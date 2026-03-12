快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

聽新聞
0:00 / 0:00

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

聯合新聞網／ 綜合報導
韓式料理餐廳「兩餐」用經典賽控分風波發文促銷優惠，意外翻車。 圖／pixabay
韓式料理餐廳「兩餐」用經典賽控分風波發文促銷優惠，意外翻車。 圖／pixabay

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（12）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促銷疑成反效果，網友傻眼直問怎麼會在討喜和討拍中選擇了討罵，連行銷人士也呼籲店家「快刪文」。

人氣年糕鍋品牌「兩餐」12日突發文「對不起，我們不應該控分」，痛斥「年糕君」在9日韓澳戰9局上半消極進攻被三振的舉動，老闆震怒之餘已將年糕君下放三軍，同時為平息全台球迷的怒氣，祭出「雙人同行540元」的優惠，自12日起至31日，至全台指定的8家門市即可參與。

由於內容疑影射比賽中文保景故意不出棒遭三振、及台灣球迷暴怒出征的行為，讓看到的網友全都傻眼「你說慶祝韓國晉級還比較好，寫這什麼幹文」、「留友看反正我覺得會被罵」、「笑死，同時得罪兩邊的公關」、「完美得罪兩派」、「你是不是嫌生意太好」、「站在台灣立場可以是慶祝贏韓國，站在韓國立場可以是恭喜晉級，結果選一個討罵的」、「這究竟是一記致勝球還是觸身球呢」。

連相關人士也留言勸告，「身為廣告人，我真心建議你們趕緊刪文」、「身為行銷，建議你迅速刪文」、「超災難宣傳方式，而且你們還是韓式料理品牌，這樣行銷方式韓國總公司有同意嗎」；其他人也紛紛同意「這是公關災難吧」、「行銷的技能點全部點到公關災難那排了」、「看到有脆友說台灣這邊的兩餐高層也都是韓國人，所以這個文案到底是怎麼過關的」、「好好笑台韓要在這個留言區和解然後噴你了」。

經典賽 南韓 中華隊 火鍋

延伸閱讀

經典賽／台韓大戰直播盛況驚呆外國人！這場「沒中華隊球員」觀看數竟破紀錄 原因曝光

經典賽／南韓文保景遭台灣網友罵爆 網紅Cheap抱不平：換作是你會不控分嗎？

經典賽／韓國晉8強 台灣球迷湧入文保景帳號批評掀爭議

經典賽／南韓輸球遭自己人痛批紙老虎！網驚「韓網這麼派？」 內行人點頭

相關新聞

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網呆：完美得罪兩邊

世界棒球經典賽（WBC）C組賽程結束，中華隊遺憾未能晉級，有球迷將原因歸究在南韓球員刻意「控分」導致，韓式料理餐廳「兩餐」昨（12）日突發文為9日韓澳戰中的控分行為道歉，並祭出雙人優惠表達誠意，不過促

國泰世華CUBE攜手詹記麻辣火鍋 快閃餐車大港開唱卡友享5.3%回饋

國泰世華銀行數位品牌CUBE再推驚喜跨界合作，攜手台北人氣鍋物名店詹記麻辣火鍋打造限時聯名活動。此次首度將詹記「開」出台北，進駐南台灣指標性音樂祭大港開唱，推出聯名快閃餐車與多項卡友專屬優惠，從訂餐、訂位到用餐全面升級卡友體驗。

中部百貨母親節檔期開打 大遠百、廣三SOGO回饋活動曝光

中部百貨母親節檔期開打，台中廣三SOGO百貨「感謝祭」首波活動將於3月18日登場；台中大遠百「美麗購物節」3月19日緊接著登場，都祭出買千送百優惠，廣三SOGO更推出限定活動，首度舉辦「圓夢歌王挑戰賽」，邀請民眾站上百貨舞台開唱圓夢。

跟GD同款情侶表機會來了！PIAGET全新Sixtie珠寶表 土耳其石色太美艷

南韓流量天王G-Dragon權志龍社群媒體又有新動態，GD在貼文中以他愛用的混搭風格大曬一只不規則的PIAGET伯爵Sixtie玫瑰金土耳其石色面盤珠寶表，以黃金加上介於藍綠之間的鮮豔色彩，再度展現GD對色彩的前衛品味與實驗性。

抹茶＋櫻花！辻利茶舗「櫻花祭」夢幻甜點上桌 DQ新口味優格奶昔登場

百年歷史的「辻利茶舗」自3月12日起，打造春季「櫻花祭」，將日式花見的浪漫搬進城市日常。主打款「春日花見慢享套餐」以春日櫻色為靈感，包含搭配櫻花造型手作餅乾的「春櫻莓果霜淇淋」，還有「抹櫻巴斯克」及「櫻花水信玄餅」，另還有搭配丸倉抹茶白豆沙、櫻漬鹽白豆沙的「白玉串」，以及茶飲5選1，原價520元，優惠價499元，僅限於A13門市內用供應。

Gap攜手Young Miko 破億神曲「WASSUP」重編演繹Sweats新態度

音樂，是Gap回望品牌歷史的深層的DNA。2026年春季，Gap攜手來自波多黎各的葛萊美提名歌手Young Miko，推出全新形象企劃「Sweats like this」，以重新編曲的破億熱門單曲「WASSUP」為核心，打造一支融合音樂影像、舞蹈與時尚的作品，讓經典休閒運動服系列GapSweats隨節奏律動，展現自在自信的風格態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。