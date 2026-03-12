中日泰式按摩大師聯手研發！OSIM uDream.AI 5感養身椅超紓壓一躺秒睡

在高壓與高節奏的現代生活中，療癒與紓壓需求快速升溫，也帶動健康科技與高端養身市場持續成長。看準此波商機，OSIM宣布推出全新旗艦產品「OSIM uDream.AI」AI.5感養身椅，結合AI科技與多感官體驗，將按摩椅從單純舒緩酸痛升級為整合身心放鬆的養身科技。今年新品外型大改，以「鸚鵡螺」為設計靈感，遵循黃金比例美學打造流線椅身，融合科技與藝術意象，更象徵平衡與寧靜。

此次最大亮點，是OSIM首度攜手3位世界級按摩權威大師，將日式、中式與泰式3大經典按摩流派轉化為可被複製的精準按摩技法，獨家專利V手Pro+與4手Pro+按摩科技模擬真人手感，不僅重現推、揉、按壓等動作，更細緻呈現力道轉換、節奏變化與停留時間，讓按摩過程更接近真人手技。3大技法包括由泰國Loft Thai精品SPA首席按摩師Khun Pie設計的泰式拉伸按摩、由新加坡拳器道中醫首席醫師劉育成指導的中式滑推按摩，以及日本整脊大師佐藤毅所傳授的日式指壓按摩，分別強調伸展、疏通與平衡，帶來多層次的深度紓壓體驗。

除了按摩技術革新，OSIM也進一步升級「5感養身」概念，跨界整合多家國際品牌，打造沉浸式感官體驗。視覺部分與加拿大多感官光療品牌SensorTech合作，透過光調制科技調整光線節奏與色溫；聽覺則導入法國聲學品牌Devialet音響系統，以專利SAM技術營造細膩沉浸的音場；嗅覺方面攜手瑞士與荷蘭香氛集團dsm-firmenich，運用EmotiWaves科技，以腦科學研究調配情緒香氛；味覺則與新加坡奢華茶品牌TWG Tea合作推出獨家特調「甜夢茗茶」，以南非國寶茶為基底，融合茉莉與香草香氣，延續放鬆體驗。

在健康科技方面，OSIM另導入以色列AI健康科技公司Binah.ai的影像健康檢測系統，透過rPPG影像分析與深度學習演算法，透過鏡頭即可即時偵測壓力指數、心率與呼吸頻率等身體指標，讓按摩體驗可依個人狀態客製化調整紓壓模式，達成結合感官科技與健康數據的養身管理系統。

想要親自深度體驗新品功能，OSIM特別推出「世界5感之旅」沉浸式紓壓體驗活動，以策展形式讓使用者透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺感受uDream.AI完整功能。即日起至3月23日於台北SOGO復興館9樓登場，每日開放4個時段提供免費預約（http://l.osim.com/TS8VIP）體驗。

導入以色列AI健康科技公司Binah.ai的影像健康檢測系統，透過rPPG影像分析與深度學習演算法，透過鏡頭即可即時偵測各項身體指標，依個人狀態客製化調整紓壓模式。圖／OSIM提供

OSIM與加拿大多感官光療品牌SensorTech合作，透過光調制科技調整光線節奏與色溫。記者黃筱晴／攝影

OSIM升級「5感養身」概念，跨界整合多家國際品牌，打造沉浸式感官體驗。記者黃筱晴／攝影

新品導入法國聲學品牌Devialet音響系統，以專利SAM技術營造細膩沉浸的音場。圖／OSIM提供

攜手瑞士與荷蘭香氛集團dsm-firmenich，運用EmotiWaves科技，以腦科學研究調配情緒香氛。記者黃筱晴／攝影

OSIM與TWG Tea合作限量推出獨家特調「甜夢茗茶」，以南非國寶茶為基底，融合茉莉與香草香氣。記者黃筱晴／攝影