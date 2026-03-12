情人節送浪漫！BAC、初韻打造「情人節花束蛋糕」　限時享優惠

白色情人節將至，該送花還是送甜點？「BAC」推出「愛戀花束手工玫瑰蛋糕」，將玫瑰花與蛋糕相結合，呈現宛若花束般的造型，一次滿足花卉與蛋糕的雙重願望；連鎖手搖飲「初韻」也推出「草莓舒芙蕾花束」，結合草莓、蛋糕與花束元素，不僅能為情人獻上祝福，也適合閨密之間傳遞心意。

巧克力蛋糕品牌「BAC」今年推出期間限定「愛戀花束手工玫瑰蛋糕」，將蛋糕設計成宛如花束般的造型。頂端綻放著職人手工捏製的白巧克力玫瑰花瓣，內裡則以鬆軟香草戚風蛋糕，搭配酸甜的法式水果餡，堆疊出清新而不膩口的風味。規則為3.5吋，原價899元，優惠價799元，自即日起至3月15日限時販售。

連鎖手搖飲「初韻」今年推出「草莓舒芙蕾花束」造型甜點，以新鮮草莓搭配舒芙蕾蛋糕體，中間加入滑嫩布丁夾層，口感柔軟輕盈，並帶著草莓的清甜，原價299元，優惠價269元，限於基隆廟口店與台北饒河店販售。