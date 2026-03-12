炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（12）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促銷疑成反效果，網友傻眼直問怎麼會在討喜和討拍中選擇了討罵，連行銷人士也呼籲店家「快刪文」。

人氣年糕鍋品牌「兩餐」12日突發文「對不起，我們不應該控分」，痛斥「年糕君」在9日韓澳戰9局上半消極進攻被三振的舉動，老闆震怒之餘已將年糕君下放三軍，同時為平息全台球迷的怒氣，祭出「雙人同行540元」的優惠，自12日起至31日，至全台指定的8家門市即可參與。

由於內容疑影射比賽中文保景故意不出棒遭三振、及台灣球迷暴怒出征的行為，讓看到的網友全都傻眼「你說慶祝韓國晉級還比較好，寫這什麼幹文」、「留友看反正我覺得會被罵」、「笑死，同時得罪兩邊的公關」、「完美得罪兩派」、「你是不是嫌生意太好」、「站在台灣立場可以是慶祝贏韓國，站在韓國立場可以是恭喜晉級，結果選一個討罵的」、「這究竟是一記致勝球還是觸身球呢」。

連相關人士也留言勸告，「身為廣告人，我真心建議你們趕緊刪文」、「身為行銷，建議你迅速刪文」、「超災難宣傳方式，而且你們還是韓式料理品牌，這樣行銷方式韓國總公司有同意嗎」；其他人也紛紛同意「這是公關災難吧」、「行銷的技能點全部點到公關災難那排了」、「看到有脆友說台灣這邊的兩餐高層也都是韓國人，所以這個文案到底是怎麼過關的」、「好好笑台韓要在這個留言區和解然後噴你了」。