來。正如系列大秀僅擺放了美國藝術家Ellsworth Kelly的名作「Yellow Panel with Red Curve」單一件藝術品、揚棄過往彷彿藝廊的空間組成，希望表達他們希望減少創作者資訊、看重觀者/穿著者詮釋的理念。這件藝術的色彩也同時了致敬西班牙國旗的代表色，幾何線條也呼應了本季的建築廓形。

跑車黃、消防紅、祖母綠與柿橘色等亮麗豐盈的色調佔據了本季的設計視覺焦點。誇張的立體設計靈感來自建築，結合各種不同垂墜度的設計，展現了設計師對布料的運用自如。機能與運動風元素和皮革工藝形成既對比又互補的奇幻視覺效果，例如以光滑皮革打造出彷彿潛水衣的服裝，或是以麂皮製作靈感來自攀岩鞋的休閒鞋款。經過特殊處理的皺褶布料穿起來有種剛睡醒或不修邊幅的鬆弛感，棒球外套甚至在織造時混入了如毛髮纖細的不鏽鋼絲，能隨意揉皺塑形並能維持皺褶。

設計師也透過各種神乎其技的皮革技術，再次展現LOEWE深厚的皮革世家底蘊。乍看如毛巾布料製作的襯衫和長褲，其實是以雙層皮革經過切條或削薄處理，營造出的視覺與觸感的錯覺；近看丹寧牛仔褲才發現是極致輕薄的皮革製作的高級麂皮；以為是橡膠製作的潛水外套，原來是透過模壓剪裁結構巧妙隱藏縫線的皮革夾克，外套下擺流露老房子斑駁牆面感的小碎花圖案原來是精緻無比的皮革拼接工藝。

經典的Flamenco包，本季換上了螺旋狀的拉繩裝飾，還有遠看猶如染色皮草的款式，其實運用了印度的Aari刺繡技法。摺紙的意象變化出的Origami高跟鞋，呼應也是從摺紙蛻變出的經典Puzzle包。靈感來自攀岩鞋的Grip休閒鞋，採用貼合腳形的結構與橡膠鞋底。大秀上備受討論的透明Emily尖頭低跟鞋，也有無後跟的拖鞋款。

而歡慶180周年，兩位新任創意總監也選擇了以嶄新的方式詮釋品牌的第一款包款Amazona，推出更為貼當代使用習慣的Amazona 180包。Amazona誕生的1975年，正值西班牙社會轉型、女性地位提升的關鍵年代，品牌為步入職場的女性打造柔軟廓形的Amazona提包，原創款更特別採用以馬德里土地為靈感的「黃金麂皮」配色（Oro Suede）。全新Amazona 180改為單邊提把，並附有可拆肩背帶，以柔軟小牛皮或麂皮製作，設有皮革隔間，能以隨性敞開的方式露出內裡，展現出俐落卻不刻意的率性，提供迷你、小、大型款等多種尺寸選擇。

改成單邊提把並能隨性敞開的Amazona 180包，是歡慶品牌180周年的全新經典。圖／LOEWE提供
Flamenco包的裙擺以彩色多層次的設計呼應服裝設計理念。圖／LOEWE提供
Flamenco包的拉繩部分裝飾螺旋元素。圖／LOEWE提供
刻意呈現出暈染和皺摺效果的襯衫。圖／LOEWE提供
不對稱設計和建築廓形讓人想起抽象的幾何藝術。圖／LOEWE提供
運用印度Aari刺繡製作的彩色Flamenco包。圖／LOEWE提供
外套布料織入不銹鋼絲，可以揉捏塑形營造皺褶感。圖／LOEWE提供
以攀岩鞋為靈感的Grip休閒鞋。圖／LOEWE提供
改成單邊提把並能隨性敞開的Amazona 180包，是歡慶品牌180周年的全新經典。圖／LOEWE提供
Amazona 180黃金麂皮小型款。圖／LOEWE提供
多層次穿搭和飽和色彩的運用是本季重點。圖／LOEWE提供
漸層染色皮革樂福鞋配金屬螺旋裝飾。圖／LOEWE提供
透明Emily低跟鞋在大秀亮相即為話題。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北舉辦2026春夏時裝系列預覽會。圖／LOEWE提供
以超薄皮革製作成彷彿潛水衣的皮革外套。圖／LOEWE提供
透明Emily低跟鞋，隨附3色內搭襪。圖／LOEWE提供
以摺紙為靈感的Origami低跟鞋。圖／LOEWE提供
傳說具有重生力量的聖甲蟲為本季重要的配件元素。圖／LOEWE提供
則是經特殊處理的毛巾質感皮革長褲，搭配透明Emily低跟鞋。圖／LOEWE提供
外套布料織入不銹鋼絲，可以揉捏塑形營造皺褶感。毛巾質感長褲則是經特殊處理的皮革。圖／LOEWE提供
改成單邊提把並能隨性敞開的Amazona 180包，是歡慶品牌180周年的全新經典。圖／LOEWE提供
Bilbao水桶包。圖／LOEWE提供
LOEWE於台北舉辦2026春夏時裝系列預覽會。圖／LOEWE提供
品牌大使陳都靈演繹2026春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
設計師 LOEWE 服裝 西班牙

