中部百貨母親節檔期開打 大遠百、廣三SOGO回饋活動曝光

南韓流量天王G-Dragon權志龍社群媒體又有新動態，GD在貼文中以他愛用的混搭風格大曬一只不規則的PIAGET伯爵Sixtie玫瑰金土耳其石色面盤珠寶表，以黃金加上介於藍綠之間的鮮豔色彩，再度展現GD對色彩的前衛品味與實驗性。

2026-03-11 22:15