華航「皮卡丘彩繪機 CI2」粉嫩亮相

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航「皮卡丘彩繪機 CI2」粉嫩亮相 邀您與寶可夢一同翱翔春日天際。華航／提供
華航「皮卡丘彩繪機 CI2」粉嫩亮相 邀您與寶可夢一同翱翔春日天際。華航／提供

華航（2610）12日公開與 The Pokémon Company 合作的第二架「皮卡丘彩繪機 CI2」，由 A350-900 擔綱，以飛向世界為主題，機身繪滿翱翔天際的寶可夢，預計 4 月 2 日正式啟航，首波飛航桃園 - 東京成田及桃園-西雅圖，在春日綻放之際為旅客帶來驚喜亮點，揭開充滿期待的嶄新旅程。

華航「皮卡丘彩繪機 CI2」機身上共有 13 隻寶可夢，由宣告春天到來的毽子草領軍，飛翔皮卡丘與毽子棉相繼登場；迷你龍乘坐在快龍背上，與呼應台灣「蝴蝶王國」美譽的狩獵鳳蝶及彩粉蝶一同展翅高飛；在青綿鳥、七夕青鳥及哈克龍飛上高空時，毽子花乘風而起，與克雷色利亞與皮皮在空中翩翩起舞，一同飛向世界。

同時，機身上的祥雲與花磚靈感來自台灣傳統的花磚文化，以連續圖騰傳遞台式工藝之美，結合象徵祝福的吉祥意象，獨一無二的粉彩色系主色調，與華航經典的梅花尾翼相互呼應，溫潤細膩且具國際辨識度。旅客在飛行途中也可以尋找藏身在花磚圖騰中的寶可夢，為旅程增添一份探索樂趣。

彩繪機的機上用品也結合寶可夢及獨特台灣花磚元素，從餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、座椅頭墊紙、枕頭套等都富有巧思，旅客只要搭乘，還有機會獲得超可愛的皮卡丘原子筆或便利貼專屬搭機小禮。除了彩繪機執飛航班外，華航也將在其他航班陸續導入「皮卡丘彩繪機 CI2」主題機上用品，不管是飛鳳凰城、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、大阪或曼谷等各熱門航點，都有機會體驗「皮卡丘彩繪機 CI2」的無限魅力。 

