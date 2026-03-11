跟GD同款情侶表機會來了！PIAGET全新Sixtie珠寶表 土耳其石色太美艷

南韓流量天王G-Dragon權志龍社群媒體又有新動態，GD在貼文中以他愛用的混搭風格大曬一只不規則的PIAGET伯爵Sixtie玫瑰金土耳其石色面盤珠寶表，以黃金加上介於藍綠之間的鮮豔色彩，再度展現GD對色彩的前衛品味與實驗性。

GD最知名的愛用顏色莫過於小雛菊珠寶以及敞開笑臉的鮮豔黃色，但其實GD愛用土耳其石色已經不是兩三天，過去他在2025年發行第三張專輯時，就曾染上一頭綠松石色髮型。去年5月GD的社群貼文發表Übermensch in Tokyo演唱會資訊時，當時也曾陸續以黑西裝搭配一條藍綠色領帶、一款藍綠色的短版夾克，又或是白色帽飾上也有著醒目的藍綠色Logo。

最新貼文中，GD捧著雙臉，並在左手配戴了一只瑞士PIAGET的Sixtie系列18K玫瑰金土耳其石面盤珠寶表，甚至左手也有一只藍綠色尾戒，展現GD色彩造型的小心機；而想要模仿GD的造型也非遙不可及，無論是土耳其色的指甲油，使用土耳其色的頭巾、領巾靈活造型，又或是以黑西裝、白襯衫搭配一條土耳其色的領帶，就可將GD愛色一秒上身；而他手上的Sixtie系列18K玫瑰金珠寶表特別使用土耳其石（也稱作綠松石）為面盤，出自瑞士高級珠寶品牌伯爵（PIAGET）之手，不規則、幾何的造型更呼應了1960年代的幾何風潮。

該系列首先在去年9月問世，並帶來玫瑰金長項鍊、珠寶表的多重選擇而權志龍手上的則為一只29毫米的18K玫瑰金表殼與表帶款式，除了使用精準的石英機芯，並由8種切角、寬窄各異的零件構建，訂價約122萬元，更以玫瑰金搭配土耳其石面盤的色彩明亮對比，在手腕轉動之際，呈現華美、耀眼的奇異風采。

PIAGET伯爵典藏「21世紀系列」黃金土耳其石面盤長項鍊表，問世於1969年。圖／PIAGET提供

除了Sixtie系列，伯爵PIAGET另有一款Essentia 18K玫瑰金土耳其石面盤珠寶表，以不規則的表殼呈現有機、流動與自由。圖／PIAGET提供

PIAGET Sixtie系列29毫米18K玫瑰金土耳其石珠寶表，型號G0A50305、玫瑰金、29毫米、石英機芯、時間顯示，122萬元。圖／PIAGET提供

GD在2025年發行第三張專輯時，就曾染上一頭藍綠色髮型，前衛十足。圖／摘自IG