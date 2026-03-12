中部百貨母親節檔期開打 大遠百、廣三SOGO回饋活動曝光
中部百貨母親節檔期開打，台中廣三SOGO百貨「感謝祭」首波活動將於3月18日登場；台中大遠百「美麗購物節」3月19日緊接著登場，都祭出買千送百優惠，廣三SOGO更推出限定活動，首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢。
台中廣三SOGO百貨宣布，「感謝祭」首波活動將於3月18日至4月15日登場，3月12日至3月17日搶先開放全館預購，並同步祭出滿千送百優惠搶市，整檔業績目標將挑戰18.3億元，年增約3％。
廣三SOGO表示，今年感謝祭自3月12日起推出預購優惠，3月12日至4月6日指定品類紅利回饋全面升級，包括百貨服飾單筆滿3000送600紅利點數、化妝品滿2000送400點、名品珠寶與大家電單樓層滿5000送1000點，其中3月12日至3月26日化妝品再加碼，單筆滿1萬再送600紅利點數。
廣三SOGO強調，今年感謝祭活動期間全館單筆消費滿1000元即可獲得號碼乙組，有機會抽中價值7萬2800元的FUJI AI智能魔術椅，更攜手人氣插畫家「米工Better mii」推出館內限定活動，並舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀民眾站上百貨舞台開唱圓夢，打造結合購物、娛樂與文化的春祭盛會。
台中大遠百「美麗購物節」3月19日登場，今年以「蔚來新紀元」為主題，從美麗、風格到生活品味全面升級，全檔業績目標挑戰50.4億元、年增3%。
美麗購物節VIP預購期間3月11日至18日，同享正檔促銷加碼優惠，化妝品、內睡衣累計3000元送300元，單筆滿1萬元再加送200元，遠百APP會員百貨服飾單筆4000元送300元、累計滿3萬元再加送600元，保健器材單筆5000元送500元，大家電單筆1萬元送1000元，國際精品指定專櫃，單櫃1萬元送500元。
