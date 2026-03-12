快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
自3月13日起，國泰世華信用卡友享詹記麻辣火鍋獨家合作專屬訂位；餐廳消費刷CUBE信用卡最高享5.3%小樹點（信用卡）回饋；下載國泰優惠CUBE Rewards App還能以超值點數兌換卡友限定「詹記三寶優惠券」，卡友刷卡累點及優惠兌點都能放大回饋。圖／國泰世華銀行提供
自3月13日起，國泰世華信用卡友享詹記麻辣火鍋獨家合作專屬訂位；餐廳消費刷CUBE信用卡最高享5.3%小樹點（信用卡）回饋；下載國泰優惠CUBE Rewards App還能以超值點數兌換卡友限定「詹記三寶優惠券」，卡友刷卡累點及優惠兌點都能放大回饋。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行數位品牌CUBE再推驚喜跨界合作，攜手台北人氣鍋物名店詹記麻辣火鍋打造限時聯名活動。此次首度將詹記「開」出台北，進駐南台灣指標性音樂祭大港開唱，推出聯名快閃餐車與多項卡友專屬優惠，從訂餐、訂位到用餐全面升級卡友體驗。

本次合作最大亮點為「國泰世華 × 詹記聯名快閃餐車」，自3月13日上午10點至3月19日止，國泰世華全卡友可透過指定訂餐網頁，以國泰世華信用卡預購「國泰世華 × 詹記聯名外帶套餐」。成功訂購後，可於3月21日至3月22日於高雄大港開唱活動現場美食區的聯名餐車取餐，讓南部民眾也能在音樂祭現場品嚐詹記經典台式麻辣鍋風味。首波套餐並加贈詹記人氣招牌「黃金魚蛋」，數量有限、售完為止。

除了音樂祭限定餐車，國泰世華與詹記也同步推出5波卡友專屬禮遇。第一波即為上述聯名快閃餐車活動，讓卡友在大型音樂祭中享受台味十足的麻辣鍋體驗。第二波自3月13日至6月30日，開放全卡友專屬訂位服務，卡友可透過國泰世華專屬訂位網頁預訂詹記各分店指定時段座位，增加搶訂熱門餐廳席位的機會。

第三波優惠則結合點數生態圈，自3月13日至6月30日，卡友可透過CUBE Rewards App，以99點小樹點（信用卡）兌換價值360元的「詹記三寶超值優惠券」，提升點數使用價值。第四波則為刷卡回饋，活動期間於詹記門市使用CUBE信用卡消費，最高可享5.3%小樹點（信用卡）回饋。第五波為限定餐飲加碼優惠。自3月13日至4月30日止，卡友至詹記各分店消費滿額（含外帶）並出示CUBE信用卡，還可額外獲得「CUBE 3.3%限定啤酒」1瓶，讓用餐體驗更具話題性。

國泰世華表示，2025年推出與金豬食堂合作的專屬訂位活動後，獲得卡友熱烈回響，今年進一步擴大與人氣餐飲品牌合作版圖。本次與詹記麻辣火鍋跨界合作，不僅將餐飲體驗帶入大型音樂祭場域，也透過訂餐、訂位與刷卡回饋整合，打造「訂位、訂餐到用餐」的一站式體驗。未來國泰世華將持續與不同產業品牌展開多元合作，深化會員經營與點數生態圈，透過更多創新場景與跨界體驗，為卡友帶來更有感的金融服務與生活消費價值。

國泰世華銀行與台北人氣鍋物品牌「詹記麻辣火鍋」攜手推出聯名快閃外帶餐車，首站前進南臺灣指標性音樂祭「大港開唱」，3月13日早上10點起國泰世華信用卡友可至指定網頁預購「國泰世華 × 詹記聯名外帶套餐」，於大港開唱活動現場取餐。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行與台北人氣鍋物品牌「詹記麻辣火鍋」攜手推出聯名快閃外帶餐車，首站前進南臺灣指標性音樂祭「大港開唱」，3月13日早上10點起國泰世華信用卡友可至指定網頁預購「國泰世華 × 詹記聯名外帶套餐」，於大港開唱活動現場取餐。圖／國泰世華銀行提供

信用卡 國泰世華 大港開唱 火鍋 紅利點數

延伸閱讀

台中廣三SOGO感謝祭 3月12日開放全館預購 業績年增3%

海外首發！國泰世華CUBE攜手日本百年品牌 限時推「福砂屋」聯名蛋糕

子瑜來了！7-ELEVEN台韓美食「星級饗宴」 偶像小卡限量送

永豐卡代扣三重優惠 最高回饋350元刷卡金

相關新聞

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（12）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促

國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

國泰世華銀行數位品牌CUBE再推驚喜跨界合作，攜手台北人氣鍋物名店詹記麻辣火鍋打造限時聯名活動。此次首度將詹記「開」出台北，進駐南台灣指標性音樂祭大港開唱，推出聯名快閃餐車與多項卡友專屬優惠，從訂餐、訂位到用餐全面升級卡友體驗。

中部百貨母親節檔期開打 大遠百、廣三SOGO回饋活動曝光

中部百貨母親節檔期開打，台中廣三SOGO百貨「感謝祭」首波活動將於3月18日登場；台中大遠百「美麗購物節」3月19日緊接著登場，都祭出買千送百優惠，廣三SOGO更推出限定活動，首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢。

跟GD同款情侶表機會來了！PIAGET全新Sixtie珠寶表 土耳其石色太美艷

南韓流量天王G-Dragon權志龍社群媒體又有新動態，GD在貼文中以他愛用的混搭風格大曬一只不規則的PIAGET伯爵Sixtie玫瑰金土耳其石色面盤珠寶表，以黃金加上介於藍綠之間的鮮豔色彩，再度展現GD對色彩的前衛品味與實驗性。

抹茶＋櫻花！辻利茶舗「櫻花祭」夢幻甜點上桌 DQ新口味優格奶昔登場

百年歷史的「辻利茶舗」自3月12日起，打造春季「櫻花祭」，將日式花見的浪漫搬進城市日常。主打款「春日花見慢享套餐」以春日櫻色為靈感，包含搭配櫻花造型手作餅乾的「春櫻莓果霜淇淋」，還有「抹櫻巴斯克」及「櫻花水信玄餅」，另還有搭配丸倉抹茶白豆沙、櫻漬鹽白豆沙的「白玉串」，以及茶飲5選1，原價520元，優惠價499元，僅限於A13門市內用供應。

Gap攜手Young Miko 破億神曲「WASSUP」重編演繹Sweats新態度

音樂，是Gap回望品牌歷史的深層的DNA。2026年春季，Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲「WASSUP」為核心，打造一支融合音樂影像、舞蹈與時尚的作品，讓經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動，展現自在自信的風格態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。