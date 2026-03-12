國泰世華 CUBE 攜手詹記麻辣火鍋 聯名快閃大港開唱

國泰世華銀行數位品牌 CUBE 再推出驚喜跨界合作，本次攜手台北最難訂位的人氣鍋物名店 「詹記麻辣火鍋〈以下簡稱詹記〉」，共同打造限時聯名快閃餐車，首次將詹記「開」出台北，直抵南台灣指標性大型音樂祭「大港開唱」。自3月13日起，卡友可獨家預購「國泰世華 × 詹記聯名外帶套餐」，於大港開唱活動現場領取最具「台味」的麻辣鍋。

此外，本次亦與詹記共同推出卡友專屬訂位服務、小樹點(信用卡)加碼兌換「詹記三寶超值優惠券」，以及餐廳實體刷CUBE信用卡最高享5.3%小樹點(信用卡)回饋等，多項卡友限定禮遇，展現CUBE品牌持續為客戶創造驚喜及有感體驗的品牌精神。

國泰世華與詹記本次共同聯名針對卡友祭出五波加碼禮遇及優惠，首波為「國泰世華 x 詹記聯名快閃餐車」，自3月13日上午10點至19日，國泰世華全卡友可專屬透過指定訂餐網頁以國泰世華信用卡預購「國泰世華 x 詹記聯名外帶套餐」，訂餐成功即可於3月21、22日至「高雄大港開唱美食區」聯名快閃餐車取餐，讓南部卡友也能品嚐詹記經典台式麻辣滋味，首發套餐更加贈詹記人氣招牌黃金魚蛋，數量有限，售完為止。

第二波：自3月13日至6月30日止，開放全卡友獨家專屬訂位禮遇服務，透過國泰世華專屬訂位網頁預訂詹記各分店指定時段坐席，為卡友取得多一次搶位機會，提升訂位成功率。

第三波：3月13日至6月30日止，於「國泰優惠 CUBE Rewards App」以 99點小樹點(信用卡)兌換價值360元的「詹記三寶超值優惠券」；第四波：3月13日至6月30日止，於詹記實體門市刷CUBE信用卡消費，再享最高5.3%小樹點(信用卡)回饋；第五波：3月13日至4月30日止，至詹記各分店消費滿額(含外帶)並出示CUBE信用卡，還可加碼獲得「CUBE 3.3% 限定啤酒」一瓶，從訂餐、訂位到用餐，全面升級卡友體驗。

國泰世華表示，2025年推出「金豬食堂」專屬訂位活動廣受卡友熱烈迴響後，2026年再次擴大VIP星級與人氣名店合作版圖，本次與「詹記麻辣火鍋」跨界合作，深化與年輕客群的連結，從大型音樂祭推出聯名快閃餐車、加碼實體消費點數回饋，以及提供國泰優惠App超值兌點活動，提供「訂位、訂餐到用餐」一站式完整體驗，提升卡友用卡價值。展望未來，國泰世華將持續攜手多元品牌，展開不同形式的深度合作，實現會員共營與點數生態圈的願景，帶給客戶更多令人期待的金融服務體驗。