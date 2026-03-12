快訊

Ryan Gosling《極限返航》下周上映 TAG Heuer智慧表極限聰明神助攻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雷恩葛斯林在電影新作《極限返航》配戴上TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表，在極限中展開求生大作戰。圖／TAG Heuer提供
雷恩葛斯林在電影新作《極限返航》配戴上TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表，在極限中展開求生大作戰。圖／TAG Heuer提供

知名好萊塢男星Ryan Gosling近日又有新訊息，由他主演的科幻電影《極限返航》近日將在台灣上映，除了這是Ryan Gosling繼《銀翼殺手2049》、《登月先鋒》之後的科幻題材新作，電影中他並配戴上一只由泰格豪雅（TAG Heuer）的Connected Calibre E5智慧表，展開極限求生之路。

在電影中Ryan Gosling飾演一位失憶、醒來發現自己在外太空的中學老師，當記憶抽絲剝繭的過程中，電影的情節、真相也被逐一拼湊還原。電影改編自知名小說家安迪·威爾（Andy Weir）的第三部長篇小說，導演則是曾執導《蜘蛛人：新宇宙》與《樂高玩電影》的Phil Lord & Christopher Miller，電影攝影Greig Fraser更曾負責《沙丘》、《蝙蝠俠》等片，也讓其中的IMAX鏡頭受到西方影評人盛讚。

由於Ryan Gosling自2021年起便擔任TAG Heuer的代言人，而TAG Heuer近年除了經典的機械表、賽車、與F1合作在全世界瞬間提高知名度，智慧生活、智慧表也是TAG Heuer近年的重點發展趨勢；在電影中為Ryan Gosling配戴的這款Connected Calibre E5智慧表，是品牌去年第三季新發表的重點款式，以40或45毫米的精鋼款式帶來時間顯示、觸控顯示心率監測、路里消耗、計步器、指南針、加速度計、陀螺儀、氣壓計、血飽和度、呼吸速率、睡眠追蹤、心率變化、碼錶、計時器，以及時間、鬧鐘、日曆等豐富功能。

表款命名為E5正是因TAG Heuer投入智慧表時間長達10年，本次則為第五代的作業系統，Connected Calibre E5智慧表同時強調了三日電力續航、專業運動模式兩大特色，符合現代人對於生活風格的務實追求，更有對自己體能與心智的檢視；電影中Ryan Gosling配戴的是黑色表殼、紅色表帶組合，實際生活中TAG Heuer則推出包含精鋼、黑色DLC二級鈦金屬、玫瑰金PVD塗層等多種材質與表帶、面盤配色，尺寸共有40、45毫米兩種，符合男性或中性手腕，訂價約自51,300元至82,100元不等，可洽全台TAG Heuer專門店詢問。

TAG Heuer經典的盾形Logo，並出現在表冠、表扣等細節中。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer經典的盾形Logo，並出現在表冠、表扣等細節中。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表，45毫米、精鋼、橘色表帶、網路限定款，56,500元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表，45毫米、精鋼、橘色表帶、網路限定款，56,500元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表FORMULA 1®特別版，82,100元。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表FORMULA 1®特別版，82,100元。圖／TAG Heuer提供

Ryan Gosling在電影中配戴的TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表，45毫米、型號SBT8A80.BT6293，78,700元。圖／TAG Heuer提供
Ryan Gosling在電影中配戴的TAG Heuer Connected Calibre E5智慧表，45毫米、型號SBT8A80.BT6293，78,700元。圖／TAG Heuer提供

三日電力續航加上豐富的體能檢測功能，讓Connected Calibre E5智慧表更接軌了當代運動生活風潮。圖／TAG Heuer提供
三日電力續航加上豐富的體能檢測功能，讓Connected Calibre E5智慧表更接軌了當代運動生活風潮。圖／TAG Heuer提供

