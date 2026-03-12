快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中大遠百「美麗購物節」3月19日登場，全檔業績目標挑戰50.4億元、年增3%。圖／台中大遠百提供
中部百貨母親節檔期開打，台中廣三SOGO百貨「感謝祭」首波活動將於3月18日登場；台中大遠百「美麗購物節」3月19日緊接著登場，都祭出買千送百優惠，廣三SOGO更推出限定活動，首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢。

台中廣三SOGO百貨宣布，「感謝祭」首波活動將於3月18日至4月15日登場，3月12日至3月17日搶先開放全館預購，並同步祭出滿千送百優惠搶市，整檔業績目標將挑戰18.3億元，年增約3％。

廣三SOGO表示，今年感謝祭自3月12日起推出預購優惠，3月12日至4月6日指定品類紅利回饋全面升級，包括百貨服飾單筆滿3000送600紅利點數化妝品滿2000送400點、名品珠寶與大家電單樓層滿5000送1000點，其中3月12日至3月26日化妝品再加碼，單筆滿1萬再送600紅利點數。

廣三SOGO強調，今年感謝祭活動期間全館單筆消費滿1000元即可獲得號碼乙組，有機會抽中價值7萬2800元的FUJI AI智能魔術椅，更攜手人氣插畫家「米工Better mii」推出館內限定活動，並舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀民眾站上百貨舞台開唱圓夢，打造結合購物、娛樂與文化的春祭盛會。

台中大遠百「美麗購物節」3月19日登場，今年以「蔚來新紀元」為主題，從美麗、風格到生活品味全面升級，全檔業績目標挑戰50.4億元、年增3%。

美麗購物節VIP預購期間3月11日至18日，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品、內睡衣累計3000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元、累計滿3萬元再加送600元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆1萬元送1000元，國際精品指定專櫃，單櫃1萬元送500元。

台中廣三SOGO百貨宣布，「感謝祭」首波活動將於3月18日至4月15日登場。圖／台中廣三SOGO提供
台中廣三SOGO百貨宣布，「感謝祭」首波活動將於3月18日至4月15日登場。圖／台中廣三SOGO提供

化妝品 百貨 紅利點數 活動

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（12）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促

國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

國泰世華銀行數位品牌CUBE再推驚喜跨界合作，攜手台北人氣鍋物名店詹記麻辣火鍋打造限時聯名活動。此次首度將詹記「開」出台北，進駐南台灣指標性音樂祭大港開唱，推出聯名快閃餐車與多項卡友專屬優惠，從訂餐、訂位到用餐全面升級卡友體驗。

中部百貨母親節檔期開打 大遠百、廣三SOGO回饋活動曝光

中部百貨母親節檔期開打，台中廣三SOGO百貨「感謝祭」首波活動將於3月18日登場；台中大遠百「美麗購物節」3月19日緊接著登場，都祭出買千送百優惠，廣三SOGO更推出限定活動，首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢。

跟GD同款情侶表機會來了！PIAGET全新Sixtie珠寶表 土耳其石色太美艷

南韓流量天王G-Dragon權志龍社群媒體又有新動態，GD在貼文中以他愛用的混搭風格大曬一只不規則的PIAGET伯爵Sixtie玫瑰金土耳其石色面盤珠寶表，以黃金加上介於藍綠之間的鮮豔色彩，再度展現GD對色彩的前衛品味與實驗性。

抹茶＋櫻花！辻利茶舗「櫻花祭」夢幻甜點上桌 DQ新口味優格奶昔登場

百年歷史的「辻利茶舗」自3月12日起，打造春季「櫻花祭」，將日式花見的浪漫搬進城市日常。主打款「春日花見慢享套餐」以春日櫻色為靈感，包含搭配櫻花造型手作餅乾的「春櫻莓果霜淇淋」，還有「抹櫻巴斯克」及「櫻花水信玄餅」，另還有搭配丸倉抹茶白豆沙、櫻漬鹽白豆沙的「白玉串」，以及茶飲5選1，原價520元，優惠價499元，僅限於A13門市內用供應。

Gap攜手Young Miko 破億神曲「WASSUP」重編演繹Sweats新態度

音樂，是Gap回望品牌歷史的深層的DNA。2026年春季，Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲「WASSUP」為核心，打造一支融合音樂影像、舞蹈與時尚的作品，讓經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動，展現自在自信的風格態度。

