國泰世華 CUBE 攜手詹記麻辣火鍋 聯名快閃大港開唱

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行與台北人氣鍋物品牌「詹記麻辣火鍋」攜手推出聯名快閃外帶餐車，首站前進南臺灣指標性音樂祭「大港開唱」，3月13日早上10點起國泰世華信用卡友可至指定網頁預購「國泰世華 x 詹記聯名外帶套餐」，於大港開唱活動現場取餐。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行數位品牌 CUBE 再推出驚喜跨界合作，本次攜手台北最難訂位的人氣鍋物名店 「詹記麻辣火鍋〈以下簡稱詹記〉」，共同打造限時聯名快閃餐車，首次將詹記「開」出台北，直抵南台灣指標性大型音樂祭「大港開唱」。自3月13日起，卡友可獨家預購「國泰世華 × 詹記聯名外帶套餐」，於大港開唱活動現場領取最具「台味」的麻辣鍋。

此外，本次亦與詹記共同推出卡友專屬訂位服務、小樹點(信用卡)加碼兌換「詹記三寶超值優惠券」，以及餐廳實體刷CUBE信用卡最高享5.3%小樹點(信用卡)回饋等，多項卡友限定禮遇，展現CUBE品牌持續為客戶創造驚喜及有感體驗的品牌精神。

國泰世華與詹記本次共同聯名針對卡友祭出五波加碼禮遇及優惠，首波為「國泰世華 x 詹記聯名快閃餐車」，自3月13日上午10點至19日，國泰世華全卡友可專屬透過指定訂餐網頁以國泰世華信用卡預購「國泰世華 x 詹記聯名外帶套餐」，訂餐成功即可於3月21、22日至「高雄大港開唱美食區」聯名快閃餐車取餐，讓南部卡友也能品嚐詹記經典台式麻辣滋味，首發套餐更加贈詹記人氣招牌黃金魚蛋，數量有限，售完為止。

第二波：自3月13日至6月30日止，開放全卡友獨家專屬訂位禮遇服務，透過國泰世華專屬訂位網頁預訂詹記各分店指定時段坐席，為卡友取得多一次搶位機會，提升訂位成功率。

第三波：3月13日至6月30日止，於「國泰優惠 CUBE Rewards App」以 99點小樹點(信用卡)兌換價值360元的「詹記三寶超值優惠券」；第四波：3月13日至6月30日止，於詹記實體門市刷CUBE信用卡消費，再享最高5.3%小樹點(信用卡)回饋；第五波：3月13日至4月30日止，至詹記各分店消費滿額(含外帶)並出示CUBE信用卡，還可加碼獲得「CUBE 3.3% 限定啤酒」一瓶，從訂餐、訂位到用餐，全面升級卡友體驗。

國泰世華表示，2025年推出「金豬食堂」專屬訂位活動廣受卡友熱烈迴響後，2026年再次擴大VIP星級與人氣名店合作版圖，本次與「詹記麻辣火鍋」跨界合作，深化與年輕客群的連結，從大型音樂祭推出聯名快閃餐車、加碼實體消費點數回饋，以及提供國泰優惠App超值兌點活動，提供「訂位、訂餐到用餐」一站式完整體驗，提升卡友用卡價值。展望未來，國泰世華將持續攜手多元品牌，展開不同形式的深度合作，實現會員共營與點數生態圈的願景，帶給客戶更多令人期待的金融服務體驗。

自3月13日起，國泰世華信用卡友享詹記麻辣火鍋獨家合作專屬訂位；餐廳消費刷CUBE信用卡最高享5.3%小樹點(信用卡)回饋；下載國泰優惠CUBE Rewards App還能以超值點數兌換卡友限定「詹記三寶優惠券」，卡友刷卡累點及優惠兌點都能放大回饋。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華 品牌 大港開唱

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（11）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促

赴日賞櫻注意！台新 Pay+攜手日本三越伊勢丹最高回饋18.8%

進入3月，日本櫻花季正式展開，帶動國人赴日旅遊熱潮。看準台灣旅客於日本百貨消費的強勁動能，台新銀行宣布攜手日本百貨龍頭三越伊勢丹控股旗下通路推出限時加碼回饋活動。即日起至6月30日止，台新Pay+用戶綁定台新Richart卡消費，最高可享18.8%回饋，讓旅客在賞櫻之餘盡情選購精品、美妝與伴手禮，同時享有實質回饋。

Ryan Gosling《極限返航》下周上映 TAG Heuer智慧表極限聰明神助攻

知名好萊塢男星Ryan Gosling近日又有新訊息，由他主演的科幻電影《極限返航》近日將在台灣上映，除了這是Ryan Gosling繼《銀翼殺手2049》、《登月先鋒》之後的科幻題材新作，電影中他並配戴上一只由泰格豪雅（TAG Heuer）的Connected Calibre E5智慧表，展開極限求生之路。

情人節送浪漫！BAC、初韻打造「情人節花束蛋糕」　限時享優惠

白色情人節將至，該送花還是送甜點？「BAC」推出「愛戀花束手工玫瑰蛋糕」，將玫瑰花與蛋糕相結合，呈現宛若花束般的造型，一次滿足花卉與蛋糕的雙重願望；連鎖手搖飲「初韻」也推出「草莓舒芙蕾花束」，結合草莓、蛋糕與花束元素，不僅能為情人獻上祝福，也適合閨密之間傳遞心意。

全聯BRUNO積分換購 11款超實用小家電3.5折起 自製豆漿、優格一鍵完成

面對寸土寸金的居家空間，如何在忙碌與有限空間中兼顧生活質感，成為許多家庭的共同課題。全聯推出新一檔BRUNO積分換購活動，嚴選11款體積輕巧、功能多元且兼具日系美學設計的家電與生活配件，從咖啡、早餐到料理與居家小物，協助消費者打造更便利的日常生活。活動自3月13日至5月3日止（換購至5月7日），全聯福利卡友單筆消費每滿100元即可獲得1積分，集滿2積分或5積分，或扣300福利點，加價499元至2,600元即可換購商品，換算市價最低3.5折起，讓質感生活輕鬆升級。

國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

國泰世華銀行數位品牌CUBE再推驚喜跨界合作，攜手台北人氣鍋物名店詹記麻辣火鍋打造限時聯名活動。此次首度將詹記「開」出台北，進駐南台灣指標性音樂祭大港開唱，推出聯名快閃餐車與多項卡友專屬優惠，從訂餐、訂位到用餐全面升級卡友體驗。

