全聯BRUNO積分換購 11款超實用小家電3.5折起 自製豆漿、優格一鍵完成

面對寸土寸金的居家空間，如何在忙碌與有限空間中兼顧生活質感，成為許多家庭的共同課題。全聯推出新一檔BRUNO積分換購活動，嚴選11款體積輕巧、功能多元且兼具日系美學設計的家電與生活配件，從咖啡、早餐到料理與居家小物，協助消費者打造更便利的日常生活。活動自3月13日至5月3日止（換購至5月7日），全聯福利卡友單筆消費每滿100元即可獲得1積分，集滿2積分或5積分，或扣300福利點，加價499元至2,600元即可換購商品，換算市價最低3.5折起，讓質感生活輕鬆升級。

看準民眾越來越注重早餐與健康飲食需求，此次精選BRUNO多款實用新品。全新「隨行義式咖啡機」採用20bar高壓萃取技術，可穩定釋放咖啡香氣與細緻油脂，支援膠囊與咖啡粉2-in-1模式，不論在辦公室或外出都能輕鬆享受職人級咖啡，積分或福利點換購價2,450元起，約市價5.1折起。另一款「BRUNO豆漿機」搭載鈦塗層8枚刀刃，具備高效攪拌力，豆漿、濃湯或蔬果飲皆可一鍵完成，並支援預約功能，起床即可享用熱飲，換購價2,450元起，約市價5.8折起。喜歡自製健康食品的消費者，也可選擇新品「冷鮮優格機」，提供穩定42°C至45°C發酵環境，只需牛奶與優格菌即可完成製作，發酵後還能自動轉為冷藏模式，換購價1,450元起，新品約市價4.9折即可入手。

針對忙碌家庭的料理需求，全聯也推出多款一機多用的小家電。首先是「迷你電子鍋」，1.2L容量搭配24小時預約功能，新式碗形加熱工藝與內嵌合金鋼板鍋蓋能鎖住米飯香氣，同時可上蒸下煮，滿足單身族或小家庭的日常料理需求，換購價1,480元起，約市價5.3折起。經典的「多功能電烤盤」在日本累積熱銷500萬台，A4尺寸設計不占空間，最高火力可達250°C，前菜、主餐到甜點皆可完成。「多功能電烤盤」換購價1,750元起，約市價5.9折起；搭配專用配件「料理深鍋」，可製作鍋物或大份量料理，換購價899元起，約市價4.8折起。此外，「六格圓形料理盤」可同時烹調6種不同料理，換購價499元起，最低約3.5折，是料理愛好者的熱門配件。

除了料理家電，BRUNO也推出多款提升生活質感的小物。例如「恆溫暖杯墊組」採20秒速熱設計，提供49°C與55°C雙段溫控，能長時間維持飲品溫度，並附專用陶瓷杯，推出紅、白兩色，換購價970元起，約市價5.2折。僅68g的「旋鈕藍牙喇叭-杏子灰」外型小巧，具備IPX4防水等級與磁吸設計，支援TWS配對與免持通話，在廚房或浴室也能輕鬆播放音樂，換購價1,160元起，約市價56折。針對食材保鮮需求，新品「無線真空封口機」可對乾濕食材進行抽真空處理，搭配磁吸設計與UV光殺菌功能，有效延長食材保存時間並節省冰箱空間，換購價1,770元起，約市價5.1折。

如果想要免累積分快速入手，全聯也推出直播限時直購活動，3月26日晚間8點於全聯官方LINE帳號「全聯八點檔」直播，活動至3月29日23時59分止，部分商品可免扣積分直接購買，包括豆漿機2,600元、隨行義式咖啡機2,600元、冷鮮優格機1,600元、無線真空封口機1,900元、恆溫暖杯墊組1,100元、旋鈕藍芽喇叭1,290元、迷你電子鍋1,630元、多功能電烤盤1,900元等。直播期間限量前150名下單者，單筆消費滿1,000元還可獲得1,000福利點，搶到賺到。

