國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

國泰世華銀行數位品牌CUBE再推驚喜跨界合作，攜手台北人氣鍋物名店詹記麻辣火鍋打造限時聯名活動。此次首度將詹記「開」出台北，進駐南台灣指標性音樂祭大港開唱，推出聯名快閃餐車與多項卡友專屬優惠，從訂餐、訂位到用餐全面升級卡友體驗。

本次合作最大亮點為「國泰世華 × 詹記聯名快閃餐車」，自3月13日上午10點至3月19日止，國泰世華全卡友可透過指定訂餐網頁，以國泰世華信用卡預購「國泰世華 × 詹記聯名外帶套餐」。成功訂購後，可於3月21日至3月22日於高雄大港開唱活動現場美食區的聯名餐車取餐，讓南部民眾也能在音樂祭現場品嚐詹記經典台式麻辣鍋風味。首波套餐並加贈詹記人氣招牌「黃金魚蛋」，數量有限、售完為止。

除了音樂祭限定餐車，國泰世華與詹記也同步推出5波卡友專屬禮遇。第一波即為上述聯名快閃餐車活動，讓卡友在大型音樂祭中享受台味十足的麻辣鍋體驗。第二波自3月13日至6月30日，開放全卡友專屬訂位服務，卡友可透過國泰世華專屬訂位網頁預訂詹記各分店指定時段座位，增加搶訂熱門餐廳席位的機會。

第三波優惠則結合點數生態圈，自3月13日至6月30日，卡友可透過CUBE Rewards App，以99點小樹點（信用卡）兌換價值360元的「詹記三寶超值優惠券」，提升點數使用價值。第四波則為刷卡回饋，活動期間於詹記門市使用CUBE信用卡消費，最高可享5.3%小樹點（信用卡）回饋。第五波為限定餐飲加碼優惠。自3月13日至4月30日止，卡友至詹記各分店消費滿額（含外帶）並出示CUBE信用卡，還可額外獲得「CUBE 3.3%限定啤酒」1瓶，讓用餐體驗更具話題性。

國泰世華表示，2025年推出與金豬食堂合作的專屬訂位活動後，獲得卡友熱烈回響，今年進一步擴大與人氣餐飲品牌合作版圖。本次與詹記麻辣火鍋跨界合作，不僅將餐飲體驗帶入大型音樂祭場域，也透過訂餐、訂位與刷卡回饋整合，打造「訂位、訂餐到用餐」的一站式體驗。未來國泰世華將持續與不同產業品牌展開多元合作，深化會員經營與點數生態圈，透過更多創新場景與跨界體驗，為卡友帶來更有感的金融服務與生活消費價值。